Samsung Galaxy Note 20+ má na nových obrázcích výrazně přepracovaný fotoaparát

Jen několik dní poté, co do éteru pronikly rendery Samsungu Galaxy Note 20, prosákly na internet první obrázky jeho sourozence Galaxy Note 20+. Ukazují obří displej s minimálním zakřivením, velmi tenkými rámečky a malým „průstřelem“ uprostřed nebo oproti předchůdci Galaxy Note 10+ podstatně větší fotografický modul.

Větší než předchůdce

Podle informací doprovázející „leak“ má obrazovka úhlopříčku 6,9 palců a telefon rozměry 165 x 77,2 x 7,6 mm – měl by tak být na výšku o něco větší než jeho předchůdce, jehož rozměry činí 162,3 x 77,2 x 7,9 mm, a kompaktnější než Galaxy S20 Ultra s rozměry 166,9 x 7,6 x 8,8 mm.

Rendery také ukazují, že dotykové pero S Pen si tentokrát našlo místo na levé straně, a z levé strany se na pravou přesunula tlačítka hlasitosti a tlačítko zapínání (tyto změny byly vidět i na zmíněných obrázcích standardního modelu).

Rozměrný fotografický modul

Zadní straně dominuje robustní modul fotoaparátu, ve kterém je několik senzorů, obepnutých stříbrnými kruhy, z nichž jeden bude disponovat periskopovým objektivem. Vedle této trojice se nachází LED blesk, senzor ToF a pravděpodobně senzor laserového ostření.

Podle dostupných neoficiálních zpráv dostane telefon do vínku čip Snapdragon 865 (ve verzi pro USA) a chystaný Exynos 992 (ve variantě pro Evropu a další trhy), 12 GB operační paměti, minimálně 128 GB vnitřní paměti, podporu obnovovací frekvence 120 Hz a 5G sítě, hlavní fotoaparát s rozlišením 108 MPx a baterii s kapacitou 4500 mAh, která by měla podporovat 45W rychlé nabíjení. Spolu se standardním modelem by měl být uveden na scénu v srpnu.