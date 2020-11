Poco M3 od Xiaomi míří na český trh: netradiční design zad, skvělá výdrž a příznivá cena

Značka Poco patřící pod čínské Xiaomi právě představila nový smartphone nazvaný Poco M3. Jedná se o zařízení střední třídy, které však v konkurenci ostatních „šedivých“ placek poznáte na první pohled.

Poco M3: originální design zad

Představenou novinku rozpoznáte především díky netradičnímu vzhledu zad. Jsou sice pouze plastová, ale zaujmou jak barvami (šedou, fialovo-modroua křiklavě žlutou), tak i designem okolí fotoaparátu. Ten je sice tradičně soustředěn do vystouplého obdélníku v levém horním rohu, ovšem tento modul je opticky rozšířený přes celou horní část telefonu, přičemž na pravé straně jeho prázdnotu narušuje nápis Poco. Vypadá to velmi originálně, a to se v dnešní době u smartphonů cení.

Přestože ve fotomodulu najdete tři čočky, použitelná bude patrně pouze hlavní 48Mpx kamera se světelností objektivu f/1.79. Té sekundují dva 2Mpx senzory – jeden černobílý, druhý pro snímání hloubky. Posledním fotoaparátem na těle telefonu je 8Mpx selfie kamerka situovaná do kapkovitého výřezu displeje. Ten má úhlopříčku 6,53“, Full HD+ rozlišení na poměru stran 19,5:9 a maximální jas 400 nitů. Čtečku otisků prstů v displeji nehledejte, nachází se v zamykacím tlačítku na pravém boku telefonu.

Obejdete se bez mobilních plateb?

Uvnitř Poco M3 tiká čipset Qualcomm Snapdragon 662, který je možné díky funkci MIUI Game Booster vybudit k lepším herním výkonům. Telefon bude k dispozici se 4 GB RAM, vnitřní úložiště si budete moci vybrat v kapacitách 64 (UFS 2.1) nebo 128 GB (UFS 2.2).

Mohlo by vás zajímat… Test ŠKODA CITIGOᵉ iV: proč je bestseller?

Hardwarové parametry Xiaomi Poco M3 Systém: Android 10 Rozměry: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm , Hmotnost: 198 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 662, octa-core 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,53", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.79, 1/2", 1.6µm, AF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétová , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.05, 1.12µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V obou případech bude možné rozšířit kartou typu microSD, kromě toho se do útrob telefonu vejdou dvě nano SIM. Bezdrátové sítě zastupuje LTE, Wi-Fi a Bluetooth 5.0, o NFC bohužel není ve specifikacích ani čárka. Malou záplatou může být pro některé alespoň infraport.

Kabelem pak k telefonu připojíte jak tradiční sluchátka zakončená 3,5mm jackem, tak nabíječku do USB-C portu. Poco M3 podporuje až 18W nabíjení, přičemž v balení najdete dokonce výkonnější 22,5W adaptér.

Akumulátor v těle telefonu má obří kapacitu 6 000 mAh, která má vydržet až 1,5 dne plné zátěže, popř. 3 dny mírnějšího používání. Přebytečnou energii dokonce můžete využít k zásobování jiných zařízení, pouze však kabelem, bezdrátové nabíjení tento telefon neumí. Kvůli velké baterii telefon váží 198 gramů.

Poco M3 běží pod taktovkou operačního systému Android 10, který je tradičně okořeněný nadstavbou MIUI 12.

Cena a dostupnost

Poco M3 bude na českém trhu dostupný od zítřejšího rána. Cena konfigurace 4 + 64 GB činí 3 990 korun, za variantu 4 + 128 GB zaplatíte 4 490 korun.