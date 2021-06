Grafika AMD v čipsetech Samsung Exynos odhaluje svůj výkon, ale i první problémy

Mobilní čipsety Samsung Exynos se letos dočkají znatelného navýšení grafického výkonu, neboť korejský gigant vymění grafické čipy Mali za výkonnější jednotky od AMD. Na internet se dostaly první výsledky testů, které odhalují skutečně působivé zlepšení.

Podle spolehlivého informátora s přezdívkou Tron má být nový RDNA 2 čip od AMD až o 30 procent výkonnější než současný čip Mali-G78 osazený v Galaxy S21 Ultra. Příští generace Mali-G710 má sice přinést výkonnostní navýšení o 20 procent, na AMD to ovšem stačit nebude.

Záleží ovšem, jak se Samsungu podaří takto vysoký výkon udržet, neboť první testy odhalily potíže s přehříváním, které následně vedou ke snižování výkonu. Po prvním testu došlo k přiškrcení přibližně o 20 procent, při druhém dokonce o 30 procent. Snad se tento problém podaří Samsungu do představení nové generace jeho čipsetů vyřešit.

Exclusive:Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY

— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021