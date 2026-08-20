První elektromobil Xiaomi překonal hranici 500 tisíc dodaných kusů. Důvod k oslavě to ale není

- Xiaomi se pochlubilo významným milníkem v dodávkách svého prvního elektromobilu
- Za necelých 29 měsíců jich na trh dodalo přes 500 tisíc kusů
- Důvod k velké oslavě to ale prozatím není
Není to tak dávno, konkrétně se psal rok 2024, kdy čínský gigant Xiaomi oficiálně představil svůj první elektromobil s označením SU7. Zatímco někteří se smáli a klepali si na čelo, do čeho se to zase Xiaomi pustilo, v Pekingu podle všeho moc dobře věděli, co dělají. Nyní totiž sportovní sedan SU7 překonal hranici 500 000 dodaných vozů na trh. Důvod k oslavě ale v Xiaomi prozatím nemají – ačkoli celkový objem dodaných vozidel vzrostl téměř o 15 %, dodávky SU7 letos poklesly o 43,6 %
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Xiaomi SU7 překonalo významný milník, na oslavy je ale brzo
Xiaomi na trh v letošním roce dodalo 101 540 kusů modelu SU7 a oproti loňskému období se jedná o zmíněný 43,6% pokles. Pro čínskou značku se nicméně jedná o výzvu, neboť ve svých odhadech plánuje dodat na trh 550 tisíc vozidel v letošním roce, přičemž za sedm měsíců se jim podařilo splnit plán jen z 39 procent. Aby své ambiciózní plány Xiaomi naplnilo, musí měsíčně dodávat 67 tisíc vozidel na trh, namísto současných 31 tisíc, tedy více než dvojnásobek.
Za neuspokojivý výsledek si Xiaomi může do značné míry samo. S představením modelu YU7, který je přímým konkurentem velmi oblíbeného elektromobilu Tesla Model Y, se totiž ukázalo, kde je zakopaný pes – v ceně. Jak i sám generální ředitel Xiaomi přiznal, příliš vysoká cena jejich elektromobilů je pro zákazníky problém. Otázkou je, jak s kartami zamíchá novinka s názvem Sky Nomad, který má v plánu naskočit na současný trend velkých sedmimístných SUV, která patří mezi prémiovější segment a na rozdíl od SU7 se spoléhá také na spalovací motor.
Velký potenciál pro Xiaomi se ukrývá v Evropě, kde firma plánuje začít prodávat svá vozidla v roce 2027. Čínské značky již na starém kontinentu zvládly obsadit 14,2 procenta trhu s elektromobily a Xiaomi by tato čísla ještě jistě rádo navýšilo. Ačkoli se nezdá, že by čínský gigant své optimistické odhady v letošním roce naplnil, budoucnost není až tak černá, obzvláště pokud nepodcení zahájení prodeje v Evropě v příštím roce.