Recenze Nubia RedMagic 6: herní bestie s aktivním chlazením

Herní telefony jsou kategorie sama pro sebe. Zatímco u klasických vlajkových lodí očekáváme všechny parametry na té nejvyšší úrovni, hernímu smartphonu stačí mít prvotřídní jen dvě věci – displej a hardwarový výkon. Čínský výrobce Nubia už vyrábí telefony zaměřené na hráče nějakou dobu. Jak dopadla jejich poslední hráčská vize v podobě smartphonu RedMagic 6?

Design a konstrukce

Nubia RedMagic 6 rozhodně není žádný střízlík. Tělo o rozměrech 169,6 x 77,2 x 9,7 mm a hmotnosti 220 gramů v ruce i kapse rozhodně pocítíte, v dodaném silikonovém obalu velikost ještě o něco málo naroste. Tělo je kombinací hliníkové slitiny a skla, která na papíře zní velmi luxusním dojmem, v praxi jsem byl mírně zklamán. Nemohl jsem se totiž při používání ubránit „plastovému“ dojmu, který ve mně telefon vzbuzoval.

Design vás nenechá na pochybách, že se jedná o herní telefon. Ostré a agresivní křivky doplňují červené detaily a LED podsvícené logo výrobce a dvěma proužky na zadní straně. Hrany jsou ostřejší, což lehce znepříjemňuje používání jednou rukou. Přední strana je bez moderního výřezu, vše podstatné se vešlo do rámečků okolo displeje.

Kromě tradičních tlačítek na těle Nubie RedMagic 6 najdeme ještě něco navíc, konkrétně dvě dotyková tlačítka, která při hraní slouží jako programovatelné triggery a speciální červený posuvník, který nejenže aktivuje herní režim, ale rovněž zapne aktivní ventilátor, jehož výdechy jsou na levé i pravé hraně.

Výtku mám k umístění USB-C na spodku telefonu. Ačkoli se jedná o standardizované umístění, pro herní smartphone se jedná spíše o minus. Při hraní je totiž vhodné telefon připojit ke zdroji energie a kabel trčící z telefonu značně ztěžuje pohodlný úchop. Takový ROG Phone 5 od Asusu má toto vyřešené lépe – na těle nabízí hned dva USB-C konektory.

Parametry a funkce

V této části recenze se dočkáte výčtu snad toho nejlepšího, co můžete v dnešních chytrých telefonech nalézt. Displej typu AMOLED o velikosti 6,8″ dostal rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů (jemnost 387 ppi), 10bitové barvy, maximální jas 630 cd/m², kontrastní poměr 1000000:1, HDR10+, obnovovací frekvenci 165 Hz a odezvu na dotyk 300 Hz. Panel nemá žádné výraznější chyby, barevné podání je příkladné, odezva perfektní a čitelnost na přímém slunci adekvátní.

Ačkoli honba za čísly do značné míry definuje herní telefony, neškodilo by se na chvíli zastavit a zapřemýšlet nad užitečností některých parametrů. Obnovovací frekvence 165 Hz je jistě úctyhodná, nicméně reálně nepřináší žádný užitek. Naopak jeho používání poznáte na výdrži baterie, která strmě klesá. Hry pro Android povětšinou s touto obnovovací frekvencí neumí pracovat, na pohled nemáte šanci poznat rozdíl oproti 120 Hz. Troufnu si říci, že většina lidí nepozná rozdíl ani oproti 90 Hz.

Procesor Qualcomm Snapdragon 888 vyrobený 5nm technologií, doplněný grafikou Adreno 660, 12 GB LPDDR5 RAM a 128 GB UFS 3.1 vnitřní pamětí bez možnosti rozšíření o microSD karty si v benchmarku AnTuTu vyválčiio 827 876 bodů, což je více než u drtivé většiny dnešních telefonů. Tento výkon vám postačí na jakoukoli hru v plných detailech a ještě vám hodně výkonu zbude.

Z ostatní výbavy nechybí podpora sítí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 s podporou aptX, všechny relevantní polohové systémy, USB-C, NFC, 3,5mm jack, či stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS/DTS X. Čtečka otisků prstů se nachází pod displejem a je poměrně rychlá a spolehlivá. Mrzí mě jen absence zvýšené odolnosti proti vodě a prachu, nicméně s aktivním ventilátorem by toho šlo dosáhnout jen těžko.

Zmínit rozhodně musím také systém chlazení. Ten zajišťuje ventilátor s maximální rychlostí 18 000 otáček za minutu, chladící vzduchový kanál, supravodivá měděná fólie, termální gel, grafen a velká výparníková komora. Ani při náročnějším hraní se telefon nezahřívá příliš, byť teplo pochopitelně v rukou pocítíte. Ventilátor je poměrně hlučný i při nižších otáčkách a spouští se nejen při hraní, ale také v případě rychlého nabíjení.

