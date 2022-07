Samsung experimentuje s barvami. Proměna čeká Galaxy S22 i manažerský Fold 4

Dostupné úniky hovoří o zbrusu nové barvě pro řadu smartphonů Galaxy S22. Insider vystupující na twitteru jako @UniverseIce tvrdí, že nové barevné provedení vlajkových telefonů od Samsungu se bude jmenovat „lavender purple“, tedy levandulově fialová, a dorazí na všechny modely: S22, S22+ i S22 Ultra. Zvláště u posledního jmenovaného půjde o nestandardní zbarvení, Ultra se totiž dosud prodávala pouze v černé, bílé a tmavě zelené a vínové.

V tuto chvíli není jasné, kdy levandulové telefony dorazí a zdali se vůbec budou prodávat v České republice. Na twitterovém profilu @sondesix se však objevil plakát lákající na nové barvy s datem 15. července. Podle mnoha úniků si ale korejský výrobce pohraje s barevným provedením také u očekávaného skládacího superphonu Z Fold 4.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty

— Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2022