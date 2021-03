Recenze ASUS ROG Phone 5: dokonalá herní mašina

Herní průmysl v posledních letech hodně pokročil a každý rok se mobilní výrobci předhánějí, kdo představí lepší smartphone se zaměřením na hráče. Jedním z předních hráčů v tomto segmentu zařízení je Asus se svou řadou ROG Phone a právě dnes uvádí na trh svou v pořadí již čtvrtou generaci. Nový přírůstek nese označení ROG Phone 5, přičemž před tři čtvrtě rokem jsem měl tu čest testovat minulou generaci ROG Phone 3.

Žhavá novinka nám do redakce přišla s týdenním předstihem, za což si české zastoupení Asusu zaslouží velkou pochvalu. Díky tomu vám můžeme přinést mega recenzi v den oficiálního představení. Smartphone opět zaujme brutálním výkonem v čele s nejnovějším čipsetem Snapdragon 888, nekompromisní hardwarovou výbavou, podporou 5G sítí a velmi účinným chladicím systémem.

Nejvýkonnější Snapdragon 888, až 16 GB RAM a u verze Ultimate 18 GB RAM

144Hz displej s odezvou 1 ms a podporou HDR10+, přední stereo reproduktory

6 000mAh baterie, rychlé 65W nabíjení, herní prvky a bohaté příslušenství

Herní nadšence potěší 144Hz AMOLED displej s odezvou 1 ms, originální design s podsvícenými prvky a na tlak citlivé boky. Novinka dále nabízí přední stereo reproduktory, 6 000mAh akumulátor s extrémně rychlým 65W nabíjením a systém se speciálním prostředím s herními prvky. Hlavní fotoaparát disponuje vysokým rozlišením 64 Mpx a umožňuje nahrávat videa v rozlišení až 8K.

ROG Phone 5 se na českém trhu bude prodávat od 21 490 korun (varianta s 8 GB RAM a 128GB úložištěm), nejvybavenější Ultimate verze s 18 GB RAM, 512GB pamětí a maticovým displejem na zádech vyjde na 34 990 Kč včetně DPH. ROG Phone 5 Pro se u nás prodávat nebude. Jaké další funkce jsou pro hráče připraveny a vyplatí se jeho koupě? To a mnohem víc vám prozradí naše podrobná recenze a srovnání s předchozí generací.

Stylový herní design

I když design smartphonu není nijak přehnaně odvážný, nepochybně si jej s žádným běžným telefonem nespletete. Každého nejvíce zaujme zadní strana, která je hodně originální, ale geny svých předchůdců nezapře. Podle mého názoru byla druhá generace o něco odvážnější. Záda jsou skleněná (Gorilla Glass 3) a po celé své ploše dosti hladká, za což nejsem moc rád, matná záda s protiskluzovou úpravou by byly lepší volbou. Bílá barva vcelku dobře odolává otiskům prstů. Smartphone je ještě dostupný v černé.

Zadní strana je graficky rozdělena dvěma trojúhelníky – jedním tečkovaným a druhým šrafovaným. Tyto prvky dodávají telefonu na jeho jedinečnosti a líbí se mi. Také ohraničení fotoaparátu, šipky a nápisy mají šmrnc. Výrazným prvkem zad je opět logo Republic of Gamers, které je podsvícené a dokáže tak vizuálně zpestřit záda světelnými efekty podle vašich představ. Fotomodul má také netradiční vzhled a nad povrch vystupuje naštěstí jen nepatrně.

Díky svým křivkám se smartphone dobře drží. Jen je potřeba si zvyknout na větší rozměry (172,8 mm x 77,2 mm x 10,29 mm) a vyšší hmotnost 238 gramů. Proporce a hmotnost jsou srovnatelné s předchozí generací. Při delším hraní je ale vyšší hmotnost znát, což je daň za bohatou výbavu a velký akumulátor. Menším zklamáním je fakt, že smartphone není nijak chráněn vůči vodě ani prachu.

