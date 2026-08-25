Roborock slaví 12. narozeniny a vy můžete ušetřit tisíce. V akci je špičkový Saros i výkonný Qrevo Edge

- Výroční akce Roborocku potrvá do 6. září a na vybrané produkty přinese slevy až 40 %
- Nabídka platí v oficiálním e-shopu značky i u Alzy, konkrétní akční ceny ale výrobce nezveřejnil
- Mezi vybranými modely najdeme robotické vysavače Saros 10R, QR 798 a Qrevo Edge 5V1 i mokro-suchý vysavač F25 Ultra
Roborock slaví dvanácté výročí svého založení a při této příležitosti spouští časově omezenou slevovou kampaň. Zákazníci mohou do 6. září 2026 získat na vybrané robotické a mokro-suché vysavače slevu až 40 %. Součástí akce mají být také soutěže a další zákaznické benefity.
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Zvýhodněná nabídka se objeví napříč prodejními kanály, mezi které patří oficiální internetový obchod Roborocku a společnost Alza. Výrobce bohužel v tiskové zprávě neuvádí konkrétní původní ani akční ceny jednotlivých zařízení, před nákupem proto doporučujeme nabídky obou obchodů porovnat.
Saros 10R se vejde i pod nízký nábytek
Jedním z modelů zařazených do výroční kampaně je Roborock Saros 10R. Robotický vysavač využívá navigační systém StarSight Autonomous System 2.0, který se stará o mapování okolního prostoru a orientaci v domácnosti.
Výhodou je především nízká konstrukce. Tělo robota měří na výšku jen 7,98 centimetru, takže se dokáže dostat také pod některé postele, skříňky nebo pohovky. Podvozek AdaptiLift navíc automaticky upravuje světlou výšku až o 10 milimetrů. Saros 10R podle výrobce překoná běžné prahy vysoké až tři centimetry. V případě dvouvrstvých prahů si poradí s celkovou výškou až čtyři centimetry.
Roborock Saros 10R se standardně prodává za 26 990 Kč, nyní jej pořídíte v akci za 20 242 Kč.
Dostupnější QR 798 nabídne výkon 8 000 Pa
Roborock QR 798 kombinuje robotické vysávání a mopování s multifunkční dokovací stanicí, která automatizuje část pravidelné údržby. Jeho sací systém HyperForce dosahuje výkonu až 8 000 Pa a využít jej lze na tvrdých podlahách i kobercích.
V režimu maximálního výkonu se rychlost hlavního kartáče zvýší o 10 %. Součástí konstrukce jsou rovněž speciální boční kartáče navržené tak, aby omezovaly namotávání vlasů. Aktuálně vysavač koupíte v akci za 11 499 Kč.
Qrevo Edge 5V1 cílí na domácnosti se zvířaty
Výrazně vyšší sací výkon nabízí Roborock Qrevo Edge 5V1. Systém HyperForce u tohoto modelu dosahuje hodnoty 18 500 Pa. Konstrukce FlexiArm pomáhá robotu s úklidem podél stěn a v rozích, kam se běžný kruhový vysavač nemusí hlavním kartáčem nebo mopem dostat.
Model disponuje také dvojitým systémem proti namotávání vlasů, který získal certifikaci společností TÜV a SGS. Díky tomu by mohl být zajímavý zejména pro domácnosti s dlouhovlasými členy nebo domácími mazlíčky. V rámci narozeninové akce novinku koupíte za 22 990 Kč.
F25 Ultra uklízí párou i horkou vodou
Do akce je zařazen také Roborock F25 Ultra. Nejde o klasický robotický vysavač, ale o ručně ovládaný mokro-suchý model kombinující vysávání, mytí podlah a čištění párou.
Zařízení nabízí dva vysokoteplotní režimy. První pracuje s párou o teplotě 180 °C, druhý využívá horkou vodu o teplotě 86 °C. Doplněny jsou sacím výkonem 22 000 Pa, litrovou nádržkou na čisticí prostředek a funkcí samočištění. Na jedno nabití má F25 Ultra vydržet v provozu až 60 minut. Přesná výdrž se nicméně může lišit podle zvoleného režimu a intenzity úklidu.
Výroční kampaň Roborocku probíhá do 6. září na oficiálním e-shopu. Maximální sleva 40 % se vztahuje pouze na vybrané produkty a její skutečná výše se může mezi jednotlivými modely a prodejci lišit.