Samsung chystá obří update pro řadu Galaxy S23. Vylepší jednu z klíčových funkcí

Smartphony řady Samsung Galaxy S23 jsou bezesporu povedená zařízení, ovšem vždycky se najde alespoň drobný prostor ke zlepšení. Jednou z oblastí je například fotoaparát – přestože má vrcholný Galaxy S23 Ultra jednu z nejlepších sestav kamer na trhu, v textu DxOMark nijak výrazně nezaujal. Korejská firma si je zřejmě nedostatků vědoma a chystá zlepšení.

Podle uznávaného informátora Ice Universe Samsung chystá pro řadu Galaxy S23 velkou aktualizaci, která by měla mimo jiné obsahovat optimalizaci fotoaparátů. Update je naplánován na konec tohoto měsíce, takže už doslova klepe na dveře. Slabších výsledků fotoaparátů Galaxy S23 si nevšimla pouze redakce serveru DxOMark, ale i uživatelé sociální sítě Reddit. Ti si například stěžují na zpoždění závěrky, problémy s nočním režimem či viditelné neostrosti ve fotografiích. Poslední položka by dokonce nemusela být softwarovou chybou, ale hardwarovým problémem, který údajně postihuje jednotky vyrobené ve Vietnamu.

I confirm that at the end of March, Galaxy S23 series will have a big update, which will involve camera optimization.

— Ice universe (@UniverseIce) March 9, 2023