Samsung Galaxy S22 už neskrývá žádná tajemství, maketa se objevila na novém videu

Začátkem roku korejský gigant Samsung tradičně odhaluje nové přírůstky do svého portfolia. Zatímco před pár dny uvedl do prodeje Galaxy S21 FE, na vlajkové modely z řady Galaxy S22 si ještě nějakou chvíli musíme počkat. S tím, jak se blíží datum představení, ovšem na veřejnost uniká čím dál tím více informací o chystaných novinkách.

Známý YouTuber Unbox Therapy na videu ukázal tři makety reprezentující Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus a Galaxy S22 Ultra. Ty se sice už dříve objevily na fotografiích, nicméně video odhalilo jejich design ve vší parádě. Případné spekulace o pravosti videa přiživuje také poměrně rychlé stažení záznamu z oblíbeného kanálu, nicméně některým YouTuberům se podařilo ono video stáhnout a dále jej šíří.

Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+,S22 early look from Unbox Therapy

Leaker Zaryab Khan si na sociální síti Twitter ještě přisadil s tím, když zveřejnil údajné specifikace chystaného vlajkového modelu Galaxy S22 Ultra. Ten by měl dostat 6,8“ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením QHD+, 4nm čipset Exynos 2200, 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB vnitřní paměti, integrované dotykové pero S Pen, baterii s kapacitou 5 000 mAh a hmotnost 228 gramů. Za zmínku stojí také čtyři barevné kombinace, konkrétně černá, bílá, zelená a burgundská.

First Look at Samsung Galaxy S22 Ultra / S22 Specs Sheet! 🔥 Introducing SuperClear Lens! 🔥 pic.twitter.com/nyEFGrPtAH

— Zaryab Khan (@xeetechcare) January 5, 2022