Recenze Asus ROG G700: nabušená herní mašina bez kompromisů za 70 tisíc

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- Herní sestava Asus G700 nabízí brutální výkon bez kompromisů
- Na výběr máte hned několik konfigurací, které se nezaleknou ani nejnovějších her
- Počítejte ale, že si za sestavu pořádně zaplatíte – námi testovaná varianta vás vyjde na 70 tisíc korun
Patrně každý ví, že pokud to s hraním myslíte opravdu vážně a chcete to absolutně nejlepší, jediným řešením je herní desktopové PC. I když postavit si vlastní herní bestii je zážitek, kterým by si správný hráč měl projít sám, ne každý je na tento úkol dostatečně technicky zdatný, případně se mu s tím chce ztrácet čas. Pakliže i vy patříte mezi ty, kteří preferují hotové řešení, jež stačí jen vybalit z krabice a hned se pustit do hraní, má pro vás tchajwanský Asus řešení jménem ROG G700.
V tomto případě se jedná o nabušené herní PC, které si můžete do určité míry přizpůsobit, především pokud jde o použitý procesor či množství pamětí. Nám se do redakce dostala varianta s cenou bezmála 70 tisíc korun, což už je částka, kde nejspíše nikdo z nás nechce dělat ani nejmenší kompromis. Je tohle dobrý způsob, jak utratit vaše těžce vydělané peníze, pokud chcete nekompromisní herní zážitek? A nevyjde vás přeci jen lépe vlastní sestavení v pohodlí domova? Nejen na tyto otázky se vám pokusím odpovědět v této recenzi.
Navenek decentní, uvnitř do detailu promyšlený
Být přehnaně kreativní se v případě velkého stolního počítače nevyplácí – odvážné kombinace a designové výstřelky se velmi rychle okoukají a velmi často neodolají zubu času. V tomto případě vsadil Asus na konzervativní přístup, který kombinuje přední odnímatelnou část (s chytře skrytým průduchem pro přívod vzduchu) ukrývající trojici ventilátorů, dvě relativně snadno odnímatelné bočnice (z nichž jedna je skleněná) a zadní část obsahující nezbytnou portovou výbavu. Některé porty se nachází i na horní straně, která ukrývá i výdech dvou ventilátorů pod magnetickou ochranou proti prachu.
Boční prosklená strana je zde nejen z důvodu, abyste se mohli kochat tímto výkřikem moderní techniky, ale také, aby naplno vyniklo působivé RGB osvětlení. Musím se přiznat, že ačkoli patřím mezi ty hráče, kteří veškeré RGB blikátka okamžitě vypínají (což samozřejmě lze), v tomto případě jsem ze své zásady ustoupil a nechal si potemnělou večerní pracovnu osvětlit celou plejádou barev.
Celou case z mého pohledu vkusně doplňují decentní odkazy na divizi ROG od Asusu, tedy loga či různé slogany. Výtku bych snad měl jen jednu – na můj vkus je na počítači až příliš lesklých povrchů, jejichž pravidelnému čištění se bohužel nevyhnete.
Když se bavíme o designu, je potřeba zmínit nejen ten vnější, ale i ten vnitřní. Ten by měl být nejen estetický, ale pokud možno také účelný, aby šlo snadno vyměnit jednotlivé komponenty, postupem času upgradovat celou sestavu a také, aby se počítač nepřehříval.
Přiznám se, že nemám bohaté zkušenosti se stavbou počítačů, nicméně mě přístupnost všech komponentů překvapila, stejně jako skutečnost, že ani při náročném hraní v parných tropických dnech se sestava nepřehřívala. Pokud jde o rozměry, ty jsou 24 × 50,92 × 47,96 centimetrů a hmotnost se zastavila na 18 kilogramech. Objem počítače je 58 litrů, díky čemuž pojme i rozměrné grafické karty, které zabírají tři sloty.
Pro koho je ROG G700 určený?
- Hardcore hráči a opravdoví nadšenci: Jinými slovy, cílová skupina, která neuznává kompromisy. Počítač je stvořen pro hraní nejnovějších her ve 4K rozlišení na maximální detaily s plným ray-tracingem, vysokými FPS. A také pro pohlcující zážitek ve VR.
