Samsung zařízl oblíbenou aplikaci. Uživatele převede na náhradu od Googlu

- Samsung v červnu vypne vlastní aplikaci pro zasílání SMS
- Její uživatelé budou převedeni na univerzální komunikátor od Googlu
- Zprávy od Samsungu budou fungovat pouze na starších telefonech
Výrobci smartphonů s Androidem mají téměř nekonečné možnosti, jak operační systém od Googlu upravit k obrazu svému. Prostřednictvím nadstaveb zasahují do vzhledu uživatelského prostředí, přidávají nové funkce anebo do systému umisťují vlastní aplikace. Mnohdy se dokonce stává, že v telefonu najdete dvě aplikace sloužící ke stejnému účelu – jednu od Googlu, druhou od výrobce telefonu.
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Nutno podotknout, že v posledních letech se tato praxe o něco zlepšila. U stěžejních aplikací výrobci často dávají přednost těm od Googlu, což má velkou výhodu například při přechodu od jedné značky k druhé – uživatel tak nemusí řešit, že jim na jejich Xiaomi nejde například nainstalovat hudební přehrávač od Samsungu. Korejská firma dokonce nyní zavelela k vyšší interoperabilitě a rozhodla se dál neudržovat svoji aplikaci na zasílání SMS ve prospěch řešení od Googlu.
Zprávy od Samsungu končí
Samsung oznámil, že v červenci letošního roku ukončí aplikaci Zprávy, která je nedílnou součástí smartphonů Samsung od roku 2009. Tato aplikace bude odstraněna z obchodu aplikací a dojde k jejímu znefunkčnění – od léta přestane přijímat i posílat standardní zprávy a bude komunikovat pouze s nouzovými kontakty. Výjimkou budou pouze telefony s Androidem 10 a starším, kde by měla aplikace fungovat i nadále, byť pochopitelně ve stávající zakonzervované formě bez příslibu jakýchkoliv nových funkcí.
Samsung aktivně doporučuje uživatelům přejít na aplikaci Google Zprávy, přičemž s přechodem jim původní aplikace pomůže. Google Zprávy jsou modernějším řešením, které podporuje univerzální RCS zprávy umožňující sdílení médií napříč platformami. Kromě toho aplikace podporuje AI funkce pro úpravy fotografií či generování odpovědí, a navíc poskytuje vyšší zabezpečení spočívající v detekci podvodů a filtrování spamu. Samsung začal Google Zprávy předinstalovávat do svých telefonů už v roce 2021, u novějších zařízení je aplikace dokonce nastavena jako výchozí.
Pro uživatele Androidu 11 a novějšího by tato změna neměla přinést žádné negativní dopady, nejvíce ovlivněni budou majitelé starších hodinek s operačním systémem Tizen, které přijdou o celou historii konverzací. Budou však stále moci číst a odesílat zprávy.