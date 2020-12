Recenze Motorola RAZR 5G: ohebný displej má šmrnc, výbava je stále o kompromisech

Koncem minulého roku jsme se dočkali prvního „véčkového“ smartphonu s ohebným displejem – novodobé Motorola RAZR. Nicméně kvůli několika konstrukčním nedostatkům se nedostala vřelého přijetí a zvláště pak, když konkurenční Samsung Galaxy Z Flip nabízí mnohem lepší zpracování i výbavu. Nyní se véčko značky Motorola (které ale vyrábí čínské Lenovo) pokouší o reparát, a to modelem RAZR 5G. Novinka stále svým designem připomíná legendární telefon z roku 2005, za což může především ikonická vystouplá brada.

Celý smartphone se ale oproti loňskému modelu nepatrně zmenšil a byla zlepšena jeho odolnost. Opět zde najdeme protáhlý P-OLED panel i sekundární OLED displej pro zobrazování notifikací, pořizování selfies a také k ovládání základních funkcí telefonu. Čtečka otisků prstů se nově přesunula na záda. Hlavním fotoaparátem se stal opticky stabilizovaný 48Mpx snímač. O pohon se stará procesor střední třídy a akumulátor disponuje nízkou kapacitou 2 800 mAh. Za hardware tady zkrátka neplatíte – ten se ostatně pohybuje na úrovni telefonů s cenou kolem 11 tisíc Kč, tučný příplatek je v tomhle případě za originální design podtržený ohebným displejem.

netradiční design s ohebným displejem + prostorný sekundární displej

nabízí procesor střední třídy, podporu 5G, eSIM a slušný fotoaparát

cena novinky je bohužel stále vysoká, na trh šla s cenou 39 990 Kč

Motorola RAZR 5G se na našem trhu prodává za doporučenou cenu 39 990 Kč včetně DPH, což je téměř o deset tisíc víc než zmiňovaný Samsung Galaxy Z Flip. Novinka je dostupná v námi testované šedé a ve zlaté barevné variantě. Jaké další vlastnosti smartphone nabízí, jak fotí, jaký na nás udělal dojem a vyplatí se vůbec jeho koupě? To a mnohem víc se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Atraktivní balení

S prodejním balení si výrobce pěkně pohrál. Je sice větší, ale je stylové a telefon je v něm bezpečně uložen. V elegantním látkovém pouzdře ve tvaru trojhranu se nachází veškeré příslušenství. Konkrétně zde najdete 18W adaptér, metr dlouhý kabel, špuntová sluchátka, sponu pro vyjmutí slotu a uživatelskou příručku.

Sluchátka mají USB-C koncovku a pletený kabel s multifunkčním panelem. Pecky jsou trochu větší, ale díky špuntíkům s ploutvičkou nevypadávají z ucha. V balení jsou hned tři velikosti, takže si vybere každý. Dalo by se dodat, že sluchátka jsou ideální na sport, RAZR už nikoliv. Sluchátka hrají poměrně dobře a určitě patří k těm lepším, které můžete v balení ke smartphonu dostat.

Škoda, že Motorola nepřibalila i ochranné pouzdro, které by se určitě hodilo. Například Samsung jej k Z Flip dává. Stejně tak k telefonu nedostanete žádný prémiový servis, redukci USB OTG (redukci z USB-C na klasické USB-A) nebo adaptér z USB-C na 3,5mm audio konektor.

Design a dílenské zpracování

Motorola RAZR 5G se nepokouší od svého předchůdce příliš odlišit a designově stále připomíná legendární „véčko“ z roku 2005. Může za to především ikonická vystouplá bradička ve spodní části telefonu, která se mezigeneračně malinko zmenšila stejně jako celý telefon.

Rozměry v otevřeném stavu činí 168,6 × 72,6 × 7,9 mm, v zavřeném pak 90,8 × 72,6 × 16 mm. Právě proporce v zavřeném stavu jsou jedním z několika výhod skládací konstrukce. Telefon se zkrátka velice snadno přenáší a vejde se do každé kapsy. Hmotnost činí akceptovatelných 190 gramů.

Design je věc vkusu, ale mě osobně příliš nezaujal a přijde mi až hodně „retro“. Ani použité materiály a dílenské zpracování mě příliš nenadchly. Boky telefonu, včetně obrovské brady, jsou plastové, což vzhledem k vysoké ceně působí jako špatný vtip.

