Herní ASUS ROG Phone 5: máme pro vás české ceny

Společnost ASUS právě představila novou generaci herního smartphonu ROG Phone 5. Ten zastupují celkem tři modely – základní ROG Phone 5, který u nás bude dostupný v celkem třech paměťových variantách.

Další verze – ROG Phone 5 Pro se 16 GB RAM – se u nás prodávat nebude, nicméně nejvybavenější Ultimate edice se sekundárním displejem na zádech a 18 GB RAM se na českém a slovenském trhu objeví, objednat ji ale bude možné jen na e-shopu značky. Klasická varianta bude dostupná i u autorizovaných prodejců. Ceny jednotlivých variant naleznete v tabulce.

Model Verze Barva Česká cena Slovenská cena Dostupnost ROG Phone 5 8/128 GB černá 21 490 Kč 819 eur bude upřesněno ROG Phone 5 8/128 GB bílá 21 490 Kč 819 eur bude upřesněno ROG Phone 5 12/256 GB černá 23 990 Kč 919 eur bude upřesněno ROG Phone 5 12/256 GB bílá 23 990 Kč 919 eur bude upřesněno ROG Phone 5 16/256 GB černá 25 990 Kč 999 eur polovina března ROG Phone 5 16/256 GB bílá 25 990 Kč 999 eur polovina března ROG Phone 5 Pro 16/512 GB černá 30 990 Kč 1 199 eur nebude se prodávat ROG Phone 5 Ultimate 18/512 GB bílá 34 990 Kč 1 349 eur polovina dubna

V rámci předobjednávek, které startují právě nyní, k telefonu získáte sluchátka s mikrofonem ROG Cetra Core. Základní varianty ROG Phone 5, u kterých v tabulce není uvedena dostupnost, by se u nás mohly dostat do prodeje během dubna, nicméně potvrzené to zatím nemáme.

ASUS ROG Phone 5 už jsme v redakci otestovali a zde si můžete přečíst naši megarecenzi. Novinka láká nejen na vylepšený design (bílá varianta vypadá opravdu parádně), ale také na velmi slušnou hardwarovou výbavu.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 5 Systém: Android 11 Rozměry: 173 x 77 x 9,9 mm , Hmotnost: 239 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8 GB (LPDDR5) , Interní paměť: 128/256 GB (UFS 3.1) , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,78", Full HD+, 1080 x 2460 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, Sony IMX686, f/1.8, EIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, širokoúhlý, 125°, f/2.4 Třetí fotoaparát: 5 Mpx, makro, f/2.0 , Přední kamera: 24 Mpx, f/2,45 Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V útrobách najdeme čipset Qualcomm Snapdragon 888 s podporou 5G sítí, 6000mAh baterii s podporou rychlého nabíjení, tři fotoaparáty (klasický 64 Mpx + 13Mpx širokáč + 5Mpx makro), stereo reproduktory, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 či čtečku otisků prstů integrovanou do displeje. Přední selfie kamerka má rozlišení 24 Mpx.

O zobrazování se stará 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2448 px a obnovovací frekvencí až 144 Hz. Standardní úroveň jasu je 800 nitů, nicméně na přímém sluníčku lze využít až 1200 nitů. Specialitou varianty Pro a Ultimate je speciální maticový displej na zadní straně, který zobrazuje různé animace v závislosti na systémových a herních notifikacích. Jejich podobu si navíc lze přizpůsobit k obrazu svému.

Zaměřeno na hráče

Technologie Snapdragon Elite Gaming umožňuje hráčům dosáhnout plynulého hraní na nejvyšší možné úrovni, a to včetně podpory HDR. Díky 35% nárůstu výkonu grafické karty a 25% výkonu procesoru běží i ty nejnáročnější mobilní hry bez problémů (při nastavení maximální úrovně detailů).

Vylepšení doznal i chladicí systém GameCool 5. Ten je rozdělený na dvě části, které jsou umístěny na každé straně procesoru. Tím je zajištěno, že generované teplo je přenášeno na všechny hrany a rohy šasi současně pro vyšší účinnost chlazení. Přetvořená 3D parní komora a rozsáhlé grafitové desky také pomáhají rovnoměrně šířit teplo po celém zařízení, aby se snížilo hromadění tepla ve středu.

K telefonu je navíc možné dokoupit si externí chladič v podobě příslušenství AeroActive Cooler 5 (1 599 Kč). Ten nasává a vytlačuje vzduch přímo do středu telefonu. Tedy přesně tam, kde je procesor, čímž dokáže snížit teplotu až o 10° C.

Přikoupit si můžete i gamepad ROG Kunai 3. A protože se proporce telefonu mezigeneračně změnily, dostal tento gamepad nový obal speciálně pro ROG Phone 5, jinak zůstalo vše při starém. Jestliže tedy ROG Kunai 3 vlastníte, můžete si pouze dokoupit bumper pro „pětku“ za 519 Kč. Samostatně gamepad vyjde na 3 159 Kč.

Podrobné informace a dojmy z testovaného příslušenství najdete v naší megarecenzi ROG Phone 5.