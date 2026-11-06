Recenze Shelly Camera: levný hlídač s tlačítkem pro chvíle, kdy chcete soukromí

- Shelly se po letech vrací ke kamerám a novinku pojala jako další čidlo chytré domácnosti
- Full HD obraz stačí na přehled o dění doma, jemnější detaily se ale ztrácejí
- Živý obraz, záznam na kartu i automatizace fungují bez předplatného, rozpoznávání lidí a zvířat ale jen v placeném cloudu
- Kdo má Home Assistant nebo další prvky Shelly, dostane za stejné peníze mnohem víc než běžný uživatel
Shelly se po letech vrací ke kamerám s malou vnitřní Shelly Camera, kterou představila na začátku září. V Česku ji pořídíte za necelou tisícovku a vybírat můžete mezi bílým a černým provedením. Značka už přitom jednu kameru měla: Shelly Eye z roku 2017 nabízela jen HD rozlišení, baterii a slot na SIM kartu, její záznam ale šel sledovat jen ve vlastní aplikaci.
Design a zpracování8.9/10
Kvalita záznamu videa7.0/10
Mobilní aplikace8.5/10
Funkce kamery8.7/10
Klady
- lokální ovládání a provoz bez předplatného
- propojení s Home Assistantem a dalšími zařízeními Shelly
- ukládání na microSD i síťový disk
- tlačítko soukromí a samostatný vypínač
- Wi-Fi v pásmech 2,4 i 5 GHz
- malé rozměry a magnetické uchycení
- příznivá cena
Zápory
- přepálené světlé plochy a ztráta detailů při záběru proti oknu
- chytré rozpoznávání od Shelly jen s předplatným
- chybějící motorické otáčení
- napájecí adaptér není v balení
Bulharskou značku Shelly možná znáte díky malým Wi-Fi relé, která elektrikář připojí k vodičům za vypínačem. Světla či žaluzie pak můžete ovládat i z mobilu, nebo třeba hlasem. Mezi nadšenci si získala oblibu také lokálním ovládáním bez cloudu a propojením s Home Assistantem. Stejným směrem se vydává i nová kamera: obraz můžete posílat do domácího serveru, ukládat na síťový disk a zachyceným pohybem rozsvítit světlo. Vedle kvality obrazu mě proto při testu bílé verze zajímalo hlavně to, co se s kamerou dá dělat dál.
Malá kamera s magnetickou základnou
Překvapilo mě, jak je kamera v reálu malá. Měří 60 × 53 × 53 mm, váží 60 gramů a vejde se do dlaně, takže na polici nebo skříni snadno zapadne. Základna je magnetická: kameru můžete jen postavit, nebo ji přichytit na zeď či strop přes kovovou destičku s lepicí vrstvou, kterou najdete v balení. Kameru na podstavci natočíte ručně, na dálku přes aplikaci její nasměrování měnit nejde.
V krabičce je kromě kamery a destičky ještě dvoumetrový kabel USB-C. Adaptér do zásuvky chybí, poslouží ale běžná nabíječka s USB-C, protože kamera si vystačí s 5 V a 1 A.
Baterii nemá, a tak ji musíte umístit do dosahu zásuvky. Výrobce ji navíc určil jen do interiéru, na balkon ani do zahrady tedy nepatří.
Na těle najdete dva ovládací prvky, které u levných kamer nejsou samozřejmostí. Tlačítkem na boku jedním stiskem zapnete režim soukromí, v němž kamera přestane snímat obraz i zvuk a reproduktor zůstane němý. Zadním vypínačem kameru úplně vypnete, včetně připojení k síti. Nemusíte kvůli tomu otevírat aplikaci ani odpojovat napájecí kabel.
Zapojení zvládnete za pár minut
Párování v aplikaci Shelly Smart Control proběhlo bez zádrhelu. Telefon kameru najde přes Bluetooth, vy zadáte heslo k domácí Wi-Fi a je hotovo. Kameru můžete připojit k Wi-Fi v pásmu 2,4 nebo 5 GHz. Připojení k 5GHz síti oceníte hlavně v paneláku, kde bývá pásmo 2,4 GHz přeplněné sousedními sítěmi.
Druhou cestu ke kameře ocení technicky zdatnější uživatelé. Když do prohlížeče na počítači ve stejné síti zadáte IP adresu kamery, otevře se její vlastní webové rozhraní. Nepotřebuje internet ani Shelly Cloud a najdete v něm živý obraz i nastavení od jasu a kontrastu po přepínání denního a nočního režimu. Obousměrný zvuk v prohlížeči vyžaduje nastavení zabezpečeného připojení HTTPS.
