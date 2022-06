Galaxy Watch 5 Pro: vrcholné hodinky od Samsungu přijdou o ikonický prvek

Trh s chytrými hodinkami je na vzestupu. Podle agentury Counterpoint v prvním letošním kvartále narostl o 13 procent, přičemž největším skokanem se stal Samsung, který na trh dodal o 46 procent více kusů než ve stejném období vloni. Korejská firma aktuálně připravuje již pátou generaci Galaxy Watch, která se prý bude od té minulé poměrně výrazně lišit.

Zatímco loni jsme se dočkali dvou velikostí a k tomu konzervativnější varianty Classic, letos by měl Samsung přijít i s vrcholnou variantou Galaxy Watch 5 Pro. Ta by měla podle nedávných spekulací dostat titanové tělo, safírové sklo a velkou baterii, ovšem jeden populární prvek zřejmě Samsung vypustí. Podle informátora IceUniverse chystaná novinka nedostane ikonickou otočnou lunetu. Zatím nevíme, zda se bude tento ústupek týkat pouze varianty Pro, nebo celé modelové řady.

Unfortunately, the galaxy watch5 Pro will disappoint you — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022

Větší baterie než loni

Galaxy Watch 5 budou pravděpodobně představeny v létě společně s ohebnými smartphony Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4. O tom, že se jejich odhalení blíží, naznačuje jihokorejská certifikační agentura RRA, která v minulých dnech schválila bezdrátovou nabíječku s označením EP-OR900 určenou pro 40mm variantu Galaxy Watch 5.

40mm model by měl dostat 276mAh akumulátor, zatímco 44mm má mít 397mAh baterii. Pokud se tyto hodnoty potvrdí, bude to oproti loňsku zlepšení o 29, respektive o 36 mAh. U verze Pro se dokonce spekuluje o 572mAh akumulátoru, což by znamenalo pořádnou porci energie.