- Streameři a tvůrci obsahu: Výkon procesorů nové generace a masivní paměť grafických karet dělají z G700 ideální nástroj pro střih 8K videa, 3D rendering, animace a plynulé streamování her na profesionální úrovni bez jakéhokoliv sekání.
- Vývojáři a AI profesionálové: Architektura grafických karet s podporou pokročilých neuronových sítí oslovuje ty, kteří lokálně pracují s umělou inteligencí nebo trénují LLM modely.
- Uživatelé, kteří nechtějí stavět sami: Lidé s vysokým rozpočtem, kteří chtějí maximální možný výkon v prémiovém designu se zárukou a podporou od renomované značky, aniž by museli sami skládat komponenty doma na koleni.
Výkonu má na rozdávání
Už při pohledu na použité součástky je jasné, že Asus ROG G700 nebude žádné ořezávátko. V rámci konfigurátoru si můžete sestavit i levnější či vybavenější herní bestii, my však měli na testování k dispozici následující konfiguraci: osmijádrový procesor AMD Ryzen 7 9800X 3D 4,7 GHz (96 MB Cache, až 5,2 GHz, 8 jader, 16 vláken), čipová sada AMD B650 Chipset, grafická karta AMD Radeon RX 9070 XT PRIME 16 GB GDDR6 OC, 3× DP, 1× HDMI, 4× slot DDR5 U-DIMM (osazeno čtyřmi paměťmi 16 GB DDR5 U-DIMM), 4x SATA 6.0 Gb/s porty, 2 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD a nechybí ani 7.1kanálový zvuk s vysokým rozlišením.
Díky grafice od AMD, která využívá výpočetní jednotky AMD RDNA 4, si vychutnáte plný ray tracing a další grafické vychytávky. Nechybí třeba AMD FidelityFX Super Resolution 4 pro AI upscaling, streamování s AMD Radiance Display Engine či režim AMD HYPR-RX, který kombinuje funkce AMD Radeon Super Resolution, AMD Fluid Motion Frames 2, AMD Radeon Anti-Lag a AMD Radeon Boost. Karta zabírá v PC skříni 2,5 slotu a využívá odvětrávaný backplate, který umožňuje, aby část vzduchu ze tří ventilátorů Axial‑tech mohla proudit přímo skrz zadní část karty, což výrazně zlepšuje odvod tepla.
Prime Radeon RX 9070 XT se může pochlubit také tepelnou podložkou s fázovým přechodem, která nabízí lepší tepelnou vodivost a odvod tepla než běžné tepelné pasty. Doplňkové funkce, jako je Dual BIOS pro plynulé přepínání mezi režimy Performance a Quiet, a nástroj ASUS GPU Tweak III vám umožní si kartu přizpůsobit.
Testovaná specifikace
- Procesor: AMD Ryzen 7 9800X3D, 240mm AiO chladič Asus
- Grafická karta: AMD Radeon RX 9070 XT PRIME 16 GB GDDR6 OC
- RAM: 64 GB (4× 16 GB) 4800 MT/s
- SSD: 2TB ADATA Legend 860 PCIe 4
- Základní deska: ASUS Prime B650
- Zdroj: ASUS 850W – Gold
- Skříň: ROG, rozměry: 24 × 50,92 × 47,96 cm, 18 kg
Portová výbava je také více než slušná. Na horní straně se nachází 1× sluchátkový výstup 1× mikrofonní vstup, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A a 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C, na zadní straně je poté 1× RJ45 Gigabit Ethernet (či podporu pro bezdrátové připojení skrze Wi-Fi 6), 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.4, 3× Audio konektory, 4× USB 2.0 Type-A, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB 3.2 Gen 2 Type-A a 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C. Osobně bych ocenil více portů na horní straně a možná i sdružený port pro sluchátka a mikrofon, nicméně i tak jsem si neměl moc na co stěžovat.
