První elektromobil se sodíkovou baterií zvládne nemožné. Funguje i při -50°C

Adam Bělunek
Adam Bělunek 11. 2. 12:00
Changan Nevo A06
  • Čínská automobilka Changan uvádí elektromobil Nevo A06 vybavený sodíkovou baterií
  • Ta sice nedisponuje ohromujícím dojezdem, zajistí ale fungování ve velmi nízkých teplotách 
  • Vůz má dojezd asi 400 km a jeho masová produkce v Číně již začala 

O budoucnosti elektromobility v podobě sodíkových nebo sodík-iontových baterií se mluví už nějakou dobu, nyní ale v Číně začala masová výroba těchto baterií a uveden byl také první vůz Changan Nevo A06, který bude touto baterií vybaven. Světový lídr v produkci baterií CATL nyní dokončil testování baterií za velmi nízkých teplot v oblasti Mongolska.

Changan Nevo A06
Changan Nevo A06 má dle CLTC dojezd 400 km, zvládá však extrémní teploty

Podle informací z webu Gizmochina nový vůz Nevo A06 zvládl dobíjení v -30°C a fungoval i v -50°C. Při teplotě -40°C baterie stále drží asi 90 % kapacity, což je často kamenem úrazu běžných LFP baterií. Nové akumulátory CATL Naxtra použité v tomto voze jsou první certifikované k použití v osobním automobilu a s kapacitou 45kWh v rámci čínského testovací cyklu CLTC zajistí zhruba 400 km dojezdu. To dle automobnilky Changan staví vůz na úroveň levné konkurence s LFP bateriemi, fungování za nízkých teplot je ale mnohem lepší.

Budeme těžit sodík nebo lithium?

Kromě výborných vlastností baterií s novou technologií jde také o použité materiály. Lithium je mnohdy symbolem horší udržitelnosti a také častým tématem v rámci geopolitických svárů a bojů o budoucí ekonomickou nadvládu. Sodík je však velmi dostupným prvkem (až tisíckrát dostupnějším než lithium), který je v zemské kůře zastoupen poměrně hojně a jeho získávání je tedy relativně jednoduché a výsledná cena suroviny nízká.

To může hrát do budoucna velmi silnou roli. Zatím však výrobní procesy ani daná technologie není příliš rozšířená, takže výsledná cena baterie není o mnoho nižší než u klasické lithiové. S širší adopcí by se to ale mohlo brzy změnit, nebo alespoň v to mohou elektromobilisté doufat.

Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