Zadní strana je skleněná (Gorilla Glass 5), pár prvků z hliníku a pouzdro kloubu je z nerezové oceli. Vespodu se nachází slot na jednu nanoSIM, zdířka USB-C a hlasitý reproduktor, kterému bohužel nedělá stereo doplněk sluchátkový reproduktor.

Mechanismus pohyblivého kloubu

Odolnost byla u první generace dosti problematická, zejména kvůli mizernému utěsnění v oblasti kloubu. Tímto místem se pod displej dostávaly nečistoty, které mohly ohebný zobrazovač poškodit. Lenovo se poučilo a novinka disponuje upraveným kloubem, který tvoří méně pohyblivých komponent, je těsnější a mechanicky odolnější.

Výrobce udává, že mechanismus vydrží až 200 tisíc otvíracích a zavíracích cyklů. Kdybyste jej denně 100x otevřeli a zavřeli, dostanete se na zhruba 2,7 roku provozu. Nicméně z kloubu nemám tak dobrý pocit jako u Galaxy Z Flip. Skládání je řešeno podobně jako u první generace, v oblasti kloubu je displej trochu zapuštěný, aby se mohl při zavření zvětšit rádius ohnutí.

Díky tomu sice méně trpí samotný displej, ale mechanismus zabírá v telefonu zbytečně moc místa a škvíry mezi displejem a tělem telefonu ve mně nebudí moc důvěry. Kloub se od 5 do 45 stupňů otvírá poměrně ztuha a od 45° je naopak až moc volný a samovolně se otvírá. Což sice dopomáhá ke snadnějšímu otevírání, ale je škoda, že jej nelze v žádné poloze zaaretovat jako u Z Flipu.

Ergonomie telefonu není dobrá

Ergonomie nového RAZRu je kamenem úrazu. Ano, je to zcela jiný způsob používání smartphonu, než na který jsme zvyklý, ale RAZR jednou rukou zkrátka neotevřete, alespoň já jsem na nějaký pohodlná grif nepřišel. Na bocích je sice viditelná mezera, ale pouze palcem je poměrně těžké telefon rozlousknout.

Ze samotného otevírání a zavírání mám ještě špatný pocit díky zvukům, které se z kloubu ozývají. Nejde o nic hrozného, ale u smartphonu za bezmála 40 tisíc korun bych tohle nečekal. Také bych chtěl vypíchnout špatné rozmístění prvků. Na vypínací tlačítko v otevřeném stavu není možné pohodlně dosáhnout a pro praváka je to jedno rukou nemožné. Kolébka pro regulaci hlasitosti je také umístěna dost vysoko.

Ono to má samozřejmě své výhody v zavřeném stavu, ale popravdě jsem vypínací tlačítko používal i v rozevřeném stavu, když jsem ho chtěl vypnout při pokládání na stůl. Zvykat jsem si musel i na umístění čtečky otisků prstů, ale o ní také píšu v samostatné kapitole. Displej není moc velký, ale je hodně protáhlý, což ještě více umocňuje vysoká brada, takže hlavní displej jednou rukou neobsáhnete.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Biometrické ověření opět obstarává čtečka otisků prstů, tentokrát však nebyla umístěna na bradu telefonu, ale na spodní polovinu zadní strany do kruhového loga značky Motorola.

Snímač je na můj vkus umístěn hodně nízko, což při odemykání není příliš pohodlné. Zejména při otevřeném telefonu jsem měl občas problém se na čtečku prstem trefit. Její rychlost je ale vcelku dobrá.

Telefon disponuje i odmykáním pomocí obličeje, které například u letošní vlajkové lodi Motorola Edge+ nebylo dostupné. Lenovo nepoužívá tak propracovanou technologii jako Apple u svých iPhonů s plejádou doprovodných senzorů. Tady vás skenuje pouze přední kamerka, respektive zadní při odemykání vnějšího displeje, nicméně za dobrého světla i v šeru to zvládá poměrně dobře.

Telefon vyžaduje jemné zacházení

Překvapivě došlo i na základní odolnost – výrobce tvrdí, že telefon odolá náhodnému postříkání, polití nebo dešti (IP certifikace ale chybí). Tomu se mi ale při pohledu na detaily konstrukce nechce příliš věřit. Na těle je hodně škvír a tekutinám bych se rozhodně vyhnul obloukem. Pozor si dejte i na kontakt s ostřejšími předměty, například při nošení v kapse. I když jsem se k telefonu choval maximálně opatrně a nosil jej v samostatné kapse u kalhot, stejně se na vnější straně po několika dnech objevily vlasové škrábance.