O napájení se stará 850W napájecí zdroj (80+ Gold, max. výkon 900 W), který vše utáhne bez větších problémů. O chlazení se v mnou testované konfiguraci stará čtveřice ventilátorů, tři na přední straně pro nasávání a jeden na zadní pro výdech. Na horní straně se nacházejí ještě dva ventilátory pro výdech, ty jsou ovšem k dispozici jen v konfiguracích, které využívají vodního chlazení procesoru.
Právě kombinace tradičního vzduchového chlazení s 240mm AiO chladičem zajišťuje stabilní teploty bez přehřívání. Každý z ventilátorů poskytuje maximální průtok vzduchu 65 CFM a cirkulační dynamická ložiska slibují odolnost, snížení hluku a výdrž až 160 tisíc hodin provozu. Hlučnost se v praxi pohybuje pod 40 dB při běžné kancelářské práci, přičemž při maximálním zatížení se dostanete až k hranici 60 dB.
Parametry jsou jedna věc, ale jak je na tom počítač v benchmarcích? Počítač jsem potrápil v osvědčených programech, jako jsou CrystalDiskMark, GeekBench 6, Novabench či Maxon Cinebench. Na konkrétní a detailní výsledky se můžete podívat na screenshotech výše, nicméně pokud chcete stručnou odpověď na otázku, jak výkonný je Asus G700, nebudu ji před vámi tajit – hodně. Tady bych měl výtku snad jen jednu, a to, že si musíte v BIOS nastavit reálnou operační rychlost pamětí RAM, která je ve výchozím stavu 3700 MT/s.
Nejen nejmodernější hráč, ale také náročný pracant
Na čem vyzkoušet jednu z nejvýkonnějších PC sestav na trhu? Na mých oblíbených retro titulech, jako jsou SimCity 3000 či Brány Skeldalu to bohužel nešlo, nicméně jsem v knihovně našel jiné tituly, které zvládly zvýšit otáčky ventilátorů na vyšší rychlost. Mezi ně patří kupříkladu Cyberpunk 2077, který je doposud považován za jednu z nejlepších her, pokud chcete otestovat výkon herního počítače. Nechyběla ale ani nejnovější Forza Horizon 6, jež se konečně přesunula do Japonska a po grafické stránce vypadá úchvatně.
Jmenovat všechny tituly, na kterých jsem sestavu Asus G700 zkoušel potrápit, by asi nemělo příliš smysl – na seznamu se nacházely jak nejnovější a nejnáročnější grafické tituly, tak i mé oblíbené starší hry, u kterých grafika sice není největší předností, ale optimalizace by výkonnou sestavu trochu potrápit mohla. PC od Asusu si ale poradilo se vším, co jsem na něm spustil, vždy na nejvyšší detaily a bez znatelných pádů snímkové frekvence.
Když jsem narazil na problém, nejednalo se ani tak o potíže hardwaru, jako spíš softwaru. Windows 11 má zkrátka své přednosti i zápory a když všechno funguje, není si na co stěžovat. Občas ale něco z neznámých důvodů přestane fungovat, systém si začne vynucovat aktualizace nebo se rozhodne, že nebude fungovat podle očekávání jen proto, že jste v nastavení zaškrtli volbu, která se mu nelíbí. Pranýřovat Asus G700 za nedostatky Windows by ale nebylo fér a kdo se pustí do vod PC hraní, musí s nimi holt počítat a naučit se s nimi žít. Nebo si koupit konzoli.
Pakliže se vám na účtu neválí přebytečné peníze, které byste bez výčitek mohli použít na tuto herní sestavu, budete si muset vymyslet i další režimy využití vysokého výkonu. Mezi ně lze zařadit třeba střih videa či práci s grafickými programy, stejně jako vytváření počítačové grafiky a práci s velkými fotografiemi v RAWu. S těmito úkoly si Asus G700 poradí bez větších problémů stejně jako s hraním, takže kromě zábavy vám pomůže i s prací.
Je vlastní sestava levnější?
