Samsung hledá inspiraci u Applu. Galaxy S25 Ultra oživí skvělou, ale nepraktickou barvu

Samsung údajně chystá návrat zapomenuté barevné varianty

Lesklá černá s názvem Jet Black by se měla objevit u nejvybavenějšího modelu

K představení dojde koncem ledna příštího roku

Chytré telefony jsou ve své podstatě hotové produkty, a tak se není čemu divit, že každým rokem dostáváme stále méně a méně inovací. Naopak se výrobci smartphonů snaží v mnoha případech hledět do minulosti a oživovat funkce a vychytávky, které se dříve z různých důvodů neprosadily. K podobnému kroku se má v příštím roce uchýlit také Samsung, který prý bude v případě nejvybavenějšího modelu Galaxy S25 Ultra lovit novinky v konkurenčních vodách.

Dočká se Jet Black návratu?

Známý analytik Ross Young se totiž pochlubil seznamem barev, ve kterých by měl jít Galaxy S25 Ultra do prodeje. Těch je rovných sedm, konkrétně Titanium Black, Titanium Silver Blue, Titanium Gray, Titanium White Silver, Titanium Jet Black, Titanium Jade Green a Titanium Pink Gold. Největší pozornost pochopitelně vzbudila barva s označením Jet Black, kterou proslul konkurenční výrobce Apple. Ten ji poprvé uvedl u iPhonu 7, a ačkoli klavírní černá, jak ji Apple v češtině nyní nazývá, vypadá velmi dobře, z hlediska praktičnosti se nejednalo o nejlepší volbu.

Updated S25U colors in order of volume:

Titanium Black

Titanium SilverBlue

Titanium Gray

Titanium WhiteSilver

Titanium JetBlack

Titanium JadeGreen

Titanium PinkGold — Ross Young (@DSCCRoss) December 16, 2024

Extrémně lesklý povrch totiž vypadal dobře jen prvních několik chvil po vybalení z krabičky, přičemž velmi rychle začal sbírat mikroskopické škrábance a rázem bylo po luxusním dojmu. Samsung se o něco podobného pokusil v řadě Galaxy S10, kdy byla v prodeji varianta s názvem Prism Black, která Jet Black připomínala, ale i v tomto případě se korejský obr rozhodl, že dále nebude lesklou variantu černé barvy nabízet.

Jak se ale zdá, Samsung podle všeho problémy, které jsou s barevnou variantou Jet Black spojené, vyřešil, stejně jako v letošním roce Apple. Ten klavírní černou s velkou slávou vrátil znovu do hry, tentokrát však v případě chytrých hodinek Apple Watch Series 10. V redakci tyto hodinky někteří z nás používají a mohou z praxe potvrdit, že extrémní náchylnost k poškození se této barevné varianty již netýká, byť k dokonalosti má stále ještě daleko. Jestli se tento bohatý výběr barev potvrdí a zda se dočkáme kompletní palety také v Evropě, na to si budeme muset počkat na začátek příštího roku, konkrétně 22. ledna, kdy by měl Samsung novinky odhalit.