Připravte se také na to, že se na těle telefonu budou velmi rychle usazovat otisky prstů. Častému čištění se tedy v případě RAZRu nevyhnete, a to samé mohu říct i o displeji – na něm jsou otisky a jiné nečistoty také více viditelné než u běžných smartphonů.

Ohebný displej rozhodně vyžaduje zvýšenou pozornost. Panel je složen hned z několika vrstev. Tou vrchní je plastová fólie, kterou lze při troše neopatrnosti poškodit pouhým zatlačením nehtu. V praxi jsem ale opravdu neměl odvahu, a především ani potřebu to zkoušet. Pozor si samozřejmě dejte i na prašné prostředí – prachové částice se snadno mohou dostat pod displej nebo do mechanismu kloubu.

Ohebný displej je hodně protáhlý

Po rozevření Motorola RAZR na vás vykoukne 6,2palcový ohebný displej s hodně protáhlým poměrem stran 21:9. P-OLED panel není tak velký, jak bych po otevření čekal a určitě je zde velký prostor pro ztenčení rámečků – zabírá jen 70,7 % přední plochy. Rozlišení je 2142 x 876 pixelů, což není ani Full HD (1080p), ale i tak je jemnost dostatečná (373 pixelů na palec).

Oproti Samsungu Galaxy Z Flip není žádná z vrstev displeje skleněná, což znamená jeho větší náchylnost na vrypy a škrábance. Zobrazovač bohužel nepodporuje HDR10+ a nenabízí vyšší obnovovací frekvenci pro plynulejší animace, takže si musíte vystačit s běžnou 60Hz frekvencí.

V rozloženém stavu panel na dotek působí trochu plastově, ale není to nic hrozného a osobně mi tento fakt při používání nijak nevadil. Stejně tak při přejetí prstem v místě ohybu je zde patrné drobné prohloubení, ale opět nejde o něco, co by mi vadilo. Díky velkému rádiusu ohnutí ale není ohyb tak viditelný jako u Galaxy Z Flip.

Displej vhodný na filmy, web a sociální sítě

Při běžném používání mi protáhlý tvar nijak nevadil – na sledování feedu na sociálních sítí je to dokonce ideální, nicméně pokud se budete dívat na filmy či videa s poměrem 16:9, bude nutné počítat s výraznými černými rámečky na okrajích. Pro filmy točené v širokoúhlém formátu (přibližně 21:9) je tento displej perfektní. Systémové či doinstalované aplikace/hry nemají s tímhle „nudloidním“ poměrem stran problém.

Zobrazovací schopnosti displeje jsou chvalitebné – chválím za věrné barvy a skvělé pozorovací úhly. Jen čitelnost na přímém světle mi přišla trochu horší než u současných vlajkových modelů. V nastavení nechybí čtecí režim (filtr modrého světla) nebo oblíbený tmavý motiv prostředí.

Sekundární displej je perfektní a bude vás bavit

V zavřeném stavu můžete i tak kontrolovat čas, datum a notifikace, vyřizovat nezbytné úkony (kalendář, zprávy apod.) nebo pořizovat selfíčka. K tomu slouží vnější displej, který je dost velký na to, abyste na něm vyřídili plno věcí. OLED panel má úhlopříčku 2,7 palce, poměr stran 4:3 a rozlišení 800 x 600 pixelů.

I na této malé obrazovce si můžete spustit všechny nainstalované tradiční aplikace (například YouTube nebo Facebook), takže pro mnoho úkonů ani není nutné telefon otevírat. Dokonce jsem se během týdenního testování přistihl, že méně často používám své chytré hodinky a notifikace raději vyřizuji na malém displeji smartphonu.

Ano, na delší psaní to není – klávesnice společně s řádkem pro text zabírá celou obrazovku, ale i tak je to skvělý společník. Galaxy Z Flip v tomhle ohledu výrazně zaostává a pro RAZR je větší sekundární displej velká zbraň. Při volání se zde zobrazují údaje o volajícím, hovor lze odmítnout i přijmout (v tom případě se automaticky spustí hlasitý odposlech). Hovor lze přijmout i otevřením telefonu, kdy se samozřejmě začne zvuk posílat do telefonního sluchátka.

Pro vyřízení notifikací i pořízení selfíček

Systém je samozřejmě nejprve nutné odemknout – jedná se zkrátka o druhý (takřka plnohodnotný) displej. I zde je možné využít přihlášení pomocí otisku prstu, a dokonce i pomocí obličeje, který je skenován hlavním fotoaparátem.

