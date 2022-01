Recenze Suunto 7: překvapivé spojení chytrých a sportovních hodinek

Společnost Suunto má významné jméno především na poli sportovních hodinek. Trendu chytrých hodinek se zpočátku úplně vyhýbala a v tomto segmentu jí tak trochu ujel vlak. Finská značka se proto rozhodla, že vezme své sportovní hodinky a nasadí do nich operační systém Wear OS od Google.

Vznikly tak první chytré hodinky tohoto finského výrobce s názvem Suunto 7. Zůstal jim typický design a zaměření na sportovní funkce. Lákají uživatele, kteří chtějí v hodinkách aplikace od Google a zároveň milují design a značku Suunto.

sportovní design, voděodolnost 5ATM, velký dotykový displej

Wear OS, bezkontaktní platby Google Pay, Google Asistent

GPS, plno sportovních funkcí, kompatibilní s iOS a Android

Suunto 7 se prodávají v několika provedení za cenu od 6 690 Kč. Jaké jsou hodinky, které mají za cíl propojit chytré a sportovní funkce? To vám prozradí naše podrobná recenze Suunto 7.

Obsah balení je prostý

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Výrobce hodinky zabalil do malé krychlové krabičky, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství.

Nacházejí se zde samotné hodinky, uživatelská příručka a dokovací puk pro nabíjení s metrovým kabelem a USB-A koncovkou. Náhradní řemínek v jiné velikosti zde bohužel chybí.

Sportovní design

Vzhled hodinek přímo navazuje na konstrukci jiných hodinky tohoto finského výrobce. Ano vypadají hodně „sportovně“. První, co jistě každého zaujmeme je jejich velikost. Rozměry činí 50 x 24 x 15,3 mm. Především se tak hodí na pánské zápěstí. Ačkoliv má větší hodinky rád, zde jsem si nemohl zvyknout na jejich větší tloušťku.

Agresivní design ještě více umocňují 4 výčnělky na přední straně. Ty jsou dost ostré a při každém navlékání mikiny a bundy se mi hodinky zasekly v rukávu. Dle svých zkušeností bych raději dal přednost verzi Suunto 7 Stone Gray Titanium, která tyto výčnělky nemá a působí umírněnějším dojmem. Ovšem cena této varianty z titanu je o poznání vyšší.

Vyšší hmotnost, ale pohodlné nošení

Hmotnost hodinek se zastavila na hodnotě 70 gramů. Vzhledem k velikosti hodinek mi to na ruce nepřišlo tolik. Nicméně jsem zvyklý na hodinky Samsung, které mají takřka poloviční hmotnost, a přitom mají podobně velký displej. Nosí se ale velmi pohodlně. Dokonce při sportu vůbec nevadí a po pár dnech nošení už jsem si na ně plně zvyknul.

Docela se mi i líbí dodávaný silikonový řemínek. Je široký 24 mm, takže dostatečně stabilizuje hodinky. Je dosti pružná, což se hodí při ohýbání zápěstí. Chválím i za pevnou přezku. Nicméně na řemínku dosti ulpívá prach a jiné nečistoty, a tak se nevyhnete častém čistění. Upevnění pásku je masivní a zajišťují ho osičky se standardní roztečí a upevnění. Nebude tak žádný problém jej vyměnit za jiný řemínek.

Kvalitní a robustní zpracování

Rámeček okolo displeje je u naší verze Black Lime vyroben z nerezové oceli v krásné černé barvě. Celé tělo je ale vyrobeno z velice pevného, tvrdého a odolného plastu s příjemným matným povrchem. Všechna 4 tlačítka jsou taktéž z nerezu. Na levém boku se ještě nachází společná zdířka pro mikrofon a barometr a vespodu piny pro nabíjení a senzor srdečního tepu.

Milovníci velký hodinek s výrazným designem budou spokojeni. Já bych si na sport dokázal představit menší a lehčí hodinky, ale to je věc vkusu. Určitě si řeknete, že díky velkému tělu je zde velká baterie, který dlouho vydrží, ale o tom až za chvíli. Celkově musím vyzdvihnout kvalitní zpracování, ze kterého mám pocit, že hodinky vydří hrubší zacházení při nějakých těch (adrenalinových) sportech.

