Recenze reproduktorů KEF Coda W: dostupný Hi-Fi zvuk v all-in-one balení

- Coda W jsou all-in-one řešením, ale na kvalitě zvuku jim to rozhodně neubírá
- Pořídíte je za cenu 21 990 korun hned v pěti barevných provedeních
- Umí Bluetooth, gramofon, televizi i subwoofer, chybí jim jen Wi-Fi
S britskou značkou KEF už mám určité zkušenosti. V minulosti jste si mohli přečíst recenze některých nabízených reproduktorů nebo soundbarů a podívali jsme se i do sídla společnosti a nahlédli tak pod pokličku vývoje a výroby. Když se objevily první zprávy o novém modelu KEF Coda W, sám jsem velmi zbystřil, protože jsem zrovna řešil výběr druhého páru reproduktorů do vlastního bytu.
Design a zpracování9.2/10
Kvalita zvuku8.8/10
Funkce a výbava7.8/10
Mobilní aplikace8.9/10
Poměr cena/výkon7.8/10
Klady
- all-in-one řešení
- dálkový ovladač v balení
- čistý a precizní zvuk
- líbivý design i množství barev
Zápory
- bez Wi-Fi
- chybí zobrazení hlasitosti
- velmi jednoduchý ekvalizér
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Novinka zaujme především tím, že se jedná o tzv. all-in-one řešení, které si zachovává Hi-Fi zvuk, ale umí moderní bezdrátové technologie, streamování a poslouží i ke gramofonu. Jak hrají nové KEFy a jak dopadl výběr domácího audia v mém konkrétním případě, se dočtete v následujících odstavcích.
Design na prvním místě
Ačkoliv design je stejně jako zvukový zážitek velmi subjektivní záležitost, musím uznat, že produkty značky KEF mne většinou z hlediska vzhledu velmi baví. Ať už je řeč o futuristických tvarech reproduktorů Muon nebo Blade, či o konzervativních a velmi minimalistických křivkách řady Q, z hlediska designu těžko něco vytýkat. Podobně je tomu také u nového modelu Coda W. Netradiční šrafovaná černá čelní strana je zde doplněna barevnými stěnami ozvučnice, které mohou být v celkem pěti odstínech.
Já jsem testoval sympatickou pastelovou zelenou v odstínu Moss Green, k dispozici je ale také Vintage Burgundy, Nickel Grey, Midnight Blue a Dark Titanium. Dominantním prvkem je ale samozřejmě především koaxiální Uni-Q měnič dvanácté generace, který je designovým kouskem sám o sobě. Na horní části čelní strany reproduktorů vidíme decentní logo výrobce a pravý reproduktor obsahuje také ovládací panel, který je vidět pouze z horní strany. Jde o jednoduchý podsvícený ovládací prvek, u kterého je nejzásadnější funkcí volba zdroje zvuku a nastavení hlasitosti.
Na zadní straně reproduktorů zaujme především masivní bassreflexový nátrubek a dále už pouze konektivita. Ta u levého modulu spočívá pouze v USB-C konektoru pro propojení reproduktorů mezi sebou. U pravého reproduktoru je ale nabídka velmi bohatá, kromě celé řady konektorů zde najdeme také síťové připojení i s přepínačem nebo tlačítko pro Bluetooth párování a tvrdý reset.
Součástí balení je dále také plastový ovladač, který splní veškeré základní požadavky. Není nabíjecí, ale spoléhá se na dvojici AAA baterií. Dále v balení najdeme napájecí kabel a také USB-C kabel pro spojení reproduktorů mezi sebou. To je pak kromě papírových manuálů vše. Hmotnost reproduktorů dosahuje na 11,3 kg. Z hlediska rozměrů se jedná o poměrně kompaktní jednotky o mírách 285 × 168 × 268 mm.
Specifikace a konektivita
Jak již bylo zmíněno, nejzásadnějším prvkem je použitý Uni-Q měnič dvanácté generace, který má větší výškový tweeter s průměrem 25 mm uprostřed a také větší středobasovou část s průměrem 13 cm okolo. Každý kanál je vybaven dvojicí zesilovačů, které dodávají 70 wattů pro středobasový woofer a 30 wattů pro výškový tweeter. Celkem se tedy bavíme o kombinovaném výkonu 200 wattů. Frekvenční rozsah výrobce udává 41 Hz až 20 kHz (±3 dB při 85 dB/1 m). Maximální hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m je pak 102 dB.
Z hlediska konektivity se bavíme o Bluetooth ve verzi 5.4 včetně podpory aptX Adaptive™ a aptX Lossless™. Nechybí HDMI, optika, USB-C ani dvojice linkových cinchů a další dvojice cinchů pro gramofon (včetně zemnícího bodu pro gramofon) plus také konektor pro subwoofer. Dále zde najdeme ještě USB-C pro připojení k druhému reproduktoru a další USB-C pro napájení dalšího mobilního zařízení.
