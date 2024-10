Navštívili jsme KEF Music Gallery a Dolby Laboratories v Londýně: když peníze nehrají roli

Značka KEF v Londýně otevřela dům plný špičkových reproduktorů s kavárnou i podcastovým studiem

Nakoukli jsme také pod pokličku značky do výrobního závodu v hrabství Kent

Třešničkou na dortu byla i návštěva kina Dolby Cinema přímo v Dolby Laboratories

Před dvěma týdny jsem měl možnost společně s dalšími novináři a obchodníky navštívit novou pobočku značky KEF v Londýně i její sídlo a výrobní závod v Maidstone. Pro milovníky dobrého zvuku se jedná o svátek a dvoudenní program byl pořádně nabitý. Kromě samotné KEF Music Gallery jsme se totiž dostali také do Dolby Laboratories v jejím sousedství. Za dva dny tedy bylo možné načerpat obrovské množství informací a naposlouchat také hned několik sestav značky KEF v různých prostředích. Začnu tedy KEF Music Gallery a Dolby Labs v Londýně. V dalším článku, který pro vás chystám na příští týden, se budu věnovat výrobnímu závodu a také historii a budoucnosti věhlasné značky především v segmentu reproduktorů.

Ačkoliv se značka KEF zabývá dlouhodobě především hi-fi reproduktory, v posledních letech cílí i mimo audiofilskou bublinu. Před nějakou dobou jsem měl možnost otestovat sluchátka KEF Mu3 a později také moderní aktivní reproduktory KEF LSX II (nyní je v nabídce i jejich levnější varianta LSX II LT).

Na návštěvě v hudební galerii

KEF Music Gallery je specifický prostor, který najdete ve čtvrti Soho. Z venčí se jedná o poměrně nenápadný showroom s velkými prosklenými okny a černou fasádou. Jen loga KEF a pohled dovnitř skrz výlohy napovídá, že se jedná o ráj pro milovníky kvalitního zvuku. Po vstupu dovnitř se otevírá velkorysý prostor s industriálním vzezřením. Kromě mnoha reproduktorů zaujme také designový nábytek a kavárna v zadní části. Při pozdějším výkladu zaměstnanců KEFu je nám osvětleno, o co vlastně jde. KEF Music Gallery spojuje koncept veřejného showroomu s kavárnou, podcastovým studiem, které je zdarma k dispozici pro využití veřejností a suterénem, který už takto veřejný není.

Nachází se v něm totiž dvě akusticky ošetřené místnosti speciálně pro testování špičkových reprosoustav i luxusní zasedací místnost pro schůzky s obchodníky nebo malá galerie. I v přízemí se ale na akustiku myslelo. Betonové stěny mají speciální difuzní povrch a také podlaha má pod sebou vrstvu materiálu, která zlepší její akustické vlastnosti. Podcastové studio pak nabízí ještě lepší tlumení. Speciální skla nepropustí hluk dovnitř a zátěžový závěs omezí odrazy od těchto skel uvnitř místnosti. Skoro se divím, že do takových prostor je možné vstoupit zdarma jen s nutností předchozí rezervace. Vytvořit zde můžete podcast se špičkovou zvukovou kvalitou.

Jon Bon Jovi i Tom Cruise

Od zaměstnanců KEFu se dozvídám, že v horním patře ještě sídlí marketingové oddělení značky, to už jsou ale běžné kanceláře, jakých v Soho najdeme stovky. Po rychlé prvotní prohlídce KMG už ale spěcháme londýnskými ulicemi pryč, protože na přesný čas máme rezervovanou návštěvu a promítání v Dolby Laboratories. Pobočka této světoznámé společnosti sídlí v Soho především protože v této čtvrti najdete množství filmařských společností a filmoví tvůrci to tedy nemají daleko. Jeden ze zaměstnanců Dolby nás ujistil, že také speciální Dolby Cinema kino na této adrese často hostí světoznámé osobnosti.

Naposledy jej prý navštívil Jon Bon Jovi, ale některý ze svých filmů zde shlédl i Tom Cruise. Během krátké návštěvy nám bylo toto kino předvedeno a měli jsme možnost si zde vychutnat i ukázky z některých novějších snímků, jako je Top Gun: Maverick nebo Duna: Část druhá. Uvnitř Dolby Laboratories nám bohužel nebylo umožněno fotit, nicméně zážitek z takového kina je potřeba stejně zakusit na vlastní kůži.

U nás bohužel na Dolby Cinema nenarazíte. Pokud byste přesto rádi vyzkoušeli projekci v takové kvalitě, je možné navštívit blízká kina Dolby Cinema v sousedních zemích. Je jich hned několik: Vídeň, Linec nebo Mnichov. U nás bohužel na Dolby Cinema nenarazíte. Pokud byste přesto rádi vyzkoušeli projekci v takové kvalitě, je možné navštívit blízká kina Dolby Cinema v sousedních zemích. Je jich hned několik: Vídeň, Linec nebo Mnichov.

Poslechové místnosti pro ty nejnáročnější

Po návratu z Dolby studií jsme měli trochu více času na detailnější představení prostor KEF Music Gallery a dostalo se i na průzkum suterénu s dvěma poslechovými místnosti. Ačkoliv v obou případech se jedná o naprostý hudební přepych, který si v domácím prostředí dovolí jen málokdo, jedna z místností byla vybavena právě v podobě blížící se domácímu obývacímu pokoji. Množství akustických vychytávek, které často na první pohled nejsou zřejmé, zde ale zvukovému zážitku udělalo velkou službu. Kromě černozlatých KEF Reference 1 Meta na stojanech je na snímku vidět i jeden reproduktor ze sestavy Blade Two Meta, u kterého se cena za pár pohybuje okolo 660 tisíc korun. To ale stále není vše.

Druhá poslechová místnost už byla čiré hudební šílenství (na úvodním snímku článku). Kromě odlišného designu, který se více blížil soukromému kinu (projektor i plátno je zde zabudováno ve stropě), na nás opět kromě jiného čekala především sestava unikátních reproduktorů Muon. Tento model je vyráběn pouze v limitovaných sériích a zaujme zde především ozvučnice odlévaná z jednoho kusu hliníku. Ačkoliv design i celková výška dva metry působí velmi efektně, každý detail je zde ku prospěchu věci a má svůj význam.

To samozřejmě platí i o nevšedních organických tvarech, které tato sestava má. Sama o sobě vyjde téměř na 5 milionů korun. I Matt Pujari z KEFu tedy při prezentaci dodává, že v této místnosti jde o to, předvést zákazníkovi co je možné, když peníze nehrají roli. Asi nemusím dodávat, že kromě vizuálního zážitku byl i ten zvukový zcela unikátní. V dalším článku se podíváme na to, jak probíhá výroba těchto sestav a jaké novinky značka nedávno představila.