Výdrž na baterii a nabíjení

Baterie dostala kapacitu 5 050 mAh a podporu rychlého 66W nabíjení. K takto rychlému nabíjení vám ovšem nepomůže adaptér přibalený v krabici, ten má maximální výkon 33 W. Chybí mi jen bezdrátové nabíjení, které se do těla patrně už nevešlo. Výdrž baterie je silně navázána na způsob, jakým budete Nubii RedMagic 6 používat.

Jestli nebudete telefon v žádném ohledu šetřit, bude mít maximální jas, 165Hz obnovovací frekvenci a neodepřete si nějaký ten náročnější herní titul v doprovodu aktivního chlazení, výdrž budete počítat v hodinách. Střídmější nastavení vám může vynést okolo 12 hodin, pokud vsadíte na nižší obnovovací frekvenci a omezíte některé funkce.

Při používání Nubie RedMagic 6 jako běžného telefonu se dostanete pohodlně na jednodenní výdrž, s trochou snahy se dostanete i na den a půl, ale to už musíte provádět hodně magie v nastavení a omezování funkcí. Nabíjení zvládne doplnit 50 % baterie za cca 40 minut, do plna je to pak až hodina a půl. Rychlejší adaptér tyto časy ještě o něco zkrátí.

Operační systém

Software je tradičně Android ve verzi 11 s nadstavbou RedMagic 4.0. Ta nabízí široké možnosti nastavení, především v oblasti LED notifikací, herního režimu či displeje a jeho Always-on režimu. Prostředí je dobře odladěné, nikde se nic neseká a na nic dlouho nečekáte.

Trochu mě zamrzelo, že Nubia RedMagic 6, stejně jako její předchůdce, nemá plně lokalizovaný systém. Tu a tam se v softwaru objeví angličtina, což zkrátka nepůsobí dobře. Naštěstí jde ale o věci, které by měla opravit další aktualizace.

RedMagic 4.0 je každopádně jednou z těch chudších nadstaveb. Přizpůsobení není jeho silnou stránkou, a jestli plánujete přechod z vybavenější nadstavby typu One UI či EMUI, bude hodně zklamáni tím, že co jste považovali za samozřejmost (například vlastní témata, sady ikon či bohaté vyhledávání), zde prostě nenajdete. Vrcholem je nemožnost vybrat vlastní launcher jako výchozí, což osobně absolutně nechápu.

Mobilní hraní

Herní telefon jsem pochopitelně musel využít také pro hraní. Při hraní jsem sáhl jak po jednodušších titulech ve stylu Crash Bandicoot: On The Run, tak po náročnějších titulech jako Call of Duty Mobile či Civilization VI.

Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše – na hry je Nubia RedMagic 6 jako stvořená. Herní režim si můžete přizpůsobit tak, aby vás během herní seance nikdo nerušil a zároveň aby telefon dodal maximální možný výkon. Kapacitní triggery dodají hraní potřebnou hloubku a v kompetitivním hraní také určitou výhodu, kterou hráči na běžných telefonech zkrátka nemají.

Nevýhodou je, že plný potenciál telefonu jednoduše nemáte kde využít. V Google Play prakticky nenajdete žádnou hru, která by potřebovala 12 GB RAM, výkon Snapdragonu 888 a především 165Hz displej. S parametry se tak můžete pochlubit kamarádovi, který vám rozhodně odkýve, jak jsou ty hry rychlejší a plynulejší, v praxi by nicméně nepoznal rozdíl oproti telefonu s polovičním výkonem a nižší obnovovací frekvencí.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty nejsou nejsilnější disciplínou Nubie, i když podle parametrů to tak nevypadá. Hlavní fotoaparát ISOCELL Samsung GW3 dostal rozlišení 64 Mpx, světelnost f/1.79, velikost senzoru 1/1.97, velikost pixelů 0.80 µm. Druhým senzorem je CMOS Hynix HI-846 s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.2 a velikostí pxelů 1.12 µm. Trojici uzavírá 2Mpx makro snímač se světelností f/2.4. Na přední straně ještě najdeme selfie fotoaparát s 8 Mpx a světelností f/2.0.

Za dobrých světelných podmínek umí Nubia RedMagic 6 produkovat lehce nadprůměrné snímky. Fotky jsou barevně věrné, netrpí na množství šumu a jsou ostré na těch správných místech. Občas se nicméně stane, že některé detaily automatika spojí dohromady a HDR sem tam vytvoří nepříjemný přepal. V nabídce máte ještě 3x, 5x a 10x digitální zoom, který je použitelný jen v nejnižším možném přiblížení.