U každého předem sestaveného PC se zákonitě objeví otázka, zda by nebylo lepší si jednotlivé komponenty koupit separátně a sestavu si poté v pohodlí domova sestavit s nižšími náklady. Abych byl upřímný, podobnou sestavu si s trochou snahy dokážete sestavit levněji a pokud budete vyloženě hledat jednotlivé komponenty nejen na českém trhu, ale i v zahraničí, můžete něco málo ušetřit. Nutno ale podotknout, že se nebude jednat o žádné závratné částky a přiznejme si, že v těchto cenových hladinách vás jedna či dvě tisícovky patrně nevytrhnou.
Navíc u vlastního sestavení je vždy riziko, že vám dorazí vadný nebo nekompatibilní komponent či jej špatně zapojíte a průšvih je na světě. Komu se to nikdy nestalo, ať hodí kamenem. V již hotové sestavě máte jistotu a také garanci, že vše spolu bude komunikovat tak, jak má a že vše bude v pořádku. A pokud ne, je tady vždy možnost reklamace. Za tu trochu peněz navíc podle mě ten klid na duši stojí, ale to už si musí sám přebrat každý hráč.
Klíčové benefity ROG G700
- Naprostá technologická špička: Sestava kombinuje nejnovější procesory (až Intel Core Ultra 9 285K nebo herní krále AMD Ryzen 9 9950X3D / Ryzen 7 9800X3D) s brutální silou grafických karet Nvidia GeForce řady RTX 50 či AMD Radeon RX 9070 XT Prime (podle sestavy)
- Prémiové vodní chlazení a airflow: Skříň je navržena pro extrémní zátěž. Výkonné AIO vodní chlazení procesoru doplňuje promyšlený systém ventilátorů se zabudovanými prachovými filtry, což udržuje komponenty chladné a stabilní i během dlouhých herních maratonů.
- Důmyslná konstrukce skříně: Boční a přední panely lze odejmout bez použití šroubováku. To extrémně usnadňuje pravidelné čištění od prachu a jakýkoliv budoucí upgrade.
- Extrémní potenciál pro upgrade do budoucna: Skříň standardní velikosti s 850W až 1000W+ Gold napájecím zdrojem, 4 sloty pro DDR5 RAM, PCIe Gen 5 podporou a dostatkem SATA/M.2 slotů zaručuje, že počítač morálně nezastará po mnoho let.
- Ekosystém ROG a Aura Sync: Kompletní hardwarová i vizuální integrace. RGB podsvícení je plně synchronizované s ostatními periferiemi Asus ROG a software Armoury Crate umožňuje detailní ladění výkonu a chlazení.
Závěrečné hodnocení
Hodnotit pozitiva a negativa herní sestavy Asus ROG G700 není jednoduchý úkol. U herního stroje za bezmála 70 tisíc korun se tak nějak předpokládá, že vše bude fungovat jako po drátkách a že uvnitř najdete komponenty, které patří mezi ty nejlepší na trhu. Tomu tak u této herní bestie od Asusu skutečně je a po technické či designové stránce nemám moc co počítači vytknout – během testování na jednodušších i náročnějších hrách vše běželo tak, jak mělo.
Pokud byste si dali tu práci se sestavením vlastního počítače s podobným výkonem a komponenty, možná byste se dostali na nižší částku, ale nepočítejte s tím, že ušetříte desetitisíce. Se současnými cenami (nejen) pamětí je opatření vlastních komponentů o něco složitější a ne vždy výrazně levnější, navíc je zde i hrozba špatného zapojení či jiného poškození. Pokud chcete hrát na tom nejlepším a být připraveni i na chvíli, až na stolní počítače dorazí GTA 6, se sestavou Asus ROG G700 určitě nešlápnete vedle.
Asus G700
Design a zpracování9.5/10
Hardwarová výbava10.0/10
Výkon a optimalizace9.9/10
Konektivita9.1/10
Volba komponentů9.3/10
Klady
- promyšlený design
- brutální výkon
- snadná upgradovatelnost
- špičkové chlazení vzduchem i vodou
- přizpůsobitelné RGB podsvícení
- celkově precizně navržená mašina
Zápory
- vysoká pořizovací cena
- málo portů na horní straně
- lesklé plochy se snadno ušpiní