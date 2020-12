Recenze Realme 7i: maratonec ve výdrži, co to s cenou nepřehání

Čínská společnost Realme vstoupila na český trh ani ne před rokem a za tu dobu už zvládla pořádně pocuchat křídla i zavedeným značkám. Zatímco Huawei a Honor bojují s absencí Google služeb, Realme se snaží zaujmout smartphony s výborným poměrem ceny a výbavy, a proto často bývá označováno za velkého konkurenta pro Xiaomi.

Nedávno na náš trh zamířil nový smartphone Realme 7i s výbavou střední třídy. Tahle novinka doplňuje dva modely, které se již prodávají – Realme 7 (recenze) a Realme 7 5G (recenze) a jejím největším lákadlem je akumulátor s velmi slušnou kapacitou 6000 mAh, podpora 18W nabíjení skrze USB-C a nízká cena.

6 000 mAh baterie, 18W nabíjení, dual SIM + slot na microSD kartu

6,5″ HD+ displej, hlavní 48Mpx fotoaparát, širokáč a makro kamerka

Android 10, 64GB úložiště, čtečka otisků prstů a nízká cena 4 299 Kč

Realme 7i se prodává za 4 299 Kč včetně DPH. Novinka je dostupná v námi testované modré variantě a ve stříbrné barvě. Jaké další vlastnosti smartphone nabízí a jaký na nás udělal dojem? To a mnohem víc se dozvíte v naší textové recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení nabízí vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, tlustší metr dlouhý USB-C kabel pro nabíjení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu a 18W napájecí adaptér. Chválím i za ochranou fólii na displeji.

Pěkný design, avšak plastové zpracování

Vzhled Realme 7i není nijak převratný a snadno zapadne do všedního designu dnešních smartphonů. Zejména přední strana není vůbec originální. Při horním okraji se nachází kapkovitý výřez pro selfie kamerku, a naopak ve spodu si okamžitě každý všimne tlustší bradičky. Rámečky jsou ale jinak příjemně tenké.

Rozměry telefonu činí 164,5 x 75,9 x 9,8 mm, takže nejde o žádného drobečka a přední stranu jednou rukou spíše neobsáhnete. Hmotnost se zastavila na 209 gramech, což je na poměry telefonů stálé přijatelné, ale na druhou stranu to není málo a při přenášení v kapse o něm budete vědět.

Co možná zamrzí je absence jakékoliv zvýšené odolnosti vůči vodě a prachu, ale vzhledem k cenové hladině se to dá snadno omluvit. Zadní strana se po designové stránce poměrně povedla. Nicméně telefon je plastový (záda i boky) a je to znát už při prvním uchopení do ruky.

Zpracování je ale poměrně dobré a řekl bych, že telefon snese i hrubší zacházení. Záda mají zajímavou vroubkovanou texturu, což vypadá pěkně a telefon se díky tomu dobře drží a nevypadává z ruky. Dominantním prvkem zad je čtvercový modul se třemi fotoaparáty, ale o nich až v samém závěru recenze. Fotomodul nepatrně vystupuje nad povrch, ale není to nic dramatického.

Záda jsou po delších stranách příjemně zaoblena, což dopomáhá k lepšímu úchytu a dobré ergonomii. Na levém boku se nachází slot na karty a na pravém ovládací tlačítka. Dále vespodu najdeme 3,5 výstup na sluchátka, zdířku USB-C a hlasitý mono reproduktor.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Na zadní straně se nachází čtečka otisků prstů. Ta je hodně rychlá, zde se žádné kompromisy nedohrály. Je i dost přesná – jen výjimečně se stane, že prst není rozpoznán na první pokus. Také chválím za její umístění, je to akorát na ukazováček.

Telefon nabízí i odemykání 2D skenem obličeje, které je také rychlé a pohodlné. I když není tak bezpečné, používal jsem odmykání obličejem častěji, protože mi přijde pohodlnější.

Displej pouze s HD+ rozlišením

Realme 7i nabízí velký 6,5palcový IPS LCD displej s poměrem stran 20:9. Rozlišení je pouze HD+ (1600 x 720 pixelů), což se vzhledem k ceně dá pochopit. Nicméně rastr není příliš viditelný, takže pro většinu uživatelů bude jemnost 269 pixelů na palec přijatelná. Panel je kryt odolným sklem Gorilla Glass 3 a zabírá úctyhodných 88,7 % přední plochy.

Dále disponuje standardní 60Hz obnovovací frekvencí a jasem 450 cd/m2. Displej dobrou čitelnost na přímém slunci a i pozorovací úhly jsou dostatečné. Panel nabízí věrné barvy a slušný kontrast. Nechybí automatická regulace jasu, ochrana zraku (filtr modrého světla) nebo tmavý režim prostředí.

