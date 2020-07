Recenze Fitbit Charge 4: vydrží týden a donutí vás k pohybu

Fitbit na poli fitness nositelných zařízení, náramků, patřil mezi průkopníky a stále jej lze vnímat jako zástupce vůdčích představitelů v segmentu. Přesto, konkurence se za poslední roky notně rozrostla, navíc se objevil trh s chytrými hodinkami, které mohou být pro uživatele přínosnější a praktičtější než „pouhý” fitness náramek. Jak si s takovou situací poradil nejnovější přírůstek do rodiny Fitbit se jménem Charge 4?

K Fitbitu mě váže na jedné straně příjemná nostalgie: byl to můj první fitness náramek, vlastně vůbec první takové chytřejší zařízení, pokud nepočítám mobilní telefon. A ačkoliv mám ke kvantifikaci života spoustu výhrad a i skepse, nepopírám, že mě tehdy onen krokoměr navedl ke zdravějšímu a aktivnějšímu zacházení s tělem.

Současně se s původním Fitbitem pojí i smutná zkušenost, nepřežil zrovna dlouho, manželce odešel ani ne do roku a půl, můj se poté odporoučel do následujících šesti měsíců. Zkrátka „zhasnul”.

Za ty roky, co Fitbit funguje, však společnost vyvíjela nejen nové funkce, ale také nové řady svých produktů. Pokrývá ta širší segment, přičemž stále její priorita spočívá ve fitness, než v přímé konkurenci zařízení jako jsou Apple Watch. Přesto právě s hodinkami od Applu ve své recenzi budu Charge 4 sem tam porovnávat, ale o tom za chvíli.

Design a zpracování

Produkty od Fitbitu nikdy neoplývaly krásou. Vždy byla primární funkcionalita a to, jak právě všechny možné senzory a vlastnosti zařízení (včetně voděodolnosti) vměstnat do co nejmenšího kousku hardwaru. A ačkoliv Charge 4 rozhodně není žádným „mackem”, přesto mě velikost překvapila. Narazíte sice na leckteré recenze a uživatelské dojmy, jež budou hovořit o tom, že o Charge 4 ani nevíte, má zkušenost je přesně opačná.

Navyklý na Apple Watch (aktuálně v páté generaci) jsem naopak o Fitbitu na své ruce neustále věděl. Jde o subjektivní pocit, protože záleží pochopitelně na vaší ruce, já musel neustále zkoušet jinak „utáhnout” pásek, aby Fitbit na jedné straně dobře držel, ale současně mě netlačil – zejména do kloubu u zápěstí. Charge 4 je sice poměrně úzký, ale jeho „hloubka” naopak alespoň dvojnásobná oproti Apple Watch. Potíž nastává, pokud máte dlouhý rukáv – zejména nějakou košili. Pokud máte Fitbit pod oblečení schovat, jde mnohdy o výzvu. A když se podaří, pak jej cítíte ještě více.

Říkal jsem si, že Charge 4 se proto opravdu mnohem více hodí spíše jako doplněk pro fitness aktivity. Jenže pak ztrácí smysl snaha o to sledovat veškeré vaše návyky – včetně chůze, nebo upozornění, když se nepohybujete. Aplikace počítá s tím, že Fitbit zkrátka budete mít u sebe nonstop, nikoliv jen pro záznam/sledování při běhu či jiných sportovních aktivitách.

Co člověk, to originál

Asi vás nepřekvapí, že kontroverze vzniká i v oblasti sledování spánku. Na testování této funkce Fitbitu jsem se těšil. O spánek se dost zajímám a snažím se jej sledovat (odzkoušel jsem řadu nástrojů, včetně těch přímo specializovaných). K samotnému měření se ještě dostanu, ale navážu na výše uvedené neduhy při nošení. Já zkrátka nemohl s Charge 4 spát. Tedy ne že bych nakonec neusnul, ale opravdu mi na ruce vadil.

Čert vem tedy design, který zkrátka nijak nezaujme, ale ani v kontextu toho, k čemu má Fitbit sloužit, neurazí. Ale míra nepohodlí, kterou jsem s Charge 4 zažíval, mě rozhodně nemile překvapila. Přesto musíte toto tvrzení brát s rezervou, narazil jsem na reakce a zkušenosti zcela opačné. Pravděpodobně individuální bude i míra pocení pod náramkem.