Velký dotykový AMOLED displej

Chytré hodinky Suunto nabízejí poměrně velký 1,39“ kruhový dotykový displej. Panel je typu AMOLED, což zaručuje perfektní černou a výborné zobrazovací vlastnosti. Displej nabízí krásné živé barvy, skvělé pozorovací úhly a výbornou čitelnost na přímém slunci (maximální jas až 1 000 nitů).

Rozlišení displeje je 454 x 454 pixelů, což je docela vysoká jemnost a při běžném používání nemáte šanci vidět jakýkoliv rastr. Ovšem při pohledu z blízka jsou pixely patrné a co víc, prvky na displeji (nejvíce je to viditelné u bíle grafiky) mají okraje zbarveny do růžova a zelena. Za tento drobný neduh zřejmě může krycí sklo Gorilla Glass 3, které je buď od obrazovky více odsazeno nebo má na sobě nějaký filtr, který jinak odráží světlo. V některých úhlech je na displeji viditelná duha.

Potěší i možnost ovládání displeje v tenčích rukavicích. V lyžařských rukavicích lze displej ovládat velice silným přítlakem. Vzhledem k malému displeji je ale ovládání v rukavicích dosti nepříjemné. Nezapomnělo se ani na funkci Always On („Vždy zapnutá obrazovka“) a potěší i automatická regulace jasu.

Hardwarová výbava a konektivita

Hardwarová výbava hodinek je na slušné úrovni. Hnacím motorem se stal nový chipset Snapdragon 3100, který doplňuje 1 GB operační paměti. Interní úložiště nabízí 8 GB pro ukládání dat aplikací a hudby. Ačkoliv hodinky mají pouze mikrofon a postrádají reproduktor, lze k nim připojit jakákoliv sluchátka pomocí Bluetooth 4.2 LE. Hodinky postrádají podporu eSIM a nezavoláte si přes ně ani přes připojení sluchátka.

O konektivitu se dále stará Wi-Fi 4 a nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby. Mezi systémy určování polohy najdete GPS, Glonass, Beidou a QZSS. Zamrzí absence ANT+ pro připojení různých sportovních doplňků.

Mezi senzory zde najdeme akcelerometr, altimetr, barometr, kompas, gyroskop a snímač tepové frekvence. V dané cenové kategorii postrádám oxymetr, který měří okysličení krve SpO2. Hodinky splňují voděodolnost 5 ATM, takže jsou vhodné k povrchovému plavání, nikoliv však k potápění.

Dvoudenní výdrž baterie

Suunto neuvádění kapacitu baterie, ale je jasné, že oproti sesterským hodinkám Suunto 9 a Suunto 5 vydrží méně. Výrobce uvádí dvoudenní výdrž při běžném používání. Hodinky jsem testoval zhruba tři týdny a v průměru opravdu vydržely dva dny na jedno nabití.

Hodně závisí na stylu používání. Pokud vyrazíte na pětihodinovou vyjížďku na kole se zapnutou GPS, dost možná vám ji hodinky nezaznamenají celou. Hodina běhu venku (v teplotě okolo 10 stupňů) vezme téměř 20 % baterie. To je opravdu dost, takže na zapnutou GPS si dejte opravdu pozor. Samozřejmě hodně záleží, jestli při sportovní aktivitě budete poslouchat hudbu, měřit si po celou dobu tep a zda budete mít stále zapnutý displej.

U záznamu venkovních aktivit je možnost přepnout přesnost GPS na „Dobrý“, kdy se získává údaj o umístění každých 10 vteřin. Při výchozím nastavení na hodnostu „Nejlepší“ se údaj o poloze zaznamenává každou vteřinu. Při úsporném režimu si GPS během hodinového aktivity vezme zhruba 8 %, což už je docela přijatelné. I přes snahu technologie FusedTrack, je záznam při „dobré přesnosti“ lehce nepřesný.

Údaj o délce trasy při běhu je plus mínus podobný, avšak algoritmus nedokáže tak dobře odhadovat drobné „změny“ v trase. Zejména na kole, kdy za 10 sekund urazíte docela dlouhou vzdálenost, která se musí odhadnout. Je tak pouze na vás, jestli dáte přednost kvalitnímu záznamu nebo úspoře energie.

Pomalejší pinové nabíjení

Když jsem spal s hodinkami i přes noc, bylo vybití baterie kolem 25 %. Pokud hodinky odložíte na stůl, vězte, že až se po osmi hodinách probudíte, budou mít o zhruba 10 % energie méně. Je to dáno tím, že hodinky nejsou plně uspány. Zapnout lze i spořič baterie, kdy se zobrazuje pouze údaj o datu a času. V takovém stavu hodinky dokáží vydržet až 40 dní na jedno nabití.