Za zhoršujících se světelných podmínek a v noci už hlavní fotoaparát neudělá takřka žádnou parádu. V interiérech má problémy s ostrostí snímků a některé části postrádají detaily. V noci je problém s ostrostí, teplotou barvy, vysokým šumem či s odlesky od pouličního osvětlení. Noční režim je zkrátka nepřesvědčivý a na danou cenovou kategorii nedostačující.

Širokoúhlý fotoaparát se trochu neprakticky ukrývá v Pro režimu. Při automatice či nočním režimu jej nemáte vůbec k dispozici, což osobně nechápu. Když už se na něj prokliknete, tak vám záhy dojde, proč to Nubia udělala – málo detailů, občasné rozmazání, přepaly na denním pořádku a nepřesvědčivé HDR z širokáče dělá fotoaparát pro občasné použití, když není zbytí.

Makro objektiv jsem původně chtěl okomentovat v tradičním duchu o marketingové vábničce, nicméně Nubia k němu přidala jednu funkci, kterou musím ocenit. Při makro režimu se v levém horním režimu objeví lupa, která ukazuje focus peaking. Za tohle klobouk dolů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Video můžete na Nubii RedMagic 6 natáčet až v rozlišení 8K a 30 fps, nicméně mnohem lepší varianta je nižší 4K a 60 snímků za sekundu. Na maximální rozlišení pokud možno nenatáčejte – více pixelů znamená více šumu, méně kvalitnější záznam a zbytečně nafouklý soubor, pro který jen obtížně najdete využití. Jestli chcete nahrávat prvotřídní videa v 8K na YouTube či si je přehrát na vaší nové televizi, raději sáhněte po jiném obsahu.

Nubia RedMagic 6: 8K camera demo

Watch this video on YouTube

Rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu je už trochu jiné kafe. Plynulost 60 fps je prvotřídní, nicméně i za dobrých světelných podmínek má hlavní snímač příležitostné potíže. Zamrzelo mě vcelku pomalejší ostření a také občasné zmatky s vyvážením bílé. Zvuk je taktéž vcelku průměrný a postrádá dynamiku.

Nubia RedMagic 6: 4k camera demo (60 fps)

Watch this video on YouTube

Noční záběry nedostatky jen prohlubují. Videa za horších světelných podmínek trpí na nedostatek světla, pomalé ostření, horší vyvážení bílé či nedostatek detailů. Na jednu stranu se mi příčí vyčítat hernímu smartphonu horší fotoaparáty a nepřesvědčivé natáčení videa, na druhou stranu ovšem Nubia chce za svůj stroj poměrně dost peněz a fotoaparáty jsou zkrátka důležitou součástí moderních telefonů.

Závěrečné hodnocení

Nubia RedMagic 6 uspokojí každého nadšence výkonného hardwaru a fanatického hráče. Telefon má dostatek výkonu i na nejnáročnější hry a oblastí, kde by dělal kompromisy, je skutečně pomálu. Agresivní design k herním zařízením patří stejně jako RGB podsvícení, a ačkoli nejsem příznivcem této filosofie, své zákazníky si jistě najde.

Předností Nubie RedMagic 6 je prvotřídní 165Hz displej, výkonný hardware, atraktivní design, rychlé 66W nabíjení a kapacitní triggery. Nevýhodou je naopak hlučný ventilátor, horší fotoaparát v nočním režimu, jen průměrné natáčení videa, nekompletně přeložený systém, jen 128 GB paměti bez možnosti rozšíření či nevyužitelný hardwarový potenciál kvůli nedostatku herních titulů, jež by daly telefonu pořádně zabrat.

Za cenu 599 euro (cca 15 500 korun) se jedná o velmi dobrou investici do budoucna. Za pár let totiž možná na Google Play budou tituly, které dají Nubii pořádně zabrat. Jestli chcete ještě o chlup výkonnější telefon, můžete sáhnout po kousku s přídomkem Pro za 699 euro (cca 18 200 korun). V českých e-shopech telefon není k nalezení (a pravděpodobně ani nebude); zájemci tak musí využít oficiální e-shop výrobce.

RedMagic 6 se samozřejmě dá používat i jako běžný smartphone, nicméně ve srovnání s ROG Phone 5 od Asusu (recenze) z hlediska celkové univerzálnosti trochu ztrácí, a to zejména kvůli horším fotoaparátům. Asus díky tomu dokáže oslovit širší skupinu uživatelů než Nubia. Ta je opravdu cílena především na hráče, kteří horší kvalitu fotografií až tolik řešit nebudou. Oproti předchozí generaci ušla Nubia slušný kus cesty, tak doufejme, že se příští rok konečně dočkáme i důstojnější fotosestavy.