Hardwarová výbava a funkce

Realme osadilo tento smartphone 12nm osmijádrovým čipsetem MediaTek Helio G85 (2x 2,0 GHz a 6x 1,8 GHz). Ten doplňuje grafický akcelerátor Mali G52 MC2 a 4 GB operační paměti. Interní úložiště má kapacitu 64 GB (dostupných je zhruba 50 GB) a je možné jej dále rozšířit o paměťovou kartu microSD o maximální kapacitě 256 GB.

Výkon telefonu samozřejmě není na nějaké velké hraní her, střih videa a na práci v náročných aplikacích, avšak vzhledem k HD displeji je a velice dobře odladěnému systému vše běhá jako po másle. Za dobu testování jsem neměl s rychlostí a s nedostatkem výkonu žádný problém.

Hardwarové parametry Realme 7i Systém: Android 10 Rozměry: 164,5 x 75,9 x 9,8 mm , Hmotnost: 209 gramů Čipset: MediaTek Helio G85, 2x 2,0 GHz, 6x 1,8 GHz RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.25, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 8 Mpx, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 299 Kč Kompletní specifikace

V AnTuTu benchmarku novinka dosáhla na více než 200 000 bodů. Velkou výhodou jsou i dva sloty pro dvě nanoSIM karty. Ve výbavě nechybí LTE (i funkce VoLTE), GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a NFC. Zamrzí absence notifikační diody, FM rádia nebo infraportu.

Maratonec ve výdrži baterie a 18W rychlé nabíjení

Jednou z velkých předností Realme 7i je opravdu hodně dlouhá výdrž baterie na jedno nabití. Aby taky ne, když se uvnitř zařízení ukrývá akumulátor vysokou kapacitou 6 000 mAh. Díky němu telefon zvládá i při náročnějším používání dva dny. Při běžném provozu se bez problémů dostanete na výdrž okolo tří dnů a někdy i více, což je senzační.

Podle výrobce novinka vydrží standby režimu až neuvěřitelných 45 dní. Smartphone zvládá na jedno nabití 43 hodin hovorů, 117 hodin přehrávání hudby nebo 25 hodin přehrávání videa. Správa napájení nabízí plno funkcí pro optimalizaci výdrže, režim výkonu, základní a super úsporný režim pro ještě větší výdrž baterie.

Telefon také podporuje rychlé 18W nabíjení, což v dané cenové kategorii chválím a stejně tak i za 18W adaptér v balení. Telefon lze za 30 minut dobít na 29 % kapacity, do plna pak za hodinu a 50 minut. Doplním, že smartphone pochopitelně není vybaven bezdrátovým nabíjením.

Android 10 s povedeným uživatelským prostředí

Realme osadilo tuto novinku operačním systémem Android 10 s vlastní nadstavbou Realme UI. Systém je bleskurychlý a vzhledově velice podobný čistému Androidu, avšak několik změn se v něm nachází. Prostředí sází na vlastní design ikon (jejich vzhled si dále můžete přizpůsobovat) a některých částí systému (např. notifikační lišty nebo nastavení).

Potažením dolů na hlavní stránce sjede nabídka pro rychlé vyhledávání, a naopak potáhnutím nahoru vyjede klasický „šuplík“ s aplikacemi. V systému naleznete i několik předinstalovaných aplikací (Facebook, OfficeSuite a internetový prohlížeč Opera).

Realme nainstalovalo i několik svých vlastních nástrojů. Mezi funkcemi mě zaujal Chytrý boční panel, který je trochu podobný Okraji obrazovky u smartphonů Samsung. Hráče potěší pomůcka Game Space, která usnadňuje správu her a nabízí užitečné prvky při hraní her (nahrávání obrazovky apod.).

Fotoaparát: v hlavní roli 48Mpx snímač

Na zadní straně najdeme trio fotoaparátů. Ten hlavní láká na 48 Mpx, světelnost f/1.8 a fázové ostření. Společnost mu dělá 8Mpx širokáč s úhlem záběru 119° a světelností f/2.25. Poslední je 2Mpx makro kamerka (f/2.4), která ostří už od 4 centimetrů.

Hlavní fotoaparát postrádá optickou stabilizaci obraz, což je vzhledem k cenovce pochopitelné. To se ale negativně projevuje zejména za horších světelných podmínek. Rozlišení selfie kamery je 8 megapixelů.

Aplikace fotoaparátu nabízí rozpoznání a upravení scén pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, 48Mpx mód, noční scénu a expertní režim.

Hlavní fotoaparát podává slušné výsledky

Kvalita fotografií z hlavního fotoaparátu je za dobrých světelných podmínek poměrně slušná. Snímač vhodně volí barvy a fotky nabízí dobrou ostrost s minimem šumu, a nemusíte se bát ani většího dynamického rozsahu ve scéně.