Výdrž baterie je na poli chytrých hodinek průměrná, ale pokud je budeme brát jako sportovní hodinky, je výdrž žalostná. Občas jsem je při větší sportovní aktivitě a při zapnutém Always On nabíjel každý den. Jindy mi zase vydržely i 3 dny, když jsem je zas tolik nevyužíval a jen jsem je nosil na ruce, kontroloval čas a četl notifikace.

Nabíjení baterie skrze dokovací puk je dost pomalé, protože trvá zhruba 2 hodiny. Dobíjení obstarává čtveřice pinů. Osobně bych raději uvítal bezdrátové nabíjení, ale chápu, že dobíjení přes piny je u sportovních hodinek běžnou praxí. Kolébka se k hodinkám magneticky přichytí a drží u nich docela pevně.

Suunto 7 potěší zejména sportovce

Jak už padlo v začátku recenze, Suunto 7 nejsou jen chytré hodinky na parádu, ale potěší i sportovně založené uživatele. Dokáží sledovat více než 70 sportovních aktivit – převážně fitness cvičení. Jedná se o tyto kategorie: běh, jízdu na kole, výkon (fyzicky náročné sporty), sporty v tělocvičně, outdoorová dobrodružství, zimní sporty, vodní sporty a týmové a raketové sporty. Kromě předem definovaných sportovních režimů můžete pomocí aplikace Suunto také vytvářet vlastní.

Bohužel mi chybělo automatické rozpoznání cvičení, což konkurenční hodinky umí. Taktéž tu nenajdete žádné výukové nebo tréninkové programy. Ostatně nyní byla řeč o vlastní aplikaci Suunto, kterou spustíte horním tlačítkem. Samozřejmě si můžete nainstalovat jinou sportovní aplikaci, která je vám bližší, ale z mého pohledu je ta výchozí plně dostačující.

Obdobu „hodinkové“ aplikace Suunto je nutné nainstalovat i do smartphonu. V ní poté přehledně vidíte veškeré záznamy o cvičení a šikovně zde můžete vytvářet GPX trasy, respektive vše sdílet se svými přáteli nebo veřejně. S aplikací Suunto se můžete připojit ke svým oblíbeným sportovním službám, jako jsou Strava a Endomondo, a synchronizovat s nimi své aktivity.

Záznam sportovních aktivit

Před spuštěním aktivity si můžete zvolit trasu, popřípadě i styl mapy, zapnout úsporu energie enbo nastavit tóny a vibrace. Když už spustíte měření, máte k dispozici pevně dané obrazovky s neměnným rozložením a obsahem jednotlivých datových polí.

Mezi kartami se přepínáte pravým prostředním tlačítkem, respektive tahy na dotykové obrazovce. Horním pravým tlačítkem dáte pauzu a spodním manuálně dokončíte jeden okruh. Levým tlačítkem můžete záznam sportovní aktivity minimalizovat a hodinky můžete dál používat nezávisle na spuštěném cvičení. Během sportování si samozřejmě můžete pustit hudbu do spárovaných sluchátek.

Po skončení aktivity se ihned můžete podávat na daný záznam. V deníku najdete svá předchozí cvičení a uvidíte statistiky denní aktivity a svůj poslední spánek. Během dne můžete na hodinkách sledovat své denní kroky, kalorie, tepovou frekvenci, tělesné zdroje (stres a regeneraci) a spánek.

Mapy a navigace po trase, a to i offline

Součástí aplikace Suunto Wear jsou bezplatné turistické, cyklistické, lyžařské mapy a 15 různých typů teplotních map. Všechny tyto mapové podklady jsou k dispozici i offline. Během nabíjení se místní mapy automaticky aktualizují pro použití offline. Díky offline mapám můžete svůj telefon nechat doma a vyrazit. Mapy v aplikaci Suunto Wear vás budou navigovat i bez internetového připojení.

Kromě automaticky stažených místních map vám aplikace Suunto Wear umožňuje stáhnout si vlastní offline mapu pro vaše dobrodružství mimo domov. Pro navigaci je nutné si trasu připravit předem v telefonu. Během sportu ji hodinky promítnou do mapy a vy pak přehledně vidíte, co už máte za sebou a co vás ještě čeká. Navigování je zde téměř jako v autě.

