Samsung s představením nadvakrát ohebné skládačky otálí, předběhne ji tento model

Segment nadvakrát ohebných zařízení má prozatím jen jediného zástupce od Huawei

V letošním roce se k němu má přidat konkurent od Samsungu s názvem Galaxy Z TriFold

Podle všeho ale bude představený až po druhé generaci smartphonu z dílny Huawei

Jedním z dalších možných směrů, kudy se bude ubírat segment ohebných smartphonů, jsou podle všeho nadvakrát ohebná zařízení. Ačkoli s tímto typem displejů experimentuje nejeden výrobce, do finále to prozatím dotáhnul pouze čínský gigant Huawei se svým smartphonem Mate XT. Dalším, kdo se do tohoto odvětví pustí, měl být jihokorejský gigant Samsung, jehož skládačka ve tvaru písmena G měla zpřístupnit tento segment také zákazníkům na mezinárodních trzích (Mate XT má kvůli trvajícímu embargu ze strany USA stále omezenou použitelnost). Jak to ale vypadá, Samsung bude už na samotném startu notně pozadu.

Předběhne Huawei svého jihokorejského rivala už podruhé?

Podle leakera Ice Universe můžeme nadvakrát ohebnou skládačku od Samsungu očekávat ještě v letošním roce, minimálně pokud jde o její představení. Její jméno by nakonec mělo být Galaxy Z TriFold, což je přímý odkaz na dva ohebné klouby a také značka, která je podle všeho zaregistrovaná obchodní značka v Jižní Koreji. Dřívější spekulace naznačovaly, že by Samsung mohl zájemce alespoň trochu nalákat na proběhlé akci Galaxy Unpacked, nicméně se tak nestalo. I přes to to ale vypadá, že říjen bude měsícem, kdy půjde Samsung z kůží na trh.

Bohužel pro jihokorejskou společnost to ale vypadá, že jejich smartphone dorazí později, než druhá generace nadvakrát ohebné skládačky od Huawei. Ta má sice omezenou dostupnost, nicméně to vypadá, že Huawei rozhodně nechce v tomto ohledu zpomalit a už v září by mohla představit vylepšeného nástupce, patrně opět pouze pro čínský trh. Bližší podrobnosti bohužel v tomto ohledu prozatím nemáme.

Z dlouhodobého hlediska se pochopitelně nejedná o žádnou tragédii, ostatně nadvakrát ohebné skládačky jsou poměrně drahá spotřební elektronika pro úzkou skupinu zákazníků, avšak pro Samsung jde o malou potupu, neboť dlouhá léta platí za lídra v oblasti ohebných zařízení. Jakým způsobem na situaci Samsung zareaguje je otázka, nicméně pokud by se měla jeho skládačka dostat na trh později, než bude představena třetí generace nadvakrát ohebného smartphonu od Huawei, byla by pro největšího výrobce chytrých telefonů na světě ostuda o poznání větší.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.