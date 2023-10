První Apple Watch ze zlata stály 350 tisíc, dnes z nich může být těžítko

Prastaré Apple Watch první generace z roku 2015 jsou chodící nostalgie

Apple je v tichosti vyřadil ze své databáze, což znamená, že je již není možné servisovat

Vzpomínáte si ještě, jak vypadaly smartphony v roce 2015? Apple tehdy představil iPhone 6s, smartphone se zcela jiným vzhledem i zpracováním, než na co jsme dnes zvyklí. Konkurencí mu byl například Galaxy S6 od Samsungu. V témže roce Apple představil také první chytré hodinky Apple Watch, dnes přezdívané Series 0 nebo také „1. generace“. Vzpomínáte si ještě, jak vypadaly?

Apple Watch z 18karátového zlata

První hodinky Apple Watch byly představeny v dubnu 2015, půl roku před uvedením nových iPhonů. Design byl tehdy výrazně hranatější a tělo hodně tlusté a malé. Displej měřil 38, respektive 42 milimetrů, a základní varianta byla zhotovena z hliníku. Zajímavé je, že základní varianta se i tehdy prodávala za 11, respektive 12 tisíc korun (přestože průměrná mzda tehdy činila 26 tisíc korun, dnes je to přes 40 tisíc korun).

Libůstkou prvních generací Apple Watch však byla řada Edition, tedy luxusně zpracované hodinky. U jejich šasi Apple tenkrát zvolil 18karátové zlato a podle toho je řádně nacenil. 38mm verze tehdy vyšla na 11 tisíc eur (297 tisíc korun při tehdejším kurzu), a 42mm varianta stála dokonce 13 tisíc eur (350 tisíc korun).

Přestože Apple hned příští rok nahradil zlato keramikou a ještě později Edition úplně zaříznul, zůstanou jeho zlaté hodinky v síni slávy jako velmi zajímavý, i když svým vlastním způsobem bizarní produkt.

O hodinkách Apple Watch Edition z roku 2015 se však nyní znovu mluví, a to v kontextu vyřazení z databáze servisovaných produktů. Podle informací MacRumors je měl z databáze vyřadit sám Apple, což znamená, že produkt již není možné přijmout k opravě v autorizovaných prodejnách.

Nikomu by to asi zase tolik vadit nemělo, Apple Watch Series 0 jsou skutečně velmi starý produkt, co se týče aktualizace, zasekl se u watchOS 4.3.2 a další update již prokazatelně nedorazí. Pakliže tedy patříte k pamětníkům, starejte se o zlatou relikvii dobře, abyste nemuseli potřebovat servis.