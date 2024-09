iOS 18 přináší zásadní bezpečnostní vylepšení: iPhone již nepůjde rozebrat na součástky

Aktualizace iOS 18, která dorazila na podporované iPhony v pondělí večer, přináší i jednu velmi zajímavou bezpečnostní novinku. Ta vám umožní uzamknout si součástky uvnitř telefonu k vašemu Apple účtu. Pokud vám pak někdo iPhone ukradne a bude jej chtít využít na náhradní díly, ty mu nebudou fungovat.

Funkce označovaná jako zámek aktivace slouží k tomu, aby zabránila neoprávněnému přenosu nebo používání zařízení Apple. Je zabudována do systému Najít a představuje implementaci ochrany proti obnovení továrního nastavení v případě odcizení nebo ztráty přístroje. Zkrátka aby si nikdo nemohl přivlastnit váš iPhone.

Replaceable parts such as Battery, Display, Camera, etc., in iPhone 12 and later can now be linked to your Apple Account and activate Activation Lock if they are installed in another iPhone.

This feature is now active in iOS 18 RC. pic.twitter.com/6COr8ACsaE

— Beta Profiles (@BetaProfiles) September 12, 2024