První plocha nabízí údaj o datu a čase, přístup k rychlému nastavení v horní liště a k notifikacím v listě spodní, což je trochu změna oproti klasickému notifikačnímu centru v hlavním systému telefonu. Pokud aplikacím povolíte, aby se na sekundárním displeji zobrazovaly, lze zde spouštět téměř všechny aplikace a vyřizovat jejich oznámení.

Vlevo od úvodní stránky se nachází aplikace fotoaparát. Focení selfíček vás bude bavit – stačí na kameru ukázat dlaň, ihned se spustí odpočet a během tří vteřin se pořídí snímek. Lze samozřejmě i natáčet a využívat všechny funkce hlavního fotoaparátu. Na dalších stránkách jsou dostupné ikony vybraných aplikací, číselník a zástupci kontaktů.

Čistý Android 10 s funkcemi navíc

Motorola RAZR běží na operačním systému Android 10 v čisté verzi, ale Lenovo přislíbilo brzkou aktualizaci na Android 11. Jak jsme u Motoroly zvyklí, prostředí je obohaceno o plno užitečných funkcí. Systém je bleskurychlý a velmi dobře optimalizovaný. Prostředí lze samozřejmě ovládat gesty nebo přes klasická tlačítka. Já zvolil ovládání gest, na které jsem zvyklý, ale vzhledem k atypické konstrukci (ostrým hranám a bradičce) se mi nepoužívaly zrovna pohodlně.

Oproti čistému Androidu jsou tu klasicky Moto gesta/povely, která jsou hodně užitečná. Stačí například dvakrát zatřást mobilem a rozsvítí/zhasne se svítilna, dvojitým otočením zápěstí se spustí fotoaparát a pro zachycení snímku obrazovky se stačí jí dotknou třemi prsty.

Výrobce do systému bohužel nepřidal žádné speciální režimy nebo funkce, které by dodávaly atypické konstrukci telefonu další výhody. U Galaxy Z Flip najdeme režim Flex, který je skvělý pomocník a díky aretaci kloubu, se dokáže prostředí rozdělovat na dvě poloviny a různě se přizpůsobovat, nic takového u RAZRu není a je to velká škoda.

Přepínání mezi velkým a malým displejem

Ostatně RAZR má jinou výhodu a tou je větší vnější displej. Zde se smartphone chová podobně jako Galaxy Fold (Z Fold 2) – můžete si nastavit, že pokud například máte na hlavním displeji otevřenou navigaci a telefon zavřete, navigace se dále bude zobrazovat i na sekundární obrazovce.

Funguje to i naopak. Pokud vám přijde zpráva a vy si ji rozkliknete na malém displeji, můžete poté telefon otevřít a aplikace zprávy zůstane spuštěná a můžete ihned pokračovat v komunikaci. Tato funkcionalita mě hodně bavila a vždy fungovala bezchybně.

Při přenášení jsem RAZR vždy zavíral, ale pokud mi telefon přes den ležel na stole, nechával jsem jej normálně v otevřeném stavu. Přišlo mi to praktičtější – přeci jen otevírání není nejrychlejší a nejpohodlnější. Na obou displejích lze samozřejmě využívat ambientní zobrazení, kdy se po klepnutí nebo přijetí oznámení zobrazí stavové informace.

Hardwarová výbava ze střední třídy

Zatímco cena Motorola RAZR je vyšší než u většiny vlajkových lodí na trhu, použitý procesor tomu neodpovídá. Uvnitř totiž tepe 7nm čipset střední třídy Qualcomm Snapdragon 765G (1 x 2,4GHz Kryo 475 Prime, 1 x 2,2GHz Kryo 475 Gold a 6 x 1,8GHz Kryo 475 Silver). Grafický výkon zajišťuje čip Adreno 620 a operační paměť nabízí 8 GB.

Je škoda, že výrobce nepoužil výkonnější čipset, avšak tím by se navýšila cena smartphonu. Nicméně Samsung to dokázal a Z Flip vybavil velice výkonným procesorem Snapdragon 855+. Optimalizace smartphonu je ale špičková, zde žádné ústupky nečekejte.

