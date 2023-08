Rivian zvyšuje dojezd. Model R1T ujede přes 650 km na jedno nabití

Pokud sledujete trh s elektromobily, asi těžko vám unikl americký Rivian, který má představovat jednoho ze zástupců terénních vozů na elektrický pohon. Už kvůli tvarům a velikosti musí mít tyto vozy například oproti běžným osobním elektromobilům značné nevýhody v efektivitě a spotřebě elektrické energie. I zde jde ale vývoj kupředu a Rivian dnes na sociální síti X (dříve Twitter) oznámil dojezd nové verze modelu R1T s dvěma motory.

Konkrétně se jedná o varianty Dual-Motor R1T a Dual-Motor Performance R1T. Při osazení střední velikostí baterie se dostaneme na dojezd 566 km a u největší baterie Max je to dokonce 659 km. To na téměř šestimetrový pick-up není vůbec špatné. Hodnoty jsou udávané ve standardu EPA, což je nejpřesnější z používaných standardů.

The Dual-Motor and Performance Dual-Motor R1T have the best range in our lineup, with an EPA-estimated 410 miles with our Max pack and 352 miles with our Large pack — both when paired with 21" wheels. Keep an eye out for full R1S range figures soon. pic.twitter.com/zVNg4jPHl0

— Rivian (@Rivian) August 30, 2023