Používal jsem Charge 4 se základním silikonovým páskem, stejně tak často mám Apple Watch s jejich základním silikonovým páskem. A i když jsem měl obojí v tutéž dobu na rukou (byť jedno zařízení na levé, druhé na pravé ruce), pod páskem Fitbitu jsem se potil opravdu hodně, bylo to až nepříjemné a musel jsem po příchodu domů Charge z ruky sundat. Naštěstí Fitbit nabízí k Charge 4 i jiné pásky, i designově hezčí, tam dost možná bude zkušenost lepší.

Měří, počítá, monitoruje a upozorňuje

Vzhledem ke kategorii, lze očekávat, že Fitbit Charge 4 budete nosit právě proto, abyste měli lepší přehled o tom, jak se pohybujete a jak cvičíte. Zařízení v kombinaci s aplikací může významně pomoci při budování zdravého životního stylu. Dává srozumitelně na vědomí, jak jste na tom, co byste měli zlepšit. Při placené verzi softwaru funguje i kouč, který vám nastavuje parametry budování návyků více na tělo a pečlivě tak, abyste se opravdu posouvali kupředu.

Líbí se mi, že Charge 4 nepočítá pouze kroky, spálené kalorie, vystoupaná patra, ale také přepočítává to, jak „fungujete” do minut v aktivní zóně. Jde o speciální metriku, která vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace – každý dospělý člověk by totiž měl týdně strávit 150 minut mírnou aktivitou nebo 75 minut intenzivnějším cvičením.

Fitbit vše automaticky sleduje a počítá a také pochopitelně zobrazuje. V tomto směru mu vypomáhá sledování tepové frekvence, která je pro přesnost i všech dalších měření tu méně, tu více důležitá. Například významně zlepšuje funkci měření spánku, o kterém již padla řeč.

Sledoval jsem se přibližně týden a porovnával hodnoty s tím, co mi měřily Apple Watch. Vlastně mě mile překvapilo, jak dost se naměřená čísla vzájemně k sobě blíží. A dokonce i u spánku mi Fitbit vesměs ukazoval podobné hodnoty jako třeba „prsten” Sleepon, byť ten tedy měří i další specifické parametry spojené s kvalitou spánku a zdraví.

Jestliže jsem byl příkrý k designu a pohodlnosti nošení (a možná že bych si zvykl, kdoví), co se týče uživatelského rozhraní a toho, jak Fitbit zachází se sbíráním dat, musím Charge 4 pochválit. Ano, konečně už umí Fitbit česky, ale to potěší možná jiné. Mně osobně sedí míra jednoduchosti při vizualizaci i poměrně složitých dat. Aplikace na mobilu (i webové rozhraní) je srozumitelné, přesto se dá – i bez nutnosti oné placené verze, která jde co do vyhodnocování dat hlouběji -- mnohé vyčíst a pracovat tak na sobě.

Fitbit i k řadě výstupů dodává komentář, vysvětlení, což pro správné pochopení, co s nabytými údaji dělat, dobře poslouží. Dovoluje také sledovat vaše stravovací a pitné návyky, ale u jídla musíte počítat s tím, že není propojen s českou databází výrobků, a tak si je musíte zadávat v anglickém jazyce.

Náramek rovněž disponuje SpO2 senzorem, který monitoruje okysličení krve a zobrazuje jej pomocí grafů v aplikaci Fitbit. Podle úrovně kyslíku v krevním řečišti následně máte možnost indikovat různé dýchací potíže (například během spánku). Dámy ocení i možnost monitorování menstruačního cyklu.

Je škoda, že do interní paměti není možné nahrávat vlastní hudbu, třeba pro případy, kdy chcete běhat bez telefonu a poslouchat své oblíbené skladby. Charge 4 sice lze skrze mobilní aplikaci spárovat se Spotify (pouze pro majitele předplacené verze Premium), nicméně ani to vám neumožní skladby poslouchat bez smartphonu. Náramek tedy využijete jen pro ovládání Spotify přehrávače.

Uživatelské prostředí a měření aktivit

Jestliže ale prostředí aplikace je uživatelsky přívětivé, poměrně dlouho mi trvalo se trošku víc sžít s ovládáním samotného náramku. Rozmazlen Apple Watch jsem vlastně ani neměl moc potřebu a chuť se na něj dívat, data jsem si prohlédl raději na iPhonu.

Pro rychlý přehled toho, jak si stojíte, však i displej Charge 4 poslouží. Musel jsem si ale v aplikaci přenastavit některé vlastnosti, zejména si zvolit ty prioritní fyzické aktivity (např. chůze nebo eliptický trenažer), protože mi ze začátku Charge 4 nesprávně zařazoval můj pohyb.

