Revoluce v chytré domácnosti: Wi-Fi se mění na senzor pohybu

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Wi-Fi může doma posloužit jako pohybové čidlo bez kamery
- Standard sjednocuje výměnu dat potřebných pro Wi-Fi sensing
- Hodí se pro světla, alarm nebo dohled v bytě. Soukromí tím nemusí být ohroženo
Wi-Fi dostala nový standard pro sensing, tedy pro měření změn rádiového signálu v okolí zařízení. IEEE ho publikovala 26. září 2025 a pro domácí síť je to zajímavý posun: router, mesh uzel nebo jiné pevně umístěné Wi-Fi zařízení by časem mohly nejen přenášet data, ale také odhadovat, jestli se v místnosti někdo pohybuje.
Funguje to proto, že signál z routeru necestuje bytem jednou čistou trasou. Odrazí se od zdí, nábytku i lidí a k přijímači dorazí jako směs přímých a odražených vln. Když člověk projde mezi routerem, mesh jednotkou a televizí, změní se naměřené vlastnosti spojení. Software z těchto změn může odhadnout, že někdo vstoupil do místnosti, prošel mezi zónami nebo že se v bytě delší dobu nic neděje.
Světla, alarm a dohled bez kamer
Praktické využití je hlavně v automatizaci. Chodba by se mohla rozsvítit až ve chvíli, kdy systém odhadne, že v ní někdo je. Alarm by mohl reagovat na pohyb v době, kdy má být byt prázdný. U péče o seniora by delší neaktivita nemusela hned znamenat problém, ale aplikace by mohla rodině ukázat, že se obvyklý rytmus změnil a stojí za ověření.
Některé podobné služby už existují i bez standardu 802.11bf. Xfinity WiFi Motion používá domácí bránu a pevně umístěná zařízení pro detekci pohybu. WiZ SpaceSense využívá změny Wi-Fi signálu mezi svítidly. Deutsche Telekom ukazoval Wi-Fi sensing na MWC 2025 jako domácí službu bez dodatečných pohybových čidel. Standard může podobným řešením pomoci, neznamená ale jednotnou aplikaci ani stejnou přesnost u všech výrobců.
Nový router kvůli tomu zatím nekupujte
Ze samotného označení Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E nebo Wi-Fi 7 nelze vyvozovat, že konkrétní router podporuje 802.11bf nebo že tuto funkci dostane aktualizací. Nestačí, aby čip uměl získat údaje o signálu. Zařízení musí měření nastavit, data zpracovat a výsledek převést do funkce, které uživatel rozumí.
V praxi ale narazí na běžná omezení domácí Wi-Fi. Malý byt s mnoha odrazy se bude chovat jinak než dům s dlouhou chodbou. Signál ovlivní zdi, kovový nábytek, rušení, domácí zvíře i robotický vysavač. Vyšší přesnost může nabídnout 60GHz Wi-Fi, jenže hůř prochází překážkami a dává větší smysl pro jednu místnost než pro celý byt.
I bez kamer jde o citlivá data
Wi-Fi sensing má proti kamerám jednu výhodu: neukazuje obličej, oblečení ani obraz bytu. Jenže i údaj o pohybu je pořád citlivý údaj. Může prozradit, kdy jste doma, kde se pohybujete, kdy spíte nebo že se váš režim změnil.
Výzkumníci z Karlsruhe Institute of Technology v roce 2025 popsali útok BFId, který pracuje s informacemi používanými při směrování Wi-Fi signálu. Na záznamech 197 osob ukázali, že podobná data mohou sloužit i k odvozování identity. Běžný router tím ještě automaticky nepozná, kdo prošel obývákem, ale rádiová stopa člověka už sama o sobě může být citlivý údaj.
802.11bf proto není signál k výměně routeru. Je to spíš začátek fáze, ve které se z domácí Wi-Fi může stát i nenápadné čidlo prostoru. Až se tato funkce dostane do běžných výrobků, nebude rozhodovat jen přesnost, ale také to, zda půjde sensing snadno vypnout a zda se citlivá data udrží doma.