Samsung dnes odhalí největšího konkurenta iPhonu Fold: sledujte s námi Galaxy Unpacked 2026

- Samsung dnes v 15:00 českého času představí novou generaci skládaček Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8
- Podle spekulací bychom se měli dočkat i druhého Folda s odlišným poměrem stran
- Naše redakce dostala pozvánku na Galaxy Unpacked do Londýne
- Odpoledne vám nabídneme podrobné první dojmy ze všech novinek i přehled českých cen a předobjednávkových bonusů
Už dnes odpoledne v 15:00 českého času představí společnost Samsung své nové skládací telefony z rodiny Galaxy Fold a Galaxy Flip. A podle informací, které v posledních dnech kolují po internetu, bychom se měli dočkat i odhalení další generace chytrých hodinek. Jako již tradičně se tak stane na letním vydání konference Galaxy Unpacked, která se tentokrát koná v Londýně, kam dostala pozvánku i naše redakce. Na jaké novinky se můžete těšit?
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Flip, 2× Fold a chytré hodinky
Hlavními taháky konference Galaxy Unpacked v Londýně je pochopitelně duo skládacích telefonů Z Flip 8 a Z Fold 8. Jak ukázaly zahraniční leaky z předchozích dnů a týdnů, přijít by měl i druhý Fold s odlišným poměrem stran displeje – ten by měl konkurovat chystanému iPhone Fold (Ultra), jež ale bude odhalený až za necelé dva měsíce. Ostatně Samsung už tuhle novinku stihnul nenápadně poodhalit v traileru na nového Spider-Mana.
Dle uniklých informací se můžeme těšit také na dvojici nových hodinek, a sice základní model Galaxy Watch 9 doplněný Galaxy Watch Ultra 2.
Přímý přenos začíná dnes v 15:00 našeho času. Tiskovou konferenci můžete živě sledovat skrze výše vložené video. My budeme přítomni i na místě, díky čemuž si už v 15:00 na SMARTmanii budete moci přečíst podrobné první dojmy ze všech představených novinek. Nabídneme vám i detailní informace o cenách, předobjednávkových bonusech a dostupnosti na českém a slovenském trhu.