Hardwarové parametry Motorola RAZR (2020) Systém: Android 10 Rozměry: 186,6 × 72,6 × 7,9 mm (rozevřený), 90,8 × 72,6 × 16 mm (zavřený) , Hmotnost: 190 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: P-OLED, 2,7" + 6,2", 800 × 600 px, 876 × 2142 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.7, 1.6µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, 1.6μm, Full HD video, auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 2 800 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V benchmark AnTuTu (v8) novinka získala téměř 324 tisíc bodů, čímž se řadí mezi středně výkonné smartphony. Při vysoké zátěži nebo při nabíjení se telefon nijak zvlášť nepřehřívá, za což chválím. Čipset je podle všeho umístěn ve spodní polovině, takže vás bude při držení hřát do dlaně.

Hraní her není příliš pohodlné

Během testování jsem zkoušel hned několik her a všechny tituly se bez problémů roztáhly na celou plochu displeje, nicméně kvůli atypickému poměru stran 21:9, protáhlému tělu a netradiční konstrukci se mi telefon při hraní závodních či FPS titulů příliš dobře nedržel v ruce a zážitek z hraní tak není úplně ideální.

Úložiště disponuje kapacitu 256 GB (reálně je pro vaše data přístupných přibližně 230 GB), avšak to nelze dále rozšířit o microSD kartu. Podle posledních trendů Motorole RAZR nechybí podpora sítě 5G, avšak tu u nás zatím reálně nevyužijete. Ve výbavě se dále nachází Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS a NFC. Zamrzí, že se smartphone prodává jen v single SIM verzi, avšak v útrobách se nachází eSIM, za což chválím.

Jednodenní výdrž a absence bezdrátového nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá akumulátor s hodně podprůměrnou kapacitou 2 800 mAh. Ano, to je vskutku malá baterie a výdrž jednoznačně patří ke slabým stránkám telefonu. I tak je to oproti předchozí generaci mírné zlepšení. Já jsem se většinou dostal na jednodenní výdrž, ale víc z tohoto smartphonu nejspíš nevymáčknete.

Naopak párkrát se mi stalo, že jsem musel během dne doplňovat telefonu energii, aby mi do večera vydržel, takže nabíječku raději s sebou. Většinou jsem měl večer kolem osmé hodiny jen 15 % při čtyřhodinovém SOT (Screen On Time). Pravidelně jsem tedy telefon večer píchnul do nabíječky a nabíjel ho celou noc, abych měl ráno 100 %.

Lepší výdrži může pomoci častější využívání menšího sekundárního displeje, alespoň pro vyřizování notifikací. Jinak chválím za rychlé 18W nabíjení TurboPower, díky kterému telefon nabijete za zhruba hodinku. Nicméně schází bezdrátové nabíjení, což mi docela vadí a v téhle cenové kategorii je to velká ostuda. Správa napájení mimo jiné funkce nabízí pouze základní úsporný režim.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparát určitě není to, kvůli čemu byste si RAZR pořizovali, což si ostatně myslí i samotný výrobce, proto na zádech najdeme pouze jeden snímač. Popravdě už je to poměrně dlouho, co jsem testoval smartphone jne s jedním fotoaparátem.

Nicméně milovníci selfies budou nadšeni, protože k jejich pořizování může sloužit právě i hlavní snímač. Jedná se o 48Mpx fotoaparát se světelností f/1.7, 26mm ohniskem, ½“ čipem, fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu.

Selfie kamerka nabízí také poměrně vysoké rozlišení 20 Mpx a světelnost f/2.2. Hlavní fotoaparát nabízí HDR, portrétní režim, noční vidění, makro, plné rozlišení, panorama a ruční fotoaparát (profesionální mód).

Jeden fotoaparát vám musí stačit

Je škoda, že se výrobce nerozhodl použít více snímačů – hodil by se ještě teleobjektiv, popřípadě i ultra-širokoúhlý fotoaparát. Maximální možnost digitálního zoomu je 8x přiblížení. Za dobrých světelných podmínek jsou ale výsledky skvělé. Fotoaparát vhodně volí barvy a pochválit musím i za rychlost ostření, slušnou ostrost a míru detailů.

Výrazně se nemusíte bát ani scén s velkým dynamickým rozsahem. I makro snímky jsou detailní, akorát je potřeba počítat s tím, že je nutné držet telefon dál od snímaného předmětu, aby fotoaparát byl schopen zaostřit – ostatně o tom jste informováni i přímo na displeji.

Selfíčka lze pořizovat přední kamerkou nebo hlavním snímačem. Selfie fotoaparát ale nabízí výrazně větší úhel záběru a bude se tak více hodit pro skupinová selfie.