Obraz: na hlídání stačí, na detaily ne
Kamera snímá ve Full HD a objektiv pokryje 110 stupňů vodorovně a 70 svisle. Z rohu běžného pokoje tak přehlédne skoro celou místnost. Ve dne je obraz solidní a bohatě stačí na to, abyste poznali, kdo prošel předsíní nebo co zrovna dělá pes, ničím ale nevyniká. Jakmile potřebujete víc než přehled, třeba rozeznat obličej na druhém konci pokoje, je znát, že konkurence za podobné peníze už nabízí rozlišení 2K a s ním viditelně jemnější detaily.
Slabinou je protisvětlo. Když jsem kameru namířil proti oknu, světlé plochy se přepálily a v jejich okolí mizely detaily. Pokud to jde, umístěte ji tak, aby okno měla za zády nebo z boku.
Ve tmě kamera přepne na infračervené přisvícení a přejde na černobílý obraz. Díky vlastnímu přísvitu vidí i v úplné tmě. Na kontrolu, jestli dítě v postýlce spí nebo kudy se v noci toulá kočka, to stačí. Jemné detaily se ale ztrácejí ještě rychleji než ve dne a barevné noční vidění, které některé levné kamery nabízejí díky citlivějšímu snímači a přisvětlovacím diodám, tu nenajdete.
Obousměrná komunikace přes vestavěný mikrofon a reproduktor funguje v aplikaci i ve webovém rozhraní. Na psa tedy můžete zavolat, ať sleze z gauče, nebo dát dítěti vědět, že jste za chvíli doma.
Detekce pohybu, která bez předplatného nepozná kočku od zloděje
Pohyb kamera vyhodnocuje sama, přímo z obrazu. V nastavení vyznačíte až deset zón, ve kterých ji má pohyb zajímat, a zvolíte citlivost. Když se v záběru něco pohne, kamera může začít nahrávat a do telefonu vám přijde upozornění s náhledem. Přehled událostí v aplikaci je ovšem bez předplatného omezený na pět posledních.
Jde o klasickou detekci, která hlídá změny v obraze. Bez potíží zachytí, že se v místnosti něco děje, jenže stejně ochotně zareaguje na prudkou změnu světla, typicky na kužel světla z projíždějícího auta, který v noci přejede po stropě. Zóny proto stojí za to nastavit pečlivě a okna z nich vynechat.
Kamera sama nepozná, jestli upozornění na pohyb vyvolal člověk, pes, nebo projíždějící auto. Rozpoznávání lidí, zvířat a vozidel nabízí Shelly jen v placeném cloudu, zatímco například konkurenční Tapo C230 tyto kategorie rozliší bez předplatného. Zkušenější uživatelé si mohou obraz poslat do vlastního domácího serveru s open-source programem Frigate, který tuhle práci zvládne lokálně. Potřebují k tomu ale počítač běžící nepřetržitě a chuť si s nastavením pohrát.
Karta, síťový disk, nebo cloud
Záznamy se ukládají na kartu microSD s kapacitou až 512 GB, kterou si musíte dokoupit. Kamera nahrává při pohybu a jednotlivé klipy řadí na časovou osu, kde je později dohledáte. Méně obvyklá je možnost ukládat video rovnou na síťový disk přes protokol NFS. Kdo má doma NAS, nepotřebuje kartu ani samostatný záznamový box a o nahrávky nepřijde, ani kdyby někdo kameru odnesl.
Cloud je volitelný a Shelly Cloud dostanete k nové kameře na tři měsíce zdarma. Potom vás jedna kamera v předplatném Shelly Cloud Premium vyjde na 3,99 eura měsíčně, tedy zhruba stokorunu, při roční platbě na necelých 36 eur. Pro více kamer nabízí Shelly tarify pro tři, šest a deset kusů. Za poplatek získáte až třicetidenní historii záznamů uloženou mimo domov, zmíněné rozpoznávání lidí, zvířat a vozidel a podrobnější přehled událostí. Data leží na serverech v Evropské unii.
Záznamy v cloudu jsou šifrované heslem, které si nastavíte pro každou kameru a které Shelly podle svých slov u sebe neuchovává. Má to i odvrácenou stranu: když heslo zapomenete, ke starším záznamům se už nedostanete, a to ani s pomocí výrobce.