Výhoda, že si Fitbit sám automaticky spustí sledování sportovní aktivity, se může totiž proměnit v nevýhodu: když jsem šel do práce cca 2 kilometry a vesměs rychlou chůzí z kopce, pokaždé mi to Fitbit určil jako outdoor bike – a neporadil jsem si s tím, abych změnil aktivitu, musel bych ji vyloženě smazat a ručně zaznamenat (ale bez patřičných nasbíraných dat). Až když jsem si pohrál v aplikaci s aktivitami a raději některé zcela vyházel/zakázal jim automatickou detekci, začal mi Fitbit i tuto chůzi sledovat sám a správně.

Mimochodem, Apple Watch automatické rozpoznávání aktivit umí také, chůzi detekoval vždy správně, nicméně musíte při dotazu, zda náhodou neprovádíte tuto aktivitu, říci ano. Zpětně započítá i ta data před “Ano”, o kterých si myslí, že jsou už součástí prováděné aktivity, přesto bez onoho souhlasu Apple činnost prostě nezaeviduje. Charge 4 ano.

Fitbit Charge 4 dále disponuje vylepšenou funkcí pro monitorování srdečního tepu (Active Zone Minutes); ta nabízí personalizované informace o fyzické a srdeční aktivitě na bázi klidové tepové frekvence a věku. Náramek automaticky při běhání aktivuje GPS a během odpočinku automaticky pozastaví sledování aktivity. Nově také umožňuje sledovat tempo vzdálenost v reálném čase, a kromě více než 20 režimů pro cvičení je zde také 7 nových, které využívají GPS. Patří mezi ně například jízda na kajaku, kanoistika, lyžování a snowboarding.

Po dokončení aktivity s použitím GPS se synchronizuje náramek s telefonem a v aplikaci Fitbit následně v přehledné grafice vidíte vaše výsledky a statistiky.

Konečně GPS!

Ve výčtu vlastností bych mohl ještě pokračovat. Konečně nechybí GPS (nezávislé na telefonu) nebo dokonce vodotěsnost, která umožňuje ponor do 50 metrů a to i do mořské vody. Ale já tohle neotestoval, stejně jako jsem neměl možnost využít Fitbit k placení (používám totiž Apple Pay), nebo k ovládání Spotify či odpovídání na SMS pomocí přednastavených zpráv či emotikonů (půjde vám to jen v případě, že máte telefon s Androidem), nicméně systém Fitbit Pay je v České republice podporován řadou bank (Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Fio banka, mBank a Moneta Money Bank).

Když se nad tím tak zamyslím, spoustu věcí jsem nakonec v nastavení Charge 4 „zaříznul”, včetně notifikací či zrcadlení informace, že mi někdo volá nebo píše. S notifikacemi jsem velmi opatrný i tak a ty podstatné, jako například ono volání, mi zobrazují Apple Watch, s nimiž lze i přímo volat.

Když se to vše sečte, za cenu 4 190 Kč dostanete poměrně propracovaný fitness náramek, který v prostředí mobilní aplikace či webového rozhraní podává užitečné a velmi srozumitelně podané informace. Umí toho dost a vydrží poměrně dlouho nabitý – výrobcem udávaných 7 dní skutečně není problém dosáhnout. Mobilní aplikace je dostupná jak pro Android, tak iOS; náramek tedy lze používat na obou platformách. Vyrábí se v černé, tmavě červené a tmavě modré barvě.

Sympatické je, že oproti předchozí generaci se nijak nezvýšila cena, na druhou stranu – stále je poměrně vysoká. Pro uživatele, kteří se poohlíží po nadstandardní podpoře a vedení, bude dostupný nový obsah ve službě Fitbit Premium, kterou lze vyzkoušet na 90 dní zdarma. Další novinky se objeví v nástrojích a výzvách, které pomohou lépe se stravovat, lépe spát a více se hýbat.

Je ale otázkou, jak moc si poradí s konkurencí, trh nabízí zejména u čínských výrobců typu Xiaomi řádově levnější produkty, které také leccos z výše uvedených funkcí zvládnou velmi obstojně. Nebo zda nedat spíše přednost chytrým hodinkám, které tyto fitness funkce také mají a navíc poslouží i s dalšími a navíc jsou i co do designu stylovější a praktičtější.