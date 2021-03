RedMagic 6 Pro je nevýkonnější telefon na světě: má 18 GB RAM, 165Hz displej a 120W nabíjení

Značka Nubia se rozhodla vyrobit smartphone, který v tabulkových parametrech nenajde přemožitele. Jedná se o dalšího zástupce herní řady RedMagic s pořadovým číslem 6, a na první pohled je to neuvěřitelná skutečná bestie.

RedMagic 6 a 6 Pro: když chcete maximální výkon

RedMagic 6 v sobě herní smartphone nezapře, alespoň podle divokých tvarů a barev na zadní straně. Rozhodně se nejedná o zařízení pro usedlého manažera, tento telefon si už jen svým vzhledem přímo říká o hraní těch nejnáročnějších her, výkonu na to má rozhodně dostatek. RedMagic 6 a 6 Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888, který může být spárovaný s 8, 12, 16 a dokonce rekordními 18 GB RAM (i když se jedná pouze o marketing, ve skutečnosti se jedná o 12 GB rozšířenou o virtuální paměť). V AnTuTu benchmarku RedMagic 6 Pro získal masivních 782 tisíc bodů.

Aby telefon neztrácel výkon ani při dlouhém a náročném hraní, je vybaven vícerozměrným chladicím systémem ICE 6.0 obsahující integrovaný vysoce výkonný větrák, které může dosahovat rychlosti až 18 tisíc otáček za minutu (20 tisíc u varianty Pro).

Here is Nubia Red Magic 6 Official Introduction Video

Motorek ventilátoru má být energeticky úsporný a má nabídnout vysokou životnost a tichý chod o 28 decibelech. Na ventilátoru je 59 lopatek s tloušťkou 0,1 mm, a díky vysokému koeficientu přenosu vzduchu má být schopen ochladit čipset až o 16 °C.

Kromě toho v útrobách najdete měděnou fólii zakrývající baterii a nejtenčí výparníkovou komoru na světě s tloušťkou 0,33 mm. Pokud si navíc koupíte RedMagic 6 Pro, získáte k lepšímu odvodu tepla ještě hliníková záda; základní RedMagic 6 je má ze skla. A kdy vám ani tento systém chlazení nestačil, existuje možnost telefon dovybavit ještě externím ventilátorem.

165Hz displej bez výřezů a otvorů

Hry na RedMagic 6 a 6 Pro si budete vychutnávat na ohromném 6,8“ AMOLED displeji, který se chlubí rekordní obnovovací frekvencí 165 Hz. Pro úsporu baterie je zde ale adaptivní režim přepínající mezi 60, 90, 120 a právě 165 Hz. Dotyky prstů jsou snímány frekvencí 360 Hz, popř. 500 Hz pro jeden prst. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů, která má pracovat o 50 procent rychleji než u minulé generace. Displej umí zobrazit 1,07 miliardy barev, podporuje celý barevný gamut DCI-P3 a jeho maximální jas činí 630 nitů.

Potěšující je, že panel nehyzdí žádný výřez nebo otvor pro selfie kamerku, ta se vešla do tenkého rámečku nad displejem. I přes jeho přítomnost však stále zobrazovač vyplňuje 91,28 procent čelní strany. Selfie kamerka má rozlišení 8 megapixelů, fotoaparát na zádech pak tvoří hlavní 64Mpx kamerka, 8Mpx širokáč s úhlem záběru 120° a 2Mpx makro fotoaparát. Teleobjektiv se do telefonu bohužel nevešel, ale to je úděl snad všech herních smartphonů.

Plné nabití za dvě lusknutí

RedMagic 6 je také přeborníkem v rychlonabíjení. Varianta Pro se pyšní akumulátorem s kapacitou 4 500 mAh, který využívá služeb 120W nabíječky a umí se z 0 na 100% dobít za neskutečných 17 minut. Základní RedMagic má větší 5 050mAh akumulátor, ovšem výkon nabíječky je „pouze“ 66 Wattů. Milovníky bezdrátového nabíjení tento telefon zklame, zato posluchače hudby potěší; je vybaven jak 3,5mm jackem, tak i stereoreproduktory. Hráče také potěší dotykové plošky na straně, které lze ve vybraných hrách využít jako triggery.

RedMagic 6 podporuje sítě 5G, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.1, o NFC bohužel ve specifikaci není žádná zmínka, stejně tak se výrobce nezmiňuje o voděodolnosti. Rozměry telefonu jsou 169 × 77 × 6,89 mm, hmotnost je 220 gramů. Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou RedMagic OS 4.0 a optimalizacemi pro hry od Tencent Games.

Cena a dostupnost

RedMagic 6 dorazí na trh ve třech různých variantách v mnoha paměťových konfiguracích.

Základní RedMagic 6 se skleněnými zády bude dostupný v barvách Black a Pulse za následující ceny:

8/128 GB za 3 799 CNY (asi 13 tisíc korun bez DPH)

12/128 GB za 4 099 CNY (asi 14 tisíc korun bez DPH)

12/256 GB za 4 399 CNY (asi 15 tisíc korun bez DPH)

RedMagic 6 Pro s hliníkovými zády bude dostupný v barvách Black a Silver za následující ceny:

12/128 GB za 4 399 CNY (asi 15 tisíc korun bez DPH)

12/256 GB za 4 799 CNY (asi 16,4 tisíc korun bez DPH)

16/256 GB za 5 299 CNY (asi 18 tisíc korun bez DPH)

Posledním modelem je pak speciální edice Dao s transparentními zády a barevně svítícím ventilátorem, která bude nabízena za:

16/256 GB za 5 599 CNY (asi 19 tisíc korun bez DPH)

18/512 GB za 6 599 CNY (asi 22,5 tisíc korun bez DPH)

Prodej všech modelů bude zahájen 11. března v Číně, ovšem 16. března se odehraje globální premiéra, po které by měla být řada RedMagic 6 dostupná i v našich končinách. Telefon by nám měl rovněž v dohledné době dorazit do redakce na testování.