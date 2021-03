Apple chystá produkci 4nm čipů. Zamíří letos do nových iPhonů?

Kalifornský gigant Apple se poslední roky zaměřoval na navrhování nových typů procesoru. V iPhonu jsou čipy Bionic už nějaký ten pátek, ale do počítačů se procesory M1 podívaly až nedávno. Všechny čipy z pera Applu mají jednu věc společnou – jsou vyrobeny 5nm technologií. To ale firmě z Cupertina evidentně nestačí a do budoucna chystá procesory vyráběné 4nm technologií.

Podle informací DigiTimes zadal Apple výrobu firmě TSMC. Zakázka se prozatím týká jen procesorů A15 pro chystané iPhony 13 a budoucí počítače Mac, nicméně zpráva mluví o ambicích Applu vytvořit 4nm čipy v blízké budoucnosti. TSMC přesunulo objem výroby ze začátku roku 2022 na letošní 4. kvartál 2021, což by mohlo naznačovat, že si připravuje kapacity právě pro 4nm procesory.

Menší výrobní technologie u procesorů zajišťuje lepši efektivitu a nižší spotřebu. Apple počítá s nasazením 4nm čipů v budoucích MacBoocích a iPhonech, nicméně do letošní produkce se žádný z procesorů vyrobených touto technologií pravděpodobně nedostane.