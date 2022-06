Samsung s chytrými náramky nekončí. Chystá Galaxy Fit 3

Už jsou to téměř dva roky od chvíle, kdy Samsung představil svůj poslední chytrý náramek. Galaxy Fit 2 byl odhalen v září roku 2020 společně s tabletem Galaxy Tab A7. Žádného nástupce jsme se ale nedočkali – Samsung se v posledních dvou letech soustředil především na výrobu chytrých hodinek. Podle posledních zvěstí však na náramky ještě zcela nezanevřel.

Na pokračovatele Galaxy Fit 2 byl položen dotaz přímo na oficiálním komunitním fóru Samsungu, přičemž odpověď jednoho ze zástupců korejské firmy byla poměrně jasná – nový náramek je skutečně v přípravě a dorazit by měl buď na konci letošního, nebo v první polovině příštího roku. O načasování pravděpodobně rozhodne situace na trhu polovodičů.

Bližší informace o Galaxy Fit 3 bohužel nemáme, snad jen že by se jeho cena měla pohybovat okolo 50 tisíc korejských wonů (asi 1 100 korun s DPH). S ní by mohl Samsung konkurovat zavedeným čínským značkám, však otázkou je, co za tuto cenu dokáže nabídnout. Pro připomenutí uvedeme, že Galaxy Fit 2 disponuje 1,1″ displejem a 14denní výdrží, byť postrádá některé funkce, kterými se pyšní konkurence – placení, GPS nebo měření okysličení krve.

Ještě než se náramku Galaxy Fit 3 dočkáme, plánuje Samsung uvést novou generaci hodinek Galaxy Watch. Stane se tak letos v létě společně s ohebnými smartphony Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4.