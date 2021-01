Recenze Xiaomi Mi Watch Lite: levná vstupenka do světa chytrých hodinek

V oblasti nositelné elektroniky Xiaomi bodovalo už svým levným náramkem Mi Band, jehož pátá generace je aktuálně v prodeji. Nyní představilo nový model hodinek Mi Watch Lite, které také lákají především na velmi příznivou cenu (1 590 Kč) a množství funkcí. Mezi nimi nechybí například integrovaná GPS. S designem si výrobce také příliš hlavu nelámal – inspirace u Apple Watch je tu více než zřejmá.

Design a provedení

Obsah balení je poměrně strohý. Elegantní černá krabička ukrývá pouze samotné hodinky, nabíjecí dok s USB kabelem a manuál. Displej s úhlopříčkou 1,4 palce má typický hranatý tvar a doplňuje jej pouze jedno tlačítko na pravé straně hodinek s lesklým černým povrchem. Testoval jsem černou variantu, takže pásek je z matné černé gumy a také tělo je pokryto matným černým plastem. Kromě černé budou v nabídce další čtyři barevné varianty pásků a také dvě barevné varianty ochranného pouzdra. Celkově vzhled hodinek hodnotím pozitivně. Komu se líbí Apple Watch a nechce příliš utrácet, má v novince od Xiaomi zajímavého kandidáta.

V této cenové kategorii je jednoduchost určitě lepší varianta nežli nějaké snahy o luxusní dojem, které často nemusí dobře dopadnout. Matná černá navíc vypadá poměrně elegantně a hodí se ke všemu. Jinak hodinky vážící 35 gramů působí velmi lehce a nosí se příjemně. Zapínání pásku mi nedělalo problémy a po dobu testování fungovalo spolehlivě. Taktéž jeho výměna probíhá velmi rychle a jednoduše.

Parametry a funkce

Mi Watch Lite vévodí 1,4″ TFT panel s rozlišením 320 x 320 pixelů s maximální úrovní jasu 350. Nečekanou funkcí u hodinek v této cenové kategorii je automatická úprava jasu. Dobrou zprávou je také možnost změny vzhledu ciferníku. V zařízení je možné volit mezi pěti ciferníky, v aplikaci si ale můžete stáhnout hromadu dalších.

Ačkoliv je TFT displej dnes už spíše základem, na běžné použití je plně dostačující, jen na ostrém sluníčku může být se čtením obsahu problém. Co bych naopak vytkl, je dotykové ovládání. Hlavně z počátku používání jsem měl pocit, že hodinky reagují se zpožděním a nebo nereagují vůbec a musím svůj dotek opakovat. Zdá se, že to ale bylo spíše o zvyku a postupem času se mi s hodinkami pracovalo lépe.

Z dalších parametrů je nutno zmínit Bluetooth 5.1 pro párování s telefonem pomocí aplikace Xiaomi Wear. Kromě systémů GPS a Glonass a je přítomno také několik dalších senzorů: PPG pro měření tepu, gyroskop, barometr a kompas. Plavce potěší vodotěsnost. Baterie má kapacitu 230 mAh.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi Watch Lite Systém: vlastní systém Rozměry: 41 x 35 x 10,9 mm , Hmotnost: 35 gramů Čipset: nezjištěno RAM: nezjištěno , Interní paměť: nezjištěno , Displej: TFT LCD, 1,4", 320 × 320 px Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: ne , NFC: , GPS: Baterie: 230 mAh Li-Ion , Bezdrátové nabíjení: Cena: 1 599 Kč Kompletní specifikace

Výdrž baterie a nabíjení

Nabíjení probíhá pomocí jakéhosi doku, do kterého je nutno hodinky vtlačit. Ačkoliv to není špatné řešení, ocenil bych spíše magnetický konektor, jaký má například nový fitness náramek Mi Band 5. V průběhu nabíjení se na displeji objeví speciální ciferník, který ukazuje aktuální čas a úroveň nabití baterie.

Xiaomi uvádí dobu výdrže až 9 dní, což si sice dokážu představit, ale hodně záleží na způsobu použití. Pokud Mi Watch Lite využíváte aktivně a často zapínáte GPS, výdrž se rapidně krátí. Při běžném použití ale baterie zvládá několikadenní provoz. Mě běžně vydržely okolo pěti dnů na jedno nabití (GPS jsem využíval okolo 30 minut denně) – to mi přijde jako dostačující a nijak to neomezuje. V případě, že byste GPS měli aktivní neustále, zkrátí se výdrž na necelé dva dny. Samotné nabíjení trvá zhruba dvě hodiny.

Operační systém

Při listování mezi základními obrazovkami můžete přepínat mezi ciferníkem, ukazatelem srdečního tepu, monitorem spánku, předpovědí počasí, ukazatelem spálených kalorií a také ovladačem hudebního přehrávače. Po vstupu do menu jsou k dispozici dvě obrazovky plné ikonek s dalšími funkcemi.