Kvalitní zpracování a speciální konektor pro příslušenství

Rám smartphonu je vyroben z hliníku a nabízí několik viditelných i skrytých zajímavých prvků. Vespodu se nachází zdířka USB-C a výstup 3,5mm audio konektoru. Ten loni scházel, což mnoho hráčů jistě nepotěšilo, ale letos tu je a rovnou s high-endovým DAC převodníkem. USB konektor je umístěn více vlevo od středu, což se na první pohled může zdát jako nešťastné řešení. Avšak při hraní a nabíjení lze využít druhý konektor USB-C na levém boku, který také podporuje rychlé nabíjení.

Speciální konektor pro připojení příslušenství na boku se dvěma USB-C vystřídalo jedno USB-C a port s pěti piny. Což také bohužel znamená, že příslušenství pro starší modely nemusí být kompatibilní. Tento konektor kryje gumová záslepka, která ale není příliš dobře vyřešena a snadno se může stát, že ji ztratíte.

Na levé straně telefonu se dále nachází slot na dvě nanoSIM karty. Pravý bok nabízí tradiční hardwarová tlačítka a v rozích i ultrasonická tlačítka (o nich je více napsáno v samostatné kapitole, kde se zaměřuji na všechny herní funkce). Pravý a levý bok jsou zároveň citlivé na tlak. Doplním, že telefon je také vybaven hned čtyřmi mikrofony a technologií OZO Noise Reduction.

Nejlepší reproduktory ve smartphonu

Přední stranu zaujímá velký displej, kterému se podrobněji věnuji v následující kapitole. Nad a pod ním se rozprostírají poměrně široké rámečky. Nicméně ty mně osobně příliš nevadily – navíc se mezigeneračně zmenšily o 25 %. Při hraní her máte díky nim lepší úchyt a nedochází k nechtěným dotykům. Telefon také nemá žádný rušivý výřez pro selfie kamerku. Na přední straně ještě našla své místo notifikační dioda, kterou u nových smartphonů zase tak často nevídáme, a její přítomnost velice chválím.

Nesmím zapomenout na přední stereo reproduktory, které jsou o poznání méně nápadné než u loňského modelu. Hrají velmi hlasitě a mají slušný basový podkres. Zvuk je opravdu hutný a dokáže vás velice dobře vtáhnout do hry i filmového děje. Osobně je řadím k těm nejlepším, které jsem u smartphonů slyšel. A není divu, že DxOMark Audio udělilo tomuto telefonu první příčku ve svém žebříčku. V systému navíc najdete pokročily ekvalizér.

Špičkový 144Hz displej s odezvou 1 ms

Jedním z klíčových prvků pro maximální herní zážitek je bezpochyby kvalitní displej. ROG Phone 5 nabízí velký 6,78palcový AMOLED displej, což je o necelé dvě desetinky více než v případě „trojky“. Opět se jedná a perfektní panel a rovnou říkám, že k němu nemám žádné výhrady. Jeho rozlišení je dostatečných Full HD+ (2 448 x 1 080 pixelů), tedy jemnost 395 pixelů na palec.

Poměr stran je atypických 20,4:9, takže se mezigeneračně o něco protáhl. Širší poměr stran se skvěle hodí pro hraní her, sledování filmů a videí i pro brouzdání po internetu. 10bitový zobrazovací panel láká na skvělé barevné podání, absolutní černou, podporu HDR10+ a schopnost zobrazit až 111 % gamutu DCI-P3, respektive 150,89 % sRGB.

Zobrazovač je perfektně čitelný i na přímém světle, protože nabízí vysoký maximální jas 800 nitů (krátkodobě až 1200 nitů, minimum je 5 nitů). Kontrastní poměr je 1 000 000:1. Taktéž chválím, že je panel kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus.

Je vyšší obnovovací frekvence displeje skutečně takovou výhodou?