Aplikace Suunto Wear používá technologii FusedAlti, která kombinuje GPS a barometrického měření nadmořské výšky. Během cvičení tak máte přehled o aktuální nadmořské výšce a o stoupání a klesání.

Operační systém Wear OS

Suunto u svých chytrých hodinek sází na operační systém Wear OS od Google. Na první pohled se zdá, že se jedná o čistou verzi, ovšem najdeme zde několik funkcí přímo od výrobce. Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spárovat jak se smartphony s Androidem, tak i s iPhony (neměl jsem možnost vyzkoušet).

Hodinky lze spravovat skrze aplikaci Wear OS. Přes ní je možné měnit ciferníky, upravovat rozložení widgetů (karet) a nastavovat oznámení. Nic víc aplikace neumí, což je trochu škoda. Většinou ji tak ani nezapnete a plně si vystačíte s nastavením v hodinkách.

Povedené uživatelské prostředí

V prostředí systému jsem se ihned cítil jako doma. Ovládání je intuitivní a rychle si zvyknete na rozmístění všech prvků. Displej aktivujete/rozsvítíte natočením zápěstí k sobě, poklepáním prstem na obrazovku nebo zmáčknutím levého tlačítka.

Výchozím bodem je ciferník, který si po jeho přidržení můžete upravovat nebo jej vyměnit za jiný. Od výroby se zde nachází pouze 6 ciferníků. Další je nutné naistalovat skrze obchod Google Play, kde jich je sice dostatek, ale než narazíte na ten správný, který vám vyhovuje, nějaké to odpoledne to zaberte.

Osobně se mi líbil hned ten výchozí ciferník s názvem Teplotní mapa. Ten na pozadí (vedle času, stavu baterie a počtu ušlých kroků) zobrazuje mapu vašeho okolí, kde se právě nacházíte. Barevně se poté zobrazují trasy a místa, které uživatelé Suunto hodinek využívají ke sportu.

Můžete si vybrat, jestli vás zajímá běh, chůze, kolo apod. Čím jasnější trasa, tím častěji se na ní pohybují sportovci. Například v Praze jsem měl ciferník úplně barevný, ale mimo město jsem měl třeba jen jednu viditelnou trasu.

Widgety, Google Asistent a aplikace

Vpravo od ciferníku se nacházejí interaktivní karty (widgety), které vám mohou zobrazovat aktuální tepovou frekvenci a jiné (převážně sportovní) přehledy. Jejich pořadí si můžete libovolně měnit. Vlevo naleznete jakýsi informační panel Google, kde vidíte čas, datum, nadcházející události, můžete odtud rychle spustit stopky, počasí aj.

Hlavně zde můžete vyvolat Asistenta Google, který reaguje i na hlasové povely v češtině a vy se ho tak můžete zeptat na to, co vás zajímá. Můžete přes něj poslat zprávu, vyhledat trasu apod. Menu aplikací vyvoláte levým tlačítkem (toto tlačítko slouží i pro návrat na ciferník a delším přidržením spustíte hlasového asistenta).

Krok zpět se provede potažením prstu z levého okraje doprava. Na pravé prostřední a spodní tlačítko lze namapovat jakoukoliv aplikaci, která se po jeho zmáčknutí spustí. Ve výchozím stavu je to nástroj pro ovládání medií v telefonu, respektive stopky.

Aplikace si můžete instalovat přímo z hodinek díky aplikaci Google Play. V hodinkách jsou v základu nainstalované všechny potřebné nástroje a při prvotním nastavování hodinek si můžete nechat naistalovat i všechny aplikace, které máte v telefonu (ovšem pokud mají příslušnou aplikaci pro hodinky).

Nechybí kalendář, překladač, Google mapy, svítilna, budík nebo adresář kontaktů. Mezi dalšími populárními aplikacemi najdeme Telegram, Viber, Stocard, YouTube Music nebo Google Keep. Bohužel se nijak nepodíváte na spuštěné aplikace. Pouze v menu aplikací jsou vidět poslední tři otevřené.

Ovládací panel a notifikace

Potažením shora na ciferníku sjede ovládací panel s rychlými přepínači. Naopak potáhnutím zdola vyjede notifikační lišta. Mezi oznámeními lze procházet a jednoduchým potažením je mazat.

Po rozkliknutí na ně můžete odpovídat, mazat je, zobrazit si je v telefon a další. Reagovat na zprávy, emaily apod. můžete emotikony, rychlými odezvami nebo textově skrze hlasové zadávání, či klávesnici.

