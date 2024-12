V Americe ano, u nás ne? Galaxy S25 zřejmě zdraží jen někde, známe datum premiéry

Samsung podle dostupných informací chystá zdražení řady Galaxy S25

Evropy by se to ale týkat nemělo

K oficiálnímu představení by mělo dojít už koncem ledna příštího roku

Nejen fanoušci jihokorejského giganta Samsung netrpělivě očekávají představení nové vlajkové řady Galaxy S25. Nové modely sice podle řady spekulací nepřinesou žádnou velkou revoluci, přesto pomohou stanovit směr, kterým se bude Samsung pro následující rok ubírat. Podle dostupných informací nás co se týče data přestavení nečeká žádná velká změna – Samsung své prémiové modely představuje několik posledních let tradičně začátkem roku, a ani tentokrát by na tom neměl nic měnit.

Evropy se vyšší ceny nejspíše týkat nebudou

Podle leakera Abhisheka Yadava se dočkáme už 22. ledna, alespoň tak se vyjádřil v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter). Toto datum je poměrně reálné a není důvod mu nevěřit, nicméně na oficiální potvrzení přímo od Samsungu si ještě budeme muset počkat. To ale není jediná zpráva, která se šíří v kuloárech. Ta druhá se týká ceny, za kterou by se měly nejvybavenější smartphony od Samsungu prodávat. V některých regionech by totiž podle dostupných informací mohl gigant ze Soulu své telefony zdražit.

Samsung Galaxy S25 series – Jan 22 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 10, 2024

To by se naštěstí nemělo týkat Evropy, tedy ani českých a slovenských zákazníků. Kupříkladu v Německu by základní Samsung Galaxy S25 měl stát 899 eur (cca 22 600 Kč s daní), zatímco nejvybavenější model údajně půjde pořídit za 1 449 eur (cca 36 300 Kč s daní). To znamená, že zákazníci získají za své peníze více, protože řada Galaxy S25 bude oproti řadě S24 obsahovat několik zajímavých vylepšení. Patří mezi ně přechod na plochý rámeček ve stylu iPhonu, rychlejší procesor Snapdragon 8 Elite, vylepšený displej a další. A co je ještě důležitější, i základní model Galaxy S25 bude pravděpodobně standardně dodáván s 12 GB RAM, což představuje 50% nárůst oproti modelu S24.

Zachování cen je překvapivé především s ohledem na skutečnost, že v polovině listopadu prozradil čínský leaker, že výroba Galaxy S25 Ultra bude Samsung stát „nejméně“ o 110 dolarů více (cca 2 600 Kč). Toto zvýšení výrobních nákladů vedlo ke spekulacím o zvýšení ceny telefonu, přinejmenším na některých trzích. Pokud se spekulace potvrdí, rozhodně se nebudeme na starém kontinentu zlobit.