Hráči ocení vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz, avšak nastavit lze i standardních 60 Hz nebo 120 Hz, popřípadě automatickou frekvenci. Je škoda, že nelze zapnout 90 Hz, což u minulé generace šlo. Jistě oceníte i nízkou dobu odezvy, která činí 1 milisekundu. Kromě toho displej slibuje extrémně nízkou latenci dotyku – pouhých 24,3 ms – a vzorkovací frekvenci 300 Hz (loňský model měl 25 ms a 270 Hz).

Většina dnešních her je stejně optimalizována a běží ve standardní 60Hz frekvenci. Pokud ovšem hrajete hry, které zmíněnou frekvenci podporují, je vyšší frekvence displeje velice znát. V tomto článku najdete seznam všech her, které podporují až 144 Hz, a jsem rád, že mezi nimi nechybí i několik mých oblíbených titulů. Nicméně rozdíl mezi 144 Hz a 120 Hz jsem takřka nezaznamenal.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Na přední straně našla své místo optická čtečka otisků prstů, která je ukrytá přímo v displeji. Je vhodně umístěna přímo pro palec a je rychlá a přesná. I když bych si uměl představit i o něco rychlejší čtečku a na ty nejrychlejší nedosahuje. Příjemné je, že není potřeba na ni nějak zvlášť tlačit, a samotný senzor je dosti velký, takže se do něj dá snadno trefit.

Pro autentizaci lze také využít 2D skenu obličeje, který sice nezajišťuje tak vysokou míru ochrany jako čtečka prstů, ale je také velice rychlý a odemykání je díky němu pohodlné. Ovšem nepříjemně mě překvapilo, že při natočení smartphonu do vodorovné polohy skeneru chvíli trvá, než si uvědomí, že je telefon jinak natočený.

Hardwarová výbava na nejvyšší úrovni

Hnacím motorem se stalo to nejlepší „železo“, co je momentálně dostupné. O masivní výkon se stará 5nm čipset Qualcomm Snapdragon 888 (1 x 2,84 GHz Kryo 680, 3 x 2,42 GHz Kryo 680 a 4 x 1,80 GHz Kryo 680). Oproti „trojce“ byl zvýšen výkon CPU o 25 %. O grafický výkon se stará grafický akcelerátor Adreno 660, jenž nabízí nárůst výkonu o 35 procent.

Smartphone bude dostupný ve třech paměťových variantách. V redakci jsme měli možnost vyzkoušet tu „nejvýkonnější“, která nabízí neuvěřitelných 16 GB RAM a úložný prostor s kapacitou 256 GB (uživateli je dostupných zhruba 237 GB). Dále jsou dostupné varianty 8 GB/128 GB a 12 GB/256 GB. Ve všech modelech se nacházejí velmi rychlé operační paměti LPDDR5 s 50% nárůstem rychlosti dat oproti předchozí generaci LPDDR4x a zároveň s o 20 % nižší spotřebou.

Interní úložiště nabízí rychlé paměti UFS 3.1. Nicméně slot na paměťové microSD karty byste hledali marně. Oproti loňské generaci chybí verze s 512GB úložištěm, což je také škoda, takže maximální možná porce paměti je zkrátka 256 GB.

Vysoký výkon a systém ROG GameCool 5

V benchmarku AnTuTu (8.5.6) jsem průměrem tří testů dosáhl na hodnotu 737 tisíc bodů (nejvíce jsem dosáhl téměř 740 tisíc), což ROG Phone 5 řadí na první místo tohoto žebříčku, a ten je tak nejvýkonnějším telefonem současnosti. Pro srovnání: s nedávno testovaným Samsungem Galaxy S21 Ultra s Exynosem 2100 jsem dosáhl na 647 tisíc bodů, což je o značných 90 tisíc bodů méně než u ROG Phonu 5.