Soukromí bere Shelly vážněji než většina levné konkurence
Cloud jde v nastavení úplně vypnout. Kamera pak dál funguje v domácí síti, nahrává na kartu nebo síťový disk a s internetem nekomunikuje. Záběry z obýváku nebo dětského pokoje tak můžete nechat jen u sebe doma. Vypnutím cloudu ale přijdete o vzdálený přístup i upozornění v aplikaci Shelly, takže sledování mimo domov musíte vyřešit jinak, například přes Home Assistant.
Ke zmíněnému tlačítku a vypínači přidává Shelly ještě privátní zóny. Vybranou část záběru, třeba okno do sousedního bytu nebo dveře do ložnice, kamera trvale začerní a pohyb v ní nesleduje. V Home Assistantu si navíc můžete nastavit, aby se režim soukromí zapínal podle toho, jestli je někdo doma. Přítomnost zjistí například z polohy telefonů členů domácnosti: když všichni odejdou, kamera začne snímat, a jakmile se někdo vrátí, přestane.
Jedna aplikace pro kameru i chytrou domácnost
Shelly Smart Control hodnotím jako dobrou aplikaci. U kamery v ní najdete živý obraz, záznamy i potřebná nastavení a na stejném místě můžete ovládat také další zařízení Shelly. Pokud už je doma používáte, kamera do známého prostředí dobře zapadne.
S ovládáním domácnosti může pomoci také Shelly AI Assistant, asistentka přímo v aplikaci, které zadáváte pokyny přes chat. Můžete jí napsat, aby zhasla světla, zatáhla žaluzie nebo vytvořila automatickou scénu. Zná názvy zařízení i místností ve vašem účtu, umí zjistit jejich aktuální stav a u zařízení s měřením spotřeby nabídne přehled o odběru elektřiny. Základní přístup je zdarma, předplatné Premium zvyšuje denní limit požadavků až na pětinásobek.
Kamera jako čidlo chytré domácnosti
Shelly Camera může podle zachyceného pohybu ovládat i další zařízení, třeba rozsvítit chodbu nebo světlo v garáži. Bez internetu to zařídí lokální akce či skript, které pošlou povel přímo příslušnému relé Shelly. Když ale stejné rozsvícení nastavíte jako scénu v aplikaci Shelly, informaci o pohybu zpracují servery výrobce a teprve potom pošlou povel světlu. Tahle varianta proto připojení k internetu potřebuje.
Home Assistant má pro kameru podporu přímo v oficiální integraci Shelly. Kamera se v něm objeví jako zařízení s oběma obrazovými streamy, detekcí pohybu, režimem soukromí a diagnostikou, takže každou z těchto položek můžete použít v automatizacích. Celou tuhle výbavu ale ukáže až Home Assistant 2026.9 nebo novější, starší verze z kamery nabídnou jen aktualizaci firmwaru a restart. Pro přenos obrazu stačí ve webovém rozhraní kamery zapnout RTSP. Tenhle standardní protokol pro streamování videa je totiž z výroby vypnutý. Další systémy se s kamerou domluví přes zprávy MQTT, webhooky nebo skripty běžící přímo v kameře.
Pro méně technické uživatele je podstatné, že živý obraz umí zobrazit i Amazon Alexa, Google Home a Samsung SmartThings, třeba na chytrém displeji v kuchyni.
Pro koho Shelly Camera má smysl
Jako obyčejná bezpečnostní kamera Shelly Camera White neohromí. Obraz je solidní, ale nevyniká, v noci kamera snímá pouze černobíle a chytré rozpoznávání stojí měsíční poplatek. Kdybych chtěl za co nejméně peněz jen sledovat byt z mobilu, sáhl bych po něčem jiném.
Pro majitele Home Assistantu, uživatele dalších prvků Shelly a každého, kdo nechce posílat obraz z obýváku přes cizí servery, je to ale podle mě v této cenové hladině jedna z nejzajímavějších kamer. Dostanete malé nenápadné tělo, fyzické pojistky soukromí, provoz bez cloudu a plnohodnotné čidlo chytré domácnosti: pohyb v místnosti rozsvítí světlo, Home Assistant po vašem návratu domů zapne režim soukromí a záznamy si uložíte tam, kam chcete vy.
Na českém trhu se Shelly Kamera v době psaní recenze prodávala za příznivých 995 Kč. Zakoupit ji můžete v bílém nebo černém provedení v e-shopu oficiálního českého distributora EST.