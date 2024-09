Baterii v iPhonu 16 Pro raději šetřete, Apple razantně zvýšil cenu za výměnu

Apple se rozhodl aktualizovat cenu výměny baterie pro nejnovější iPhony

Vyšší cena za výměnu se týká pouze Pro varianty

Nově za výměnu namísto 2 690 korun zaplatíte rovných 3 390 korun

Baterie je patrně tou nejdůležitější součástí každého smartphonu, ostatně bez ní bychom měli v ruce jen drahé těžítko. Po velkém skandálu Applu, kdy veřejně přiznal fakt, že v jeho iPhony snižují výkon zařízení ve chvíli, kdy životnost baterie klesne pod určité procento, si na tento aspekt dávají zákazníci mnohem větší pozor. Zároveň také vzrostl zájem o výměnu baterií v servise, která může významně prodloužit životnost (nejen) iPhonu.

Nový model, vyšší cena

Ačkoli se nejedná zrovna o nejlevnější servisní úkon, nejde ani o nic dramaticky předraženého – cena výměny baterie je stanovena na 2 690 korun, alespoň tedy podle oficiálního ceníku Applu, pokud jde tedy o nyní již minulou generaci, přičemž je jedno, zda chcete výměnu u základní 15ky, nebo u nejvybavenějšího iPhonu 15 Pro Max. Jak se ale nyní ukázalo, gigant z Cupertina se nyní rozhodl ke zdražení tohoto úkonu v případě iPhonů 16, pokud jej tedy svěříte autorizovanému servisu.

Budoucí majitelé iPhonu 16 a iPhonu 16 Plus mají štěstí, v jejich případě ke zdražení nedojde a oni tak nezáruční výměnu baterie stále dostanou za 2 690 korun, avšak pokud si plánujete pořídit vybavenější modely iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max, připravte se na to, že za výměnu baterie zaplatíte 3 390 korun. O žádné extrémní zdražení se sice nejedná a novopečené majitele toto příliš trápit nemusí, ovšem pokud si plánujete pořídit nejnovější iPhone a budete jej chtít využívat co nejdéle (a případně před prodejem opatřit novou baterií), budete s tímto zdražením muset počítat.

Samozřejmě nemusíte využít služeb autorizovaného servisu a můžete si nechat vyměnit akumulátor u některého neautorizovaného servisního centra, nicméně v tomto případě hrozí například dodatečné poškození či výrazná prodleva, pokud zvolíte méně známý servis s nezkušeným technikem. Bude nicméně každopádně na vás, zda budete chtít ušetřit, nebo zda se při výměně baterie smíříte s vyšší cenou.