Diktování hlasem funguje i v češtině a to velmi dobře. Na klávesnici se píše překvapivě dobře, jelikož hodinky našeptávají slova a také lze psát tažením prstu po jednotlivých znacích.

Nechybí bezkontaktní platby Google Pay

Bezkontaktní platby jsou v České republice velmi oblíbené, a v celosvětovém měřítku dokonce patříme mezi špičku, co se týče počtu transakcí a míst, kde lze platit pouhým přiložením platební karty. Stále oblíbenější je placení pomocí chytrého telefonu s NFC, případně chytrými hodinkami. Donedávna nešlo u hodinek s Wear OS platit, avšak ro se změnilo po příchodu nových Samsung Galaxy Watch 4.

Aktivace plateb se provádí úplně stejně jako u aplikace pro smartphony. Zadáte údaje o kartě a následně je nutné provést ověření z banky (v mém případě přes SMS kód). Abyste před každou platbou nemuseli na hodinkách zadávat vámi zvolený PIN kód, můžete si nastavit, že jej aplikace nebude vyžadovat, dokud hodinky nosíte na ruce. Jakmile je sundáte a poté nasadíte, budete nuceni provést odemknutí systému přes zvolený PIN, heslo nebo gesto.

Před platbou je nutné na hodinkách spustit aplikaci Google Pay. Tu můžete rychle otevřít přes horní lištu rychlých nastavení. Také je možné aplikaci namapovat na tisknutí prostředního nebo dolního tlačítka, což je skvělé a výrobce za tohle chválím. Síla NFC je dobrá a s placením jsem neměl žádný problémy.

Závěrečné hodnocení

Suunto 7 jsou takové hybridní hodinky, které chtějí být chytré a zároveň sportovní. Avšak z jedné i z druhé strany jsou tu vidět kompromisy. Platforma Wear OS toho umí hodně. Najdete zde mnoho aplikací, systém je přehledný, rychlý, na notifikace se můžete vždy spolehnout a můžete na ně i odpovídat. Je tu také hlasové ovládání, bezkontaktní platby a vlastně všechno, co většina uživatelů potřebuje. Ovšem daní za tyhle všechny chytré funkce je horší výdrž baterie.

Pokud jste sportovec, vlastníte nějaké sportovní hodinky a pokukujete po nějakých chytřejších, Suunto 7 by mohly vypadat jakou skvělá volba. Ovšem těch sportovních funkcí tu není tolik jako u jiných hodinek tohoto finského výrobce a kvalitou záznamu taky příliš neoslní jako podobně drahé a opravdu sportovní hodinky. Také hledání GPS je trochu pomalejší. Nemají měření krevního tlaku, ani kyslíkovou saturaci SPO2. Nemůžete je spárovat s hrudním pásem.

A ano, výdrž baterie se zapnutou GPS je opravdu tristní. Pokud jste běžný uživatel, který si občas zasportuje, asi vás příliš výdrž trápit nebude. I tak se budete muset smířit s tím, že přinejlepším budete nabíjet obden. Také nabíjení je dlouhé, není zde reproduktor a s hodinkami nelze volat ani přes připojená Bluetooth sluchátka.

Chválím za mapové podklady, které se ukládají pro offline použití. Design je věc vkusu, ale ně mě jsou hodinky až příliš agresivní a mohutné. Podtrženo sečteno, pokud hledáte chytré hodinky, doporučil bych se poohlédnout jinde: Samsung Galaxy Watch 4, popřípadě Apple Watch 7, které zaznamenají vaše sportovní aktivity na přijatelné úrovni. Jestli hledáte hodinky vyloženě na sport, existují lepší než jsou Suunto 7.

Suunto 7 8.2 Design a zpracování 8.3/10

















Funkce a výbava 8.2/10

















Pohodlnost nošení 8.5/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Doprovodné aplikace 8.7/10

















Klady (+) skvělý displej

Wear OS, notifikace, aplikace

navigace a offline mapy

bezkontaktní platby

mnoho sportovních aktivit

voděodolnost 5ATM

kvalitní zpracování

klasické 24mm uchycení řemínků Zápory (–) horší výdrž baterie, zejména při aktivní GPS

pomalejší GPS

nelze s nimi volat ani přes sluchátka

postrádají reproduktor

pomalé nabíjení a přes speciální kolébku