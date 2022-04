První DLC pro Cyberpunk 2077 je konečně na dohled. Přesto ještě nejásejme

RPG od polských vývojářů CD Projekt RED jménem Cyberpunk 2077 bylo jednou z nejočekávanějších her roku 2020, avšak velmi vysoká očekávání hráčů dokázalo naplnit bohužel jen částečně. I když tvůrci přispěchali s omluvou a ihned začali pracovat na nápravě, pošramocené pověsti už se jim zbavit nepodařilo. Příslibem pro hráče do budoucna byly alespoň rozšiřující DLC, která se měla distribuovat zdarma, nicméně i jejich vydání museli talentovaní vývojáři postupně odsouvat.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022