Z toho je patrné, že výkonu má telefon na rozdávání. Optimalizace je také perfektní, nikdy se mi nestalo, že by se něco zaseklo nebo že bych musel na něco dlouho čekat. Nový chladicí systém GameCool 5 opět používá „sendvičové“ uložení, což znamená, že jsou na sobě naskládány jednotlivé vrstvy.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 5 Systém: Android 11 Rozměry: 173 x 77 x 9,9 mm , Hmotnost: 239 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8 GB (LPDDR5) , Interní paměť: 128/256 GB (UFS 3.1) , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,78", Full HD+, 1080 x 2460 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, Sony IMX686, f/1.8, EIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, širokoúhlý, 125°, f/2.4 Třetí fotoaparát: 5 Mpx, makro, f/2.0 , Přední kamera: 24 Mpx, f/2,45 Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Velký grafitový film, který je nejblíže k displeji, šíří teplo rovnoměrněji kolem obrazovky. Vylepšená konstrukce 3D parních komor odvádí teplo ještě rychleji pomocí měděného chladiče. I při nejvyšší zátěži se zadní strana úplně nerozpálí a zůstává přiměřeně horká, nikoliv žhavá. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (LDAC + aptX + aptX HD + aptX Adaptive), GPS ani NFC.

ROG Phone 5 Pro & ROG Phone 5 Ultimate

Později by na našem trhu měla být dostupná ještě speciální Ultimate verze. Ta bude k dispozici pouze v bílé Matte White (v trochu jiné, než je Storm White u základní „pětky“). Jako první smartphone na světě nabídne neuvěřitelných 18 GB RAM. Na zádech bude také přítomný displej ROG Vision, ale tentokrát „pouze“ monochromatický. V balení kromě aktivního větráčku najdete speciální fanouškovskou dárkovou kolekci. Cena byla stanovena na 34 990 Kč.

ROG Phone 5 ve verzi Pro se na českém trhu prodávat nebude.

Perfektní výdrž baterie a superrychlé 65W nabíjení

Uvnitř telefonu se nacházejí hned dva uživatelsky nevyjímatelné akumulátory – každý s kapacitou 3 000 mAh. Dohromady dostáváme velmi vysokou kapacitu 6 000 mAh (stejně jako u předchozí generace).

Smartphone se také může pochlubit velmi rychlým 65W (21V/3A) nabíjením s podporou Qualcomm Quick Charge 5.0, respektive USB Power Delivery 3.0. Nabíjení je vzhledem ke kapacitě baterie hodně rychlé, už za 30 minut se dostanete na 70 % kapacity a plné nabití z nuly na 100 % trvá jen 52 minut, což je výborné. Při nabíjení se telefon o moc víc nezahřívá.

Pro srovnání: ROG Phone 3 disponoval 30W nabíjením, čemuž říkám velký posun během jediného roku. Za dvacet minut se nabil na 30 %, do 60 % mu to trvalo dalších zhruba 25 minut a do plna pak dalších 50 minut.

Je ale škoda, že smartphone i přes skleněná záda opět nepodporuje bezdrátové nabíjení. Délka výdrže baterie na jedno nabití je skvělá a běžně jsem se dostal na dvoudenní výdrž. Avšak tento smartphone je určen především pro hráče, kteří budou hrát hry každou volnou chvíli, a hraní her baterii zatěžuje podstatně více než běžné aplikace. Náročnější uživatelé se budou muset smířit s jednodenní výdrží.

I tak je ale výdrž baterie výborná a takové Call of Duty můžete hrát 7,5 hodiny v kuse, což je zhruba o hodinu déle než u Samsungu Galaxy S21 Ultra. Telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení. Lze vybrat z dynamického režimu (výchozí), režimu X (herní), Ultra trvanlivého (úsporný režim) a z rozšířeného. Nechybí ani pokročilá péče o baterii, možnosti jejího šetření nebo automatické uspávání aplikací.

Android 11 a prostředí ROG UI

Asus nic nepodcenil a nový model vybavil nejnovějším operačním systémem Android 11 doplněným o nástavbu ROG UI, která je zaměřená pro hráče, ale i standardním prostředí ZEN UI. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení, zejména v oblasti hraní, čemuž se věnuji v následující kapitole.

