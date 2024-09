Přijemná novinka: „bricknutý“ iPhone nově obnovíte bezdrátově z jiného telefonu

Nepovedené aktualizace systému, tzv. „bricknutí“ lze v rámci iOS 18 snadno opravit

Stačí vám k tomu jen jiné zařízení od Applu se systémem iOS 18

Novinka je prozatím bohužel vyhrazena pouze pro telefony z řady iPhone 16

Chytré telefony jsou našimi nejvěrnějšími technologickými společníky, nicméně jsou to stále jen stroje a může se stát, že se něco pokazí. Obzvláště nepříjemné je to v případě, kdy začne dělat problémy software, což v krajních případech může vést i k tomu, že se z vašeho zařízení stane laicky řečeno „cihla“. V tomto případě je uvedení telefonu opět do provozu o poznání těžší a většinou se neobejde bez navštívení servisu, obzvláště pokud nejste technicky příliš zdatní. Apple si je limitací softwaru a možných problémů podle všeho vědomý a připravuje možnost, jak si obnovit systém v pohodlí domova.

Softwarová obnova snadno a rychle

Gigant z Cupertina již několik let pracuje na systému bezdrátového obnovení svých zařízení. Nejprve začal s hodinkami Apple Watch, které přišly s iOS 15.4 a watchOS 8.5, a později své snahy rozšířil na Apple TV s iOS 17 a tvOS 17. Nyní Apple vydal finální verzi systému iOS 18, který je vybaven některými zajímavými funkcemi a možnostmi, mezi nimiž je také bezdrátové obnovení firmwaru pro řadu iPhone 16.

Jak uvádí 9to5Mac, firmware iOS 18 využívá stejný systém RecoveryOS, který byl použit k obnově Apple TV a Apple Watch pro nové modely iPhone 16, což umožňuje obnovu firmwaru přímo z iPhonu bez nutnosti fyzického připojení. Díky nedávno zařazenému Recovery Mode v systému iOS 18 pro řadu iPhone 16 mohou uživatelé jednoduše vyřešit případné problémy s firmwarem připojením buď k jinému iPhonu, nebo iPadu, přičemž druhé zařízení bude schopno tento režim převzít a zahájit proces obnovy. Zařízení použité pro pomoc by pak stáhlo novou aktualizaci firmwaru iOS a nechalo ji bezdrátově přenést do nefunkčního iPhonu.

Obnovit softwarově poškozené zařízení iPhone sice může být k dispozici na jakémkoli zařízení se systémem iOS 18, nicméně zatím je to vyhrazeno pouze pro řadu iPhone 16. Je to z toho důvodu, že nové modely jsou vybaveny speciálním obnovovacím oddílem, který je nezávislý na oddílu se systémem iOS a pomáhá při celém procesu. Apple zatím nepotvrdil, zda plánuje tuto možnost později rozšířit i na starší modely iPhonu, nebo zda je vůbec možné ho do staršího hardwaru začlenit.