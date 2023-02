Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max: jak dopadly první srovnávací testy fotoaparátů?

Samsung Galaxy S23 Ultra aspiruje na nejlepší fotomobil roku

Velkou konkurenci pro něj však představuje iPhone 14 Pro Max od Applu

Jak v prvních testech dopadlo srovnání obou telefonů?

To, že bude Samsung Galaxy S23 Ultra soupeřit se zatím nejlepším iPhonem 14 Pro Max, a to na mnoha frontách, se dalo vcelku snadno předvídat. Telefony stojí zhruba stejně a cílí na obdobně náročné zákazníky. Nás nyní bude zajímat jeden konkrétní prvek jejich výbavy – která vlajka pořizuje lepší fotky a videa?

Fotoaparát ve dne

Spousta recenzentů se shoduje na tom, že od horké novinky měli před testováním velká očekávání – přece jenom, 200Mpx fotoaparát iPhone nemá. A když je řeč o focení v plném rozlišením, je pravda, že v případě dobře osvětlených scén jihokorejský zástupce pracuje o dost lépe. Když ale přijde na řadu interiér a už ne tak dobré světelné podmínky, začne ztrácet.

„Můžeme říct, že Samsung má více pixelů, se kterými může pracovat. Ale lze také prohlásit, že ve většině případů neví, jak s touto výhodou naložit,“ řekl Mrwhosetheboss ve svém srovnávacím videu. Doplním, že iPhone umí v bezztrátovém formátu RAW pořizovat snímky s rozlišením 48 Mpx, zatímco Galaxy S23 Ultra zvládá 50 Mpx.

Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Camera Battle!

Watch this video on YouTube

Kde ale Samsung jednoznačně vede, je kvalita fotek jako takových v automatickém režimu. Jak Mrwhosetheboss, tak třeba ZONEofTECH se shodují na tom, že Ultra jednoduše pořizuje krásnější a líbivější fotografie, mnohdy i s větším množstvím detailů. Mohou za to teplejší barvy prostředí i kůže. A pak také práce s HDR při focení venku za slunného dne, kdy iPhone mnohdy zachycuje až moc světla.

Fotoaparát v noci

Ultra překonává iPhone i v dílčích aspektech nočního focení. Umí například mnohem lépe pracovat se zdroji světla, díky čemuž nejsou noční snímky přesaturované. Dále platí, že S23 Ultra umí v noci či v šeru zachytit více detailů. V jednoduchosti by se dalo říct, že iPhone nedokáže z fotografie vytáhnout tolik světla, aby to zároveň působilo přirozeně.

Zatím poslední generace jablečného telefonu má však navrch v oblasti focení s přisvícením. Apple vloni uvedl technologii adaptivních LED, které změří vzdálenost objektu od fotoaparátu a přizpůsobí tomu intenzitu přisvícení. Nic takového Samsung u své nové vlajkové lodě bohužel nenabízí.

Video

Misky vah by mohly být vyváženy u videa, která měl Apple vždy o chloupek lepší. Samsung podle Mrwhosetheboss výrazně vylepšil stabilizaci – v tom nejlepším „super-steady“ režimu letos již natáčí stejně kvalitní videa jako iPhone. Naopak ten v oblasti stabilizace boduje zejména díky svému akčnímu režimu.

Kolem a kolem to podle dostupných informací ze zahraničí vypadá, že oba telefony se v pořizování videí vyrovnávají. iPhone sice lépe odolává extrémním světelným podmínkám (jako je natáčení přímo proti slunci, nebo v šeru), Samsung zase benefituje z toho, jak umí pracovat s HDR, a také má lepší mikrofon.

Za zmínku určitě stojí 8K videa, která iPhonem nepořídíte. Recenzenti se však shodují, že Korejci nedokázali tuto technologii stále tak odladit, aby se stala novým trendem (jako před lety 4K). To, že 8K videa natáčí při plynulých 30 fps a lépe než před rokem, nicméně stojí za pochvalu. A i z vlastních redakčních testů můžeme potvrdit, že 8K video z Galaxy S23 Ultra je velmi použitelné.

Několik bodů na závěr

Na závěr se sluší podotknout, že fotoaparát telefonu od Samsungu toho nabízí jednoduše víc, což je také důležitý bod, na kterém se recenzenti shodují. Množství filtrů, rozpoznání scény pomocí umělé inteligence nebo funkce Single Take, to je jen vzorek toho, co S23 Ultra oproti iPhonu umí. Apple naopak stále dominuje se svým filmařským režimem.

Jsou tu ale ještě dvě důležité věci. Jednou z nich je přiblížení, které má S23 Ultra neoddiskutovatelně lepší. Pro tyto účely disponuje dvěma teleobjektivy: jedním s 3× bezztrátovým přiblížením a druhým s 10× bezztrátovým přiblížením. iPhone 14 Pro Max oproti tomu spoléhá na jediný teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, což na soupeře nestačí.

S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max - Camera Review!

Watch this video on YouTube

A pak je tu fotoaplikace. Samsung ji má mnohem intuitivnější, lépe se ovládá a nabízí více funkcí. Můžete například pořizovat selfíčka pomocí gesta rukou, anebo pro spoušť využít tlačítko na stylusu S Pen. Recenzenti rovněž chválí možnost upravovat lištu s fotorežimy podle libosti. Takový zásah do fungování fotoaplikace v iOS si ani neumíme představit.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,4 × 78,1 × 8,9 mm, hmotnost: 234 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 34 990 Kč Kompletní specifikace

Hardwarové parametry iPhone 14 Pro Max Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,7 × 77,6 × 7,85 mm, hmotnost: 240 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1290 × 2796 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 4 323 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24mm, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 36 990 Kč Kompletní specifikace

Již brzy si na SMARTmania budete moci přečíst komplexní recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra. Následně se můžete těšit i na naše vlastní srovnání s úhlavním nepřítelem z Cupertina.