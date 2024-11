Jak se vyrábí reproduktory za statisíce? Podívali jsme se pod ruky inženýrům značky KEF

V druhém díle se podíváme do výrobního závodu značky KEF v Maidstone

Firma zde byla založena a dodnes se zde produkují některé ceněné modely reproduktorů

V rámci prezentace nám byla předvedena i nová řada reproduktorů Q Series

V předchozím textu jsme se podívali do KEF Music Gallery a Dolby Laboratories v centru Londýna. Druhý den exkurze jsme se ale přesunuli na anglický venkov a navštívili jsme sídlo a výrobní závod značky KEF v Maidstone, kde firmu v roce 1961 založil sám Raymond Cooke.

Výrobní závod na první pohled působí velmi nenápadně a možná až trochu ospale. O to větší překvapení nás čeká uvnitř, kde se odehrává veškerá magie. Kromě kanceláří a běžného firemního zázemí se zde ukrývá malé muzeum plné historických reproduktorů přinášejících ve své době revoluční technologie. Najdeme zde akustickou laboratoř s poměrně historickou bezodrazovou komorou, která ale stále plní svůj účel. O kus dál je také klasická ruchárna a nechybí ani poslechové prostory, které už ale samozřejmě nejsou tak honosné, jako v londýnské pobočce společnosti. Zaměstnanci sami zmiňují, že lokalita byla několikrát vytopená.

Za většími cihlovými budovami stojí nižší plechová hala uvnitř které se odehrává něco, co by mě při pohledu zvenčí nenapadlo. Probíhá zde ruční výroba těch nejdražších reproduktorů anglického výrobce. Máme možnost zde nahlédnout do procesu výroby modelů Blade nebo Reference. Levnější modely LS50, LS60 nebo LSX se vyrábí v Číně, v Anglii tedy zůstala produkce jen těch nejcennějších produktů. A dává to smysl.

Vše probíhá ručně od kompletace ozvučnic, po pájení elektronických součástí nebo následnou kontrolu a balení. Ve výrobě je další menší bezodrazová komora, ve které probíhá měření každého hotového produktu. Ten zde má svůj referenční vzorek a podle něj je každý hotový reproduktor na závěr produkce zkontrolován. Preciznost, která se dnes vidí jen výjimečně. U reproduktorů za stovky tisíc je to ale potřeba.

Historické milníky

Na řadě historických modelů při prezentaci jsme mohli pozorovat jednotlivé technologické vychytávky, které vymyslel sám Raymond Cooke nebo jeho kolegové, ať už jde o použití syntetických materiálů, první 2-pásmový reproduktor a v roce 1969 i 3-pásmový model Concerto. A množství inovací pokračovalo i v následujících desetiletích.

V roce 1976 přišli inženýři společnosti s novým systémem návrhu a o rok později i s revolučním modelem Reference Model 105. Později se pracovalo především na zlepšení basů a v roce 1988 přišla další revoluční technologie Uni-Q měničů. Tato tehdejší novinka zůstala u mnoha reproduktorů této značky i jiných dodnes. Po roce 1990 se také KEF chytl rozmachu domácích kino sestav a s Modelem 100 a později celým systémem THX zaujal silnou pozici.

Po smrti zakladatele a překlenu tisíciletí přišel důraz především na návrh systém pomocí pokročilých simulací a modelů. Ve spolupráci s designerem Rossem Lovegrovem pak vzniká nevšední reproduktor Muon, který byl odhalen v Miláně v roce 2007. O čtyři roky později přichází další zlomový model Blade a v roce 2012 k výročí padesáti let od vzniku firmy také úspěšný reproduktor LS50. A vývoj jde dál přes model LS60 Wireless, subwoofer KC62 nebo již zmíněnou sérii bezdrátových modelů LSX. Velký význam pro značku má pak i otevření KEF Music Gallery v Londýně, která je dalším důležitým milníkem moderní doby.

Budoucnost značky

Pro KEF jsou nyní velmi zajímavou oblastí „levnější“ reproduktory s multimediálními schopnostmi, jako je například model LSX II LT, který právě testujeme. S podobnými produkty je možné výrobu škálovat a dostávat do různých zemí světa. Gró firmy ale zůstává v hi-fi řešeních, které i nadále zaznamenávají zajímavý vývoj. Nedávno totiž byla představena celá nová generace reproduktorů Q Series. Ptali jsme se také na sluchátka, která výrobce dlouhodobě nabízí. V tomto segmentu se ale neplánuje žádná větší expanze, KEF chce jednoduše dělat to, co opravdu umí a to jsou velké sestavy, hi-fi řešení a nyní i menší moderní reproduktory.

A jak vypadá nová řada Q Series? Designově velmi konzervativní, ale naživo velmi přitažlivá. Přímo v sídle značky jsme měli možnost některé z nových reproduktorů poslechnout a největší dojem na mě udělal rozměrově poměrně malý reproduktor Q4 Meta, který je určen pro montáž do stěny. Tu využívá pro podporu své rezonance a může být použitv sestavě jako levý, pravý i centrální reproduktor. Nejvíce mě překvapily basy, které z takto malého reproduktoru vychází.

Řada Q Series je ale široká a kromě již zmíněného modelu Q4 Meta nabízí nejlevnější a nejmenší model Q1 Meta, větší Q3 Meta, 3-pásmový Q6 Meta, Q7 Meta, Q8 Meta i Q Concerto Meta a nejdražší Q11 Meta. Všechny modely jsou k dispozici v saténově černém provedení, ale můžete mít i bílou variantu nebo ořech. Nevýhodou při výběru je, že všechny tři vypadají skvěle.

Pokud preferujete jednodušší řešení a na sestavu Q Series nemáte dostatek prostoru, můžete využít časově omezenou akci, která je nyní na model LSX II LT. Tyto reproduktory totiž koupíte až do 6. ledna o 3 tisíce levněji. Vyjdou tedy na 19 990 korun.