Velmi dobře si vedou i makro snímky, u kterých hlavní snímač umí krásně a přirozeně rozmazat pozadí. U makro snímků musím pochválit i vysokou míru detailů. Speciální makro kamerka ale podává slabé výsledky a z mého pohledu je spíše jen do počtu a krásné detailní fotografie s ní zkrátka nepořídíte.

Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Je příjemné, že jej lze použít i pro fotografování jiných objektů než jen lidí. I když se jedná o softwarový efekt, tak jsou fotografie dosti povedené.

Širokoúhlé fotografie a možnosti přiblížení

V aplikaci fotoaparátu jsou dostupné i rychlé přepínače pro 2x a 5x přiblížení, avšak v tomto případě se jedná pouze od digitální zoom, takže výsledky nejsou příliš ucházející. Nicméně dvojnásobné přiblížení ještě poměrně ujde díky vysokému rozlišení hlavního fotoaparátu.

Širokoúhlý snímač je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Akorát svou kvalitou příliš neohromí, zejména při okrajích bývají snímky dosti neostré a s vysokým šumem. Tyto snímky jsou také méně detailní a kontrastní.

Focení v noci a noční režim

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná objevovat hodně šumu a neostrosti. Dalo se to ale očekávat, protože hlavní snímač není opticky stabilizován. Mezi nočními fotografiemi pořízené na automatiku a na noční režim je rozdíl viditelný na první prohled.

Tip: Snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde.

Noční režim musím pochválit, protože zvýrazní kontury, obrysy jsou lépe čitelné, světelné zdroje stabilizované (nejsou přepálené), scéna je o něco ostřejší a scéna je více prosvětlená. Tento mód se hodí nejen pro focení za tmy, ale i za šera nebo v budově při nedostatku světla. Navíc se dá použít i pro širokoúhlý fotoaparát a pro 2x i 5x přiblížení.

Zázname videa pouze ve Full HD

Realme 7i zvládá nahrávat video maximálně ve Full HD rozlišení při 60 fps. Pro většinu uživatelů to bude dostatečné, ale je škoda, že telefon neumí i 4K. Také je potřeba zmínit, že se nejedná přesně o 60 fps, ale spíš o 50, protože snímkování se za dobrých světelných podmínek dokáže dostat maximálně na 54 snímků. Při 60 fps je také nepatrně nižší (občas stejný jako u 30 fps) datový tok, což degraduje kvalitu záznamu.

Realme 7i: camera test (Full HD, 30 fps)

Pro záznam skrze širokáč je nutné využít snímkování 30 fps. Video není nijak stabilizováno. V aplikaci jsou při natáčení dostupné ještě přepínače pro 2x a 5x přiblížení, ale kvalita videa není při zoomování příliš kvalitní, protože se jedná o digitální zoom. Špatný je i záznam skrze širokáč a zejména za horších světelných podmínek je téměř nepoužitelný.

Realme 7i: camera test (Full HD, 60 fps)

Obecně je kvalita záznamu z hlavního fotoaparátu dobrá, video má pěkné barvy a ostrost a šum jsou v přijatelné rovině. I rychlost přeostřování a ostření je poměrně slušná. Zvukové podání je také na přijatelné úrovni. Jen za horšího světla jde samozřejmě kvalita videa dolů.

Závěrečné hodnocení

Realme 7i je typickým zástupcem nižší střední třídy. Doporučil bych ho zejména těm, kterým se nechce zbytečně utrácet za dražší modely. Jedná se o ideálního kandidáta pro ty, kteří hledají cenově dostupnou vstupenku do světa smartphonů. Vřele ho můžu doporučit i pro děti a teenagery, protože jeho výdrž na baterii je úplně senzační a systém velmi dobře odladěný a přívětivý na používání.

Displej je sice jen HD+ a jeho pozorovací úhly nejsou nejlepší, ale díky tomu se nemusíte bát, že byste nerozjeli nějakou hru. Potěší přítomnost 3,5mm audio výstupu, NFC a slot na dvě nanoSIM a zároveň paměťovou microSD kartu. Co mě trochu zklamalo je plastové tělo a kvalita fotek a videa za horších světelných podmínek. Stejně tak jsou širokáč a makro kamerka jen dopočtu. Nepotěší ani záznam s maximálním rozlišením Full HD.

Chválím za rychlou čtečku otisků prstů a za fólii na displeji rovnou z výroby. Podtrženo sečteno. V součtu je Realme 7i velice schopným konkurentem v nižší střední třídě. Atraktivní je zejména cena, protože za 4 299 korun se jedná o dobře vybavený telefon, jenž dokáže v mnohém zaujmout. Hlavním konkurentem může být o něco málo dražší a lépe vybavený Realme 7. Dále oblíbený Xiaomi Redmi Note 9, respektive Xiaomi Redmi 9, očekávaný Xiaomi POCO M3, Honor 9X Lite nebo Samsung Galaxy A21s.