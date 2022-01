Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S21 FE. Bude to bestseller

Když v roce 2020 vydal Samsung odlehčenou vlajkovou loď Galaxy S20 FE, patrně netušil, jaký hit se z tohoto modelu stane. „Fanouškovská edice“ dokázala perfektně zkombinovat hardwarové parametry s příznivou cenou a nabídla zájemcům obdobný zážitek, jako v případě svých vlajkových modelů. Není proto divu, že nyní přichází gigant z Jižní Koreje s jeho nástupcem s názvem Samsung Galaxy S21 FE, který má opět skvěle nakročeno k tomu, aby se stal prodejním hitem, a to i díky zajímavě nastavené cenové politice, v rámci které lze nyní využít slevy až 4 000 Kč.

Na uvedení této edice jsme si museli počkat o něco déle, a to pravděpodobně kvůli stále probíhající krizi ohledně čipsetů. Vždyť původně se o představení Galaxy S21 FE spekulovalo už v říjnu loňského roku. My jsme už nový model měli možnost otestovat s předstihem a zde jsou naše první dojmy.

Samsung Galaxy S21 FE

Designová filosofie nastolená jeho předchůdcem s přídomkem Fan Edition zůstala zachována – také v případě Galaxy S21 FE jsme se dočkali známého polykarbonátového designu z aktuálních vlajkových modelů Galaxy S21, který byl nicméně mírně inovován a ozvláštněn novými barevnými odstíny. Naživo nejlépe vypadá bílá a fialová varianta, konzervativnější uživatelé naopak ocení decentní černou.

Tělo dostalo rozměry 155,7 x 74,5 x 7,9 milimetrů a hmotnost 177 gramů, díky kterým je sice menší než Galaxy S20 FE (159,8 x 74,5 x 8,4 milimetrů a 190 gramů), nicméně oproti Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 milimetrů a 169 gramů) je o něco málo větší. Pocitově se telefon v ruce drží velmi dobře nejen kvůli dobře vyváženému těžišti, ale také díky matné povrchové úpravě, na které navíc neulpívají otisky prstů.

O zobrazování se v tomto případě stará prostorný 6,4“ Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů) Dynamic AMOLED 2X displej s obnovovací frekvencí 120 Hz (a možností nastavení adaptivní obnovovací frekvence mezi 48 – 120 Hz), vzorkovací frekvencí dotyku 240 Hz v herním módu, velmi tenkými rámečky, maximálním jasem 1 200 nitů, funkcí Eye Comfort Shield s inteligentním řízením intenzity modrého světla a ochranou Gorilla Glass Victus.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 FE Konstrukce Rozměry: 74,5 × 155,7 × 7,9 mm, hmotnost: 177 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 660, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,4", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, f/2.4, 76mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv, třetí: 12 Mpx, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm, širokoúhlý, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video Kompletní specifikace

Výkon dodává osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, kterému dělá společnost 6/8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměť bez možnosti rozšíření o microSD karty. Při pohledu na tyto parametry a použitou čipovou sadu je jasné, že výkonu má tahle novinka na rozdávání.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, optická čtečka otisků prstů v displeji, USB-C, kvalitní a dostatečně hlasité stereo reproduktory s puncem značek AKG a Dolby Atmos, podpora pro Samsung DeX či odolnost proti vodě a prachu (IP68). Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh a podporu 25W drátového a 15W bezdrátového nabíjení s možností reverzního nabíjení. Operačním systémem je nejnovější Android 12 s nadstavbou One UI 4.

Fotoaparáty na zadní straně jsou tři, konkrétně hlavní snímač o velikosti 1/1,76“ s rozlišením 12 Mpx, clonou f/1.8, velikostí pixelů 1,8 μm a optickou stabilizací obrazu, širokoúhlý objektiv se senzorem o velikosti 1/2,8“ a rozlišením 12 Mpx, světelností f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 μm a 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením, clonou f/2.4, velikostí pixelů 1,8 μm a optickou stabilizací obrazu. Na přední straně se v miniaturním výřezu nachází 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2. Video je možné nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps.

Jelikož jsme s testovacím kusem ještě neměli dovolené fotit, nabídneme vám ukázku testovacích snímků, jakmile nám do redakce dorazí prodejní veze telefonu.

Cena a dostupnost: sleva až 4 000 Kč

Samsung Galaxy S21 FE bude k dispozici od středy 5. ledna v černé, bílé, olivové a levandulové barvě za cenu 18 999 Kč (6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti), respektive za 20 999 Kč (8 GB RAM/256 GB vnitřní paměti). V balení v rámci „ekologie“ není přibalen adaptér ani sluchátka.

Až do konce měsíce taktéž probíhá akce s možností výkupu vašeho starého telefonu, za který můžete na Galaxy S21 FE získat slevu ve výši až 4 000 Kč a telefon vás tak vyjde na příznivých 15 000 Kč. Zákazníci, kteří si koupí nový model do konce ledna 2022 nebo do vyprodání zásob, navíc získají pojištění Samsung Care+ na dobu jednoho roku, které kryje jedno náhodné poškození mobilního telefonu (například poškození displeje pádem dle podmínek pojištění) se spoluúčastí ve výši 1 499 Kč.