Prostředí je vzhledově velmi povedené, a pokud nebudu počítat jiné ikonky a funkce navíc, tak se příliš neliší od čistého Androidu. V systému se nachází několik vlastních aplikací od Asusu, jedná se především o různé nástroje, užitečné funkce, aplikaci fotoaparátu nebo herní režim.

ROG Phone 5: stvořen pro hry

K hernímu telefonu neodmyslitelně patří herní režim a další herní prvky a funkce. ROG Phone 5 jich nabízí opravdu hodně a v této kapitole se na ně podrobně zaměřím. Začněme ultrasonickými ploškami, které jsem zmínil v úvodu recenze.

Ty slouží ke stejným účelům jako tlačítka na herních ovladačích. Lze tak na ně ve hrách namapovat různé funkcionality a ovládací klávesy. Jejich stisk je jistý, díky haptické odezvě také příjemný a mezigeneračně se posunuly více na kraj, takže na ně dosáhnou i menší prsty.

AirTriggers (senzorické plochy) umožňují až pět typů dotyků – jednoduchý dotyk, dvojitý dotyk (jedna ploška se rozdělí na dvě), dlouhý stisk, swajpnutí doleva či doprava na jedné plošce a swajpnutí prsty k sobě a od sebe.

Sevřením telefonu se díky na tlak citlivým bokům spustí/vypne režim X, který na smartphonu nastaví maximální výkon.

Nově jsou dostupná vzdušná gesta, na která můžete mapovat funkce nebo simulovat dotyk na displeji. Mezi pohyby patří zatřesení s telefonem nahoru a dolů, pohyb nahoru, náklon doleva/doprava, náklon pravé/levé strany telefonu k sobě, vodorovný pohyb vlevo/vpravo a naklonění od/k sobě.

ASUS Armoury Crate: herní portál

Armoury Crate je herní portál/režim, který uživateli nabízí kompletní přehled o systémových funkcích (teplotě procesoru, využité paměti RAM apod.), knihovnu her včetně jejich nastavení (výkonu, zvuku, displeje, přizpůsobení dotyků a další), a to pro každou hru zvlášť, funkci ladění výkonu, nastavení osvětlení a rychlosti ventilátoru.

Možnosti osvětlení jsou pestré a konkrétní nastavení lze navíc synchronizovat s přáteli. Herní džin je další velkou zbraní smartphonů ROG Phone. Jedná se o panel, který lze v každé hře vytáhnout swajpnutím z levého okraje obrazovky.

Na tomto panelu vidíte přehled základních informací a máte možnost pohodlně měnit jas a frekvenci displeje, vypnout notifikace, spustit nahrávání, uzamknout dotyky a mnoho, opravdu mnoho dalšího.

Hraní her si opravdu vychutnáte a i náročnější hry tento smartphone zvládá na největší detaily a plné snímkování. Perfektní grafika, rychlá odezva displeje a výborné stereo reproduktory dokáží tuto mašinu proměnit ve skutečnou kapesní konzoli. Pro pohodlnější hraní Asus nabízí plno příslušenství a i díky tomu je značka ROG Phone tolik populární.

Fotoaparát: na herní smartphone slušný

ROG Phone 5 disponuje hned třemi zadními fotoaparáty. Hlavní snímač dostal do vínku vysoké rozlišení 64 MPx a světelnost f/1.8. Druhým fotoaparátem se stal ultraširokoúhlý snímač s rozlišením 13 MPx, úhlem záběru 125° a se světelností f/2.4. Třetí je 5MPx makro kamerka se světelností f/2.0. Hlavní fotoaparát nabízí funkci skládání 4 pixelů do jednoho, takže výsledné fotografie jsou v rozlišení 16 MPx. Jen škoda, že alespoň u hlavního fotoaparátu nenajdeme optický stabilizační člen – vystačit si tak budete muset pouze s elektronickou stabilizací obrazu.

