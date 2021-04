Produkce čipů A15 pro iPhone 13 začne dříve, než jsme čekali

S novým iPhonem jde ruku v ruce také nový procesor, tentokrát s očekávaným označením A15. Jako vždy bude lepší, rychlejší a úspornější a zaslouží si minimálně deset bodů z deseti. O chystané produkci čipů v továrnách TSMC jsme již psali, nicméně podle informací serveru DigiTimes se zdá, že výroba procesorů pro iPhone 13 se o něco málo urychlí.

Nový procesor A15 bude založen na 5nm výrobním procesu, což je stejná technologie jako u současného čipu A14 Bionic. Kvůli současné pandemii byl iPhone 12 představen až v říjnu 2020, tedy o měsíc později, než je u Applu zvykem. Apple si tímto krokem pravděpodobně chce napravit reputaci a iPhone 13 představit v září, tak jako to dělal doposud.

Největší novinkou iPhonu 13 má kromě procesoru být 120Hz displej, čímž by se Apple konečně zařadil po bok svých konkurentů, pro které není vyšší obnovovací frekvence sprosté slovo. Jestli se tato spekulace potvrdí, či jestli Apple přidá také čtečku otisků prstů v displeji a menší výřez pro Face ID, na to si budeme muset počkat do září.