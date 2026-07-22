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Samsung dnes odhalí největšího konkurenta iPhonu Fold: sledujte s námi Galaxy Unpacked 2026

Jiří Hrma
Jiří Hrma 22. 7. 11:25
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Samsung dnes odhalí největšího konkurenta iPhonu Fold: sledujte s námi Galaxy Unpacked 2026
  • Samsung dnes v 15:00 českého času představí novou generaci skládaček Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8
  • Podle spekulací bychom se měli dočkat i druhého Folda s odlišným poměrem stran
  • Naše redakce dostala pozvánku na Galaxy Unpacked do Londýne
  • Odpoledne vám nabídneme podrobné první dojmy ze všech novinek i přehled českých cen a předobjednávkových bonusů

Už dnes odpoledne v 15:00 českého času představí společnost Samsung své nové skládací telefony z rodiny Galaxy Fold a Galaxy Flip. A podle informací, které v posledních dnech kolují po internetu, bychom se měli dočkat i odhalení další generace chytrých hodinek. Jako již tradičně se tak stane na letním vydání konference Galaxy Unpacked, která se tentokrát koná v Londýně, kam dostala pozvánku i naše redakce. Na jaké novinky se můžete těšit?

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Flip, 2× Fold a chytré hodinky

Hlavními taháky konference Galaxy Unpacked v Londýně je pochopitelně duo skládacích telefonů Z Flip 8 a Z Fold 8. Jak ukázaly zahraniční leaky z předchozích dnů a týdnů, přijít by měl i druhý Fold s odlišným poměrem stran displeje – ten by měl konkurovat chystanému iPhone Fold (Ultra), jež ale bude odhalený až za necelé dva měsíce. Ostatně Samsung už tuhle novinku stihnul nenápadně poodhalit v traileru na nového Spider-Mana.

Dle uniklých informací se můžeme těšit také na dvojici nových hodinek, a sice základní model Galaxy Watch 9 doplněný Galaxy Watch Ultra 2.

Přímý přenos začíná dnes v 15:00 našeho času. Tiskovou konferenci můžete živě sledovat skrze výše vložené video. My budeme přítomni i na místě, díky čemuž si už v 15:00 na SMARTmanii budete moci přečíst podrobné první dojmy ze všech představených novinek. Nabídneme vám i detailní informace o cenách, předobjednávkových bonusech a dostupnosti na českém a slovenském trhu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

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Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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