I když je dostupná i přímo funkce Skupinové selfie, ale v podstatě jde o selfie-panorama. Snímky ze selfie kamery jsou poměrně dobré, a i portrétní režim je povedený.

Focení v noci a noční vidění

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná objevovat menší neostrost, ale stále s přijatelnou úrovní šumu. Fotografie za tmy jsou z velké části podexponované, nevýrazné a málo prosvětlené. Avšak světelné zdroje jsou naopak dost přepálené a většinou nepomáhá ani manuální nastavení jasu scény. V aplikaci fotoaparátu nenajdete úplně klasický noční režim, ale noční vidění.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

V tomto režimu se vyfotí fotografie za delší časový okamžik a s o něco lepšími výsledky, které jsou ne první pohled viditelné. Při nočním vidění je znát lepší ostrost a prosvětlenost, ale na konkurenční smartphony to rozhodně nestačí. Noční vidění stabilizuje světelné zdroje, za což chválím, ale celkové prosvětlení scény bohužel přidává do snímku i hodně šumu.

Záznam videa ve 4K rozlišení

Motorola RAZR 5G zvládá nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Záběry jsou elektronicky stabilizovány a stabilizace je poměrně účinná. Líbí se mi plynulost přeostřování. Ostření by mohlo být trochu rychlejší a také není fotoaparát většinou schopný automaticky ostři na malé a hodně blízké předměty.

Motorola RAZR 5G (2020): camera test (4K, 30 fps)

Pochválit musím za vysoké detaily, nízkou hladinu šumu a dobrý zvukový záznam. Celkově nemám videu při dobrých světelných podmínkách co vytknout, jen v noci opět platí, že světla bývají přepálená, což bohužel nelze vylepšit ani manuálním nastavením jasu scény.

Závěrečné hodnocení

Při testování konkurenčního Samsungu Galaxy Z Flip se dostavil očekávaný WOW efekt a v závěrečném hodnocení jsme telefon poměrně vychvalovali – zejména za to, že díky véčkové konstrukci nám využití flexibilního displeje dává poměrně velký smysl. Ano, i RAZR sází na kompaktnost a při přenášení v kapse máte jen malý kvádr, který po rozložení nabízí prostorný 6,2″ displej.

Motorola se víceméně poučila z prvního nezdaru, avšak musím říct, že z telefonu nejsem zas tolik nadšený, jaký bych asi měl být. Lenovo vývoj podle mě až moc uspíšilo a RAZR na mě působí jako nehotový produkt. Obzvlášť když je na trhu Z Flip, který RAZR válcuje takřka v každém směru (včetně ceny).

Na RAZRu mě nejvíce zklamalo zpracování, které se sice zlepšilo, ale konstrukce stále nevypadá příliš prémiově, a hlavně ne elegantně. Spodní bradička je sice ikonická a dopomáhá ke snadnějšímu otevírání, ale zabírá až moc místa a to, že je z plastu se mi už vůbec nelíbí.

Největší radost mi na telefonu dělal velký vnější displej. Dokázal jsem na něm vyřídit notifikace a nemusel jsem pokaždé otevírat hlavní displej, a to se za mě moc povedlo. Ostatně přes vnější displej se dá celkem spolehlivě ovládat úplně celý telefon. To zase Z Flip neumí.

Dílenské zpracování a ergonomie sráží body dolů

Když dnes potřebujete něco vyřídit na standardním smartphonu, prostě jej odemknete. U RAZRu si budete chvíli zvykat na to, že je to véčko a tím pádem tu máte úkon navíc v podobě nutného otevření. Každý, kdo o koupi „véčka“ uvažuje, by se měl zamyslet nad tím, zda ho to ve výsledku nebude obtěžovat.

Po hardwarové stránce RAZR také příliš nevyniká a použití čipsetu střední třídy je tak trochu zklamáním, a to zejména při pohledu na cenu. Systém je ale perfektně odladěný, líbí se mi funkce Moto i přepínání aplikací mezi velkým a malým displejem. Výdrž baterie nepotěší, a to samé platí o absenci bezdrátového nabíjení.

Podtrženo sečteno, Motorola RAZR 5G není smartphone pro masy. Véčková konstrukce se nemusí každému zamlouvat, ale své nesporné výhody má. Konkurence v podobě Galaxy Z Flip je na tom po konstrukční, vzhledové, hardwarové i cenové lépe. RAZR boduje snad jen větším vnějším displejem. Za cenu 39 990 Kč nemá příliš šancí na úspěch.