Složení zadních fotoaparátů je tak stejné jako u minulé generace. Selfie fotoaparát má také vysoké rozlišení, konktrétně nabízí 24 MPx (f/2.45). Mezi funkcemi fotoaparátu nechybí ruční mód, Pro video, noční režim, makro, portrétní mód (loňský model jej neměl) a pár dalších video režimů.

Focení za dobrých světelných podmínek

Ačkoliv se jedná o herní smartphone, který je určen primárně ke hraní her, výsledné fotografie z hlavního fotoaparátu nejsou vůbec špatné. Za dobrých světelných podmínek umí pořídit velmi kvalitní fotografie plné barev s velkým detailem. Ani scén s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem nebo zataženou oblohou se nemusíte bát, i když dynamický rozsah by mohl být lepší.

U několika fotek si můžete povšimnout, že HDR dosti ztmavuje oblohu (degraduje světla) a vytahuje/prosvětluje stíny, což mi osobně nepřijde moc přirozené. Za pochvalu stojí makro snímky, které jsou v podání hlavního na slušné úrovni. Makro kamerka také odvádí dobrou práci, ale díky horší ostrosti a nižšímu rozlišení nejsou snímky tak kvalitní a často se u nich vyskytuje šum.

Širokoúhlý fotoaparát

Širokoúhlý fotoaparát nefotí špatně, ale na nejlepší širokoúhlé snímače ztrácí v míře detailů a ostrosti. Avšak musím jej pochválit za poměrně dobrou snahu o odstranění deformace při okrajích snímků.

Focení v noci a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je potřeba počítat s vyšší mírou šumu a horší ostrostí. U některých snímků mě až zarazilo, jak jsou neostré a s velkým množství šumu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Ke zlepšení snímků lze naštěstí využít noční režim, který noční scénu vyfotí zhruba za 4 vteřiny a lépe dané fotografie prosvětlí, vytáhne detaily a sníží míru šumu.

Záznam videa v rozlišení až 8K

ROG Phone 5 zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 fps. Avšak lepších výsledků dosáhnete při 4K, a to jak při 60 fps, tak 30 fps, kdy je navíc možné nahrávat i skrze „širokáč“. Širokoúhlý fotoaparát nicméně při natáčení nepodává příliš dobré výsledky. U záznamu videa je přítomná i tříosá elektronická stabilizace obrazu, která je hodně účinná.

ASUS ROG Phone 5: camera test (4K, 60 fps)

Jelikož telefon disponuje hned čtyřmi mikrofony, nechybí ani pokročilé snímání zvuku, kdy můžete vybrat směr zvuku nebo snížit hluk větru. Při natáčení lze použít i sledování vybraného objektu pro jeho neustálou ostrost. Natáčet lze i zpomalené záběry, a to se snímkovací frekvencí 120 fps pro 4K video, až 240 fps pro Full HD video nebo až 480 fps pro HD video.

ASUS ROG Phone 5: camera test (8K, 30 fps)

V aplikaci fotoaparátu je dostupný i profesionální režim nebo funkce pro hyper stabilizované video, avšak toto video je natáčeno skrze širokoúhlý snímač a následně stabilizováno, takže kvalita těchto videí není příliš dobrá. Celkově ale smartphone natáčí velice dobře, vyzdvihnout musím nízkou míru šumu, ostré detaily a vcelku plynulé a přesné ostření.

Obsah balení a bohaté příslušenství

Letošní prodejní balení je poněkud umírněnější, a to jak do svých rozměrů a vzhledu, tak i do obsahu. Nachází se v něm samotný telefon, poněkud větší 65W napájecí adaptér, za který ale hodně chválím, metr dlouhý tlustší kabel, který je příjemně pletený a na každé straně se nachází konektor USB-C, spona pro vyjmutí slotu, plastový kryt a několik samolepek.

