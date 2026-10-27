Samsung opět útočí na iPhone Duo: v nové reklamě rýpe do jeho konstrukce

- iPhone Duo je již pár dnů v prodeji a zatím ho doprovází několik kontroverzí
- Kromě špatné optimalizace aplikací se do popředí dostávají také praskající displeje
- Trochu oleje do ohně nyní přilévá Samsung, který si z iPhonu Duo v nové reklamě utahuje
Reklamní války mezi velkými technologickými společnostmi jsou vcelku běžné. Jednou si udělá Samsung legraci z Applu, podruhé je to naopak a děje se to odjakživa. iPhone Duo je jako první skládačka z dílen amerického giganta terčem těchto reklam již poněkolikáté a Samsung se do něj v novém spotu obul kvůli jeho konstrukci.
Samsung si (už zase) utahuje z Applu
Když vyšel iPhone Duo, Samsung nelenil a vydal reklamu ve snaze dokázat, že ho nechává první skládačka od Applu zcela klidným. Dočkali jsme se také spousty různých postů na sociálních sítích a jihokorejský gigant vlastně rozjel kampaň, aby dokázal, že jsou jeho skládačky lepší. Jde o víceméně standardní konkurenční souboj.
Nyní Samsung vydal novou reklamu, která si bere iPhone Duo opět na paškál a jihokorejský gigant v ní reaguje spíše na nadšené výkřiky fanoušků. Na sítích se začaly houfně objevovat příspěvky na téma, že zatímco Samsung nedokázal za osm generací přijít s vychytanou skládačkou, Apple to dokázal hned se svým prvním modelem. Jenže se nyní ukazuje, že opak je pravdou.
Tenčí, lehčí a prověřený
Apple je sice známý svou posedlostí všemi detaily a tím, že nevydává produkty, které by nebyly dotaženy k dokonalosti, ale aktuální problémy iPhonu Duo ukazují, že to ne vždy platí. Samsung se ale v novém spotu nezaměřil na praskající displeje nebo špatnou optimalizaci, ale na fyzické rozměry. iPhone Duo je totiž v porovnání s jeho skládačkami výrazně tlustší a těžší.
Jak reklamní klip ukazuje, Galaxy Z Fold 8 je 1,6 mm tenčí a o 53 gramů lehčí, což je holý fakt a znatelný rozdíl takřka několik generací. Samsung poukázal také na to, že je v branži již nějakou tu dobu a skládačky vyrábí od roku 2019, což mu dává jasnou výhodu v podobě zkušeností a náskoku v oblasti konstrukce.
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Jak je to s tou odolností?
Nebyl by to ale Samsung, aby si nerýpnul i do citlivějšího místa, než jsou jen rozměry a hmotnost. V klipu jasně naráží také na křehkost pantu a na problémy se zavřením telefonu. To je jasný odkaz na test youtubera Zacka Nelsona, který iPhone Duo vystavil náročnému testu a vlivem nečistot, jež se dostaly do pantu, ho nebylo možné opět zcela zavřít.
Galaxy Z Fold 8 vyšel z podobného testu od stejného youtubera s lepším výsledkem a ukázal, že je odolnější navzdory nižšímu stupni krytí (IP48 vs. IP68).