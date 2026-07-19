Raději položte telefon: pokud se z neznámého čísla ozve ticho, jde o past

- Podivuhodné, tiché hovory z neznámých čísel jsou stále běžnější
- Ve většině případů nejde o technickou chybu, ale o automatizované systémy
- Zvednutí hovoru může útočníkům potvrdit, že vaše číslo skutečně používáte
Zazvoní telefon, na displeji se objeví neznámé číslo a po zvednutí se neděje vůbec nic. Žádný operátor, žádná nabídka výhodného tarifu ani automatická zpráva. Jen několik sekund ticha a následné ukončení hovoru. Pokud se vám to stalo, rozhodně nejste sami. Ve většině případů nejde o poruchu mobilní sítě ani o člověka, který omylem vytočil špatné číslo. Důvod bývá mnohem prozaičtější.
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Automat vytáčí tisíce čísel najednou
Velká část podobných hovorů pochází z takzvaných prediktivních vytáčecích systémů. Ty používají telemarketingové firmy i podvodníci a jejich úkolem je automaticky obvolávat obrovské množství telefonních čísel během krátké doby. Jakmile některý člověk hovor přijme, systém jej spojí s operátorem. Pokud ale v danou chvíli není žádný pracovník volný, na druhé straně uslyšíte pouze ticho a po několika sekundách se spojení ukončí.
Ještě častějším důvodem bývá ověřování aktivních telefonních čísel. Automat jednoduše zkouší, zda někdo hovor přijme. Pokud ano, systém si poznamená, že číslo používá skutečný člověk a že má smysl jej v budoucnu kontaktovat. Takové databáze aktivních čísel se následně mohou využít pro reklamní hovory, podvodné nabídky nebo se dokonce prodávají dalším subjektům. Jedno zvednutí telefonu tak může vést k tomu, že vám začne volat více neznámých čísel než dříve.
Co je to vishing?
Vishing je kybernetický podvod, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo organizaci prostřednictvím telefonního hovoru s cílem získat citlivé údaje oběti, například přihlašovací údaje, čísla platebních karet nebo přístup k internetovému bankovnictví.
Útočníci se často vydávají za pracovníky bank, policisty, zaměstnance operátorů nebo technické podpory. Cílem vishingu je přimět uživatele k prozrazení osobních údajů, potvrzení podvodné transakce nebo převodu peněz na účet pachatele.
Může jít i o technickou chybu
Samozřejme, že ne každý tichý hovor je automaticky podvod po telefonu, tedy vishing. Občas může jít o chybu VoIP ústředny, problém při přesměrování hovoru nebo o situaci, kdy se spojení s volajícím nepodaří správně navázat. Výjimkou nejsou ani nechtěná volání způsobená nechtěným stiskem telefonu v kapse nebo kabelce.
Pokud se však podobné hovory opakují pravidelně nebo přicházejí z různých zahraničních čísel, je pravděpodobnější první varianta, tedy navolávací automat, který nejčastěji ověřuje, zdali vaše číslo skutečně existuje a funguje.
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Co dělat, když zvednete hovor a slyšíte jen ticho?
Odborníci doporučují především nevolat zpět na podezřelá čísla a neprozrazovat žádné osobní údaje. Pokud se podobné hovory opakují, vyplatí se číslo zablokovat nebo nahlásit jako spam přímo v aplikaci telefonu. Osvědčeným fíglem je také před přijmutí hovoru zadat podezřelé telefonní číslo do vyhledávače Google. Existují totiž webové databáze podvodných čísel (například muzutozvednout.cz či kdomivolal.eu), kde uživatelé recenzují, zdali jde o podvod, nebo pouze obtěžující marketingové volání.
Zajímavostí je, že někteří bezpečnostní experti doporučují při hovoru z neznámého čísla chvíli mlčet a počkat, zda se druhá strana ozve jako první. Pokud se po několika sekundách nikdo nepředstaví, bývá nejlepší jednoduše zavěsit.