Zvukový projev
Ačkoliv nové KEFy Coda W vedle mých pasivních Q3 Meta vypadají o poznání subtilněji, hrají do jisté míry velmi podobně. Není zde tedy nouze o velmi čistý a detailní zvuk, který se nese napříč frekvenčním spektrem. Rozpoznání jednotlivých nástrojů a hlasů funguje velmi dobře a ani spodní část spektra zde není nijak ochuzena. Samozřejmě Q3 s větším basovým wooferem zní ještě o poznání hlouběji a basy jdou opravdu cítiti tělem nejen ušima. Na druhou stranu vzhledem k rozměrům bych ani basy u Coda W nijak nezatracoval, jen jsou trochu umírněnější.
Co se týče naladění reproduktorů a frekvenční charakteristiky, zvuk mi přijde spíše decentní a středový. Nečekejte žádné výrazné výkyvy směrem k basovému tanečnímu zvuku nebo jinými směry. Nové KEFy jdou cestou uhlazeného zvuku, který věrně zreplikuje nahrávky mnoha žánrů bez toho aby je posouval jakýmkoliv směrem. Při testování jsem používal především přehrávání prostřednictvím streamovacích platforem a také zvuk z gramofonu.
Doprovodná aplikace
Aplikace KEF Connect není žádnou novinkou, s výrobky společnosti funguje už nějakou dobu. Po připojení k reproduktorům se zobrazí úvodní obrazovka, na které vidíme nejprve navrhované příspěvky KEF Highlights a poté připojené zařízení. Kromě obrázku je zde označení reproduktorů, jejich aktuální status a úroveň nastavené hlasitosti. Níže je panel suplující dálkový ovladač, který umožní přepínat jednotlivé zdroje zvuku. Stejný panel je pak duplicitně i na druhé z celkem pěti podstránek, které aplikace nabízí.
Důležité je především nastavení ekvalizéru, který je pouze základní. V podstatě je možné ovlivnit basy a výšky pomocí třech přednastavených profilů. Zjednodušeně můžete oba parametry zesílit, zeslabit nebo nechat v nativním nastavení. Balance control pak umožňuje měnit vyvážení levé a pravé strany. Posledním parametrem je subwoofer, který jsem v době testování připojený neměl.
Tím jsme shrnuli běžné ovládání, které z telefonu použijete nejčastěji. Nabízí se ale i pár dalších sofistikovanějších parametrů. Je zde možnost nastavení Standby času (ECO, 30 minut, 60 minut, bez Standby režimu). Dává smysl také nastavení defaultního zdroje zvuku, abyste jej nemuseli volit po každém spuštění znovu. Automatické připojení k televizi v situaci, kdy je televize zapnutá, se mne netýká, protože televizi nepoužívám. Výčet parametrů pro nastavení končí možnostmi ztlumení diod ovládacího panelu nebo indikační diody, v případě, kdy chcete v místnosti absolutní tmu.
Bohužel například již zmíněný ekvalizér není příliš obsáhlý, nicméně veškeré základní nastavení a ovládání přehrávání pomocí aplikace hravě zvládnete. Její rozvržení a odezva je v pořádku a celkově ladí s reproduktory i vizuálně.
Závěrečné hodnocení
Jak tedy novinku zhodnotit? Už při představení modelu Coda W jsem se na tento model začal těšit, protože slibovaná kombinace all-in-one řešení spolu s relativně dostupnou cenovkou a mému oku lahodím designem byla lákavá. Jak už ale můžete tušit, nakonec jsem se rozhodl pro jiný model reproduktorů a důvod je jediný. Streaming přes Wi-Fi je věc, na kterou jsem si v uplynulých měsících natolik zvykl, že jsem raději zvolil pasivní Q3 Meta v kombinaci se zesilovačem a streamerem v jednom značky Wiim. Někomu by u nových KEFů Coda W mohl chybět také displej pro zobrazení úrovně hlasitosti, což externí streamer také řeší.
Zároveň ale musím zmínit, že Coda W jsem si opravdu oblíbil a pro někoho, kdo vyloženě nevyžaduje Wi-Fi streaming se může jednat o skvělé řešení. Na to, jak jsou reproduktory kompaktní a ukrývají ve svých útrobách i zesilovače, hrají opravdu velmi dobře a v menších obývácích nezaberou cenné místo navíc. Zároveň vám umožní jednoduše zkombinovat poslech hudby z online platforem s poslechem televize přes HDMI nebo gramofonu či dalších zařízení.