V balení už ale nenajdeme aktivní chladič s ventilátorem, který se u třetí generace nacházel. Marně byste hledali i náhradní gumové záslepky.

AeroActive Cooler 5

Jedním ze zajímavých kusů příslušenství je přídavný větráček. Ten se nasazuje na záda a připojuje se pomocí POGO konektoru na boku. Loni byl větráček přímo v balení, ten letošní je přepracovaný a budete si jej muset koupit zvlášť za 1 599 Kč.

Při chlazení se teplota zad dokáže snížit až o výrazných 15° C a teplota procesoru až o 10° C. Nejenže dokáže ochladit telefon a vaše prsty, ale najdete na něm dvě fyzická tlačítka AirTrigger, praktický stojánek a vespodu i 3,5mm výstup na sluchátka.

Minimální rychlost ventilátoru je 3850 otáček za minutu, kdy je hlasitost 24 dBA, a maximální frekvence je 5220 otáček, kdy hlasitost stoupne na 32 decibelů, což není úplně málo.

ROG Kunai 3 Gamepad

Dalším kusem příslušenství, které hráči velice ocení, je ROG Kunai 3 Gamepad. Jelikož se proporce telefonu mezigeneračně změnily, dostal tento gamepad nový obal speciálně pro ROG Phone 5, jinak zůstalo vše při starém.

Pokud tedy ROG Kunai 3 Gamepad máte, bude možné si dokoupit pouze bumper pro „pětku“ za 519 korun. Gamepad poté vyjde na 3 159 Kč.

Ovladač se připojuje buď skrze USB-C nebo prostřednictvím Bluetooth. Lze jej používat v tzv. ručním režimu, kdy máte telefon v krytu, ke kterému se připojí dva ovladače.

Dále je možné controllery spojit do jednoho ovladače pomocí nabíjecího kvádříku, k němuž se následně může připevnit grip po pohodlnější držení.

V balení navíc dostanete praktické pouzdro, do kterého se ale zmíněný obal ani grip nevejde. Ovladač nabízí standardní tlačítka a i rozložení je klasické.

Gamepad se příjemně drží, je dobře zpracovaný a líbí se mi variabilita použití. Doplním, že samotný ovladač vydrží na baterii až 8 hodin.

Herní sluchátka ROG CETRA CORE II

Jednou z dalších představených novinek jsou herní špuntová sluchátka ROG CETRA CORE II. Ta se připojují přes klasický 3,5mm audio jack a pyšní se označením Hi-Res Audio, přitom stojí pouze 1 499 Kč.

Velice chválím za bohaté balení. To obsahuje velice pěkně pevné pouzdro, rozdvojku zvlášť na zvuk a mikrofon, 2 páry gumových špuntíků, jeden pár špuntíků z paměťové pěny, dva páry „ploutviček“ a stručnou uživatelskou příručku.

Kabel sluchátek je příjemně tenký a je dlouhý 1,25 m. Nachází se na něm také multifunkční kabel pro ovládání hlasitosti, hudby (pauza, play, přeskočení skladby vpřed/vzad) a dlouhým stiskem lze vyvolat hlasové ovládání. Nicméně pro plnou funkčnost je nutné vlastnit smartphone s Androidem. Na počítači není multifunkční panel vůbec podporovaný.

Zpracování a ergonomie

3,5mm audio konektor je zahnutý do pravého úhlu, za což jsem rád – kabel tak nemusí z telefonu trčet, což by při hraní her mohlo vadit. Sluchátka jsou na můj vkus hodně velká a z uší výrazně vystupují. Jsou ale hodně lehká – celá váží 18 gramů. Část sluchátek (šedivá skořápka) je vyrobena z hliníku.

Svou ergonomií nepatří k nejlepším a mně osobně v uších příliš dobře nedržela. Musel jsem zvolit nejmenší špuntíky a nejmenší „ploutvičku“, poté mi v uších celkem držela. Nicméně „ploutvičky“ jsou hodně gumové a měkké, proto v uchu nejsou příliš pevnou oporou, ale bez nich mi z uší sluchátka vypadávala častěji.