Je zde možnost volby jedné z 11 sportovních aktivit, které Mi Watch Lite umí sledovat. Dále je možné si zobrazit všechny minulé aktivity. Z ostatních ikon bych zmínil ještě funkci pro dechová cvičení, pro hledání telefonu, kompas, tlak vzduchu i stopky, časovač nebo nastavení budíku. Hodinky umí zobrazovat také notifikace z telefonu.

Kompletní seznam sledovaných aktivit:

běhání venku

běžecký pás

cyklistika venku

plavání na otevřené vodě

freestyle

plavání v bazénu

kriket

cyklistika uvnitř

terénní běh

chůze

trekking

Měření a GPS

Vzhledem k tomu, že jsem byl v době testování čerstvě v post-covidovém režimu, se sportem jsem to nijak nepřeháněl. Z fyzických aktivit jsem tedy provozoval především dlouhé procházky, během kterých jsem hodinky vyzkoušel.

Při chůzi je možné vyhodnocovat celkovou délku cvičení, aktivní kalorie, průměrné tempo, průměrný srdeční tep, kroky i rytmus chůze. V podrobném výpisu je možné shlédnout také grafy těchto hodnot nebo například výškový profil trasy.

Díky GPS je pak trasa zaznamenána i do mapy. Tady jsem ovšem několikrát narazil. Nevím, zdali to bylo rušením signálu ve městě nebo byla příčina jinde, ale několikrát se mi stalo, že při měření GPS stávkovalo a výsledná mapa vykazovala značné nepřesnosti. Dle mých zkušeností tedy záznam trasy není naprosto spolehlivý.

Při jedné z delších procházek jsem porovnával naměřený počet kroků z mého iPhone SE a z Watch Lite. iPhone ukazoval hodnotu 10 338 kroků a hodinky 9 937 kroků. Při přepočtu na vzdálenost se jedná o odchylku nějakých 30 metrů na zhruba 7 kilometrech. Tady je otázkou, které ze zařízení je přesnější, ale i tak je rozdíl v měření minimální.

Monitorování spánku

Sledování spánku nabízí jen úplné základy. Hodinky zaznamenávají od kdy do kdy spíte a pak už jen zdali spíte lehkým nebo hlubokým spánkem. Každá noc je pak ohodnocena určitým počtem bodů. Tady bych čekal alespoň detekci REM spánku, kterou nabízí například Xiaomi Mi Band 5 a aplikace Mi Fit.

Co se týče přesnosti měření, tak samozřejmě těžko hodnotit kdy jsem opravdu spal těžkým nebo lehkým spánkem. Čas ulehnutí a vzbuzení ale zhruba odpovídal a také občasné probuzení uprostřed noci hodinky zaznamenaly, takže pro základní monitoring spánku Watch Lite stačí.

Doprovodná aplikace

Aplikace pro mě byla jednoznačně příjemným překvapením. Působí velmi jednoduše, i tak ale přináší množství informací a možností nastavení. Základní obrazovku je možné upravit dle vlastních preferencí, aby se vám zobrazovaly nejprve ty informace, které sledujete nejbedlivěji.

Velmi jednoduše je možné procházet historii cvičení a sledovat své aktivity i zpětně. Dále jsou v aplikaci přehledně zobrazená data o spánku, srdečním tepu a pro ženy i menstruačního cyklu. Aplikaci tedy nic nechybí.

Musím přiznat, že v průběhu používání jsem do menu vstupoval minimálně a zhruba 90% informací, které jsem kontroloval nejčastěji, jsem získával právě z aplikace. Celkově mi to přišlo jako mnohem příjemnější a i rychlejší cesta ke kýženým informacím. Možná je to ale jen o zvyku.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi Watch Lite jsou základním modelem chytrých hodinek a je potřeba k nim takto i přistupovat. Za cenu 1 590 Kč nabízejí více než dostatečnou výbavu. Pokud bych měl novince něco vytknout, jsou to zejména občasné problémy se záznamem trasy pomocí GPS. Tento problém jsme už hlásili i distributorovi značky Xiaomi a aktuálně čekáme na vyjádření. Jakmile jej budeme mít k dispozici, do recenze jej doplníme. Zklamáním pro mne byly také chybějící údaje o REM fázi spánku.

Pokud ale překousnete jen základní TFT displej a nechce se vám do hodinek investovat částky v řádech několika tisíců až desítek tisíc korun, Watch Lite by mohly splnit vaše očekávání. Za již zmíněnou cenu nabízejí potřebné základní funkce, jsou vodotěsné a vzhledem rozhodně neurazí.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Beryko s.r.o., kde si Mi Watch Lite můžete zakoupit

Pozitivní zprávou je také příjemná a jednoduchá aplikace Xiaomi Wear. I přes některé neduhy je nutno uznat, že poměr ceny a výkonu je u Xiaomi Mi Watch Lite velmi slušný. Prodej odstartuje 22. ledna 2021.