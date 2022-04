Další čekání na Zaklínače. Next-gen verze třetího dílu přišla o datum vydání

Společnost CD Projekt RED opět odložila vydání očekávané verze třetího Zaklínače pro konzole Xbox Series X/S a PlayStation 5. Bezplatné aktualizace měly původně dorazit ke konci loňského roku, poté ve druhém kvartálu 2022 a nyní je polské studio odsunulo na neurčito. Bez bližšího vysvětlení došlo také na změnu vývojářů, ale leccos to napovídá. Na konverzi až dosud pracovalo herní studio Saber Interactive, nyní se vývoj přesouvá přímo do kanceláří CD Projektu.

„Zbývající prací na vylepšené verzi hry Zaklínač 3: Divoký hon jsme se rozhodli pověřit interní vývojářský tým,“ stojí ve stručném prohlášení na Twitteru. Tvůrci dle svých slov momentálně vyhodnocují aktuální stav projektu, kvůli čemuž jej byli nuceni odložit z původně plánovaného druhého kvartálu letošního roku na neurčito.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022