Zvuk a mikrofon

Frekvenční rozsah je od 20 do 40 KHz, tudíž se jedná o High-Res audio. Měniče jsou velké 9,4 mm a jejich impedance je 32 Ohm. Rozsah mikrofonu je od 50 Hz do 10 000 Hz a sluchátka jsou certifikována na aplikaci TeamSpeak. Kvalita hovoru skrze mikrony je dostatečná.

Zvuk je poměrně dobrý a úměrný dané cenové relaci. Určitě se nejedná o univerzální sluchátka. Cetra Core 2 se hodí zejména pro filmy a hry. Pro náročnější posluchače hudby rozhodně nejsou. Představoval jsem si, že basy budou hutné a výrazné, ale není tomu tak. Kdo má rády silné basy, zde bude zklamaný.

Celkově sluchátka nehrají špatně, ale vyloženě jim svědčí hry. V AudioWizard si navíc můžete nastavit profil zvuku. Vybrat můžete dynamický, hudba, kino a hra.

Závěrečné hodnocení

Testování ROG Phone 5 jsem si hodně užil. I když nepatřím mezi náročné „pařmeny“, musím říct, že tato mašina je jedním z nejlepších herních smartphonů, které si můžete pořídit. Je ale pravda, že pro majitele předchozí generace nenabízí příliš mnoho výrazných vylepšení. Vyzdvihnout musím zejména výkon, který je brutální, a pokud sáhnete po verzi s 16 nebo 12 GB RAM, budete maximálně spokojeni a nic vás nebude omezovat.

Asus ROG Phone 5 včetně příslušenství si můžete objednat na oficiálním e-shopu značky

Je škoda, že maximální je 256GB úložiště, což mrzí i vzhledem k tomu, že telefon nenabízí slot na microSD karty. Chválím za 65W adaptér v balení i za širokou nabídku příslušenství. Telefon zaujme i povedeným designem, i když schází voděodolnost a hmotnost zařízení je také poněkud vyšší. Výborná je výdrž baterie a vhod přijde i rychlé 65W nabíjení, avšak možnost bezdrátového dobíjení stále chybí.

Cool vychytávkou je barevné podsvícení loga, které lze navíc využít jako notifikační diodu, ale i tu tato novinka má. Bohužel jsem si musel dlouho zvykat na větší rozměry, což je především dáno prostorným displejem. Zobrazovací panel s obnovovací frekvencí 144 Hz je ale špičkový a je jedním z dalších hlavních kladů tohoto telefonu. Na přední straně se velmi dobře vyjímají stero reproduktory, které hrají opravdu výborně.

Nejlepší herní smartphone?

Nesmím zapomenout na rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo odemykání obličejem, které je ovšem pomalejší při naklonění telefonu na stranu. Ve výbavě neschází 3,5mm výstup na sluchátka, za což jsem rád. Schopnosti fotoaparátu nepatří k tomu nejlepšímu v dané cenové kategorii, ale i tak dokáže za dobrých světelných podmínek pořídit velmi kvalitní fotografie a videozáběry. Použitý operační systém Android 11 je bleskurychlý a celková optimalizace je perfektní.

Hlavní devizou smartphonu ROG Phone 5 je hraní her, k čemuž má nejen patřičný výkon a uzpůsobený hardware, ale i perfektní herní režim. ROG Phone 5 bych doporučil všem herním nadšencům, kteří z něj budou nadšeni. Navíc potěší, že se cena meziročně o něco málo snížila. Mezi konkurenty patří nejnovější Nubia RedMagic 6 Pro. Poohlédnout se můžete i po Xiaomi Mi 11, který pro vás nyní testujeme, OnePlus 8 Pro, Samsungu Galaxy S21 Ultra, popřípadě S21+ nebo po loňském modelu ROG Phone 3.