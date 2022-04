Překvapení na WWDC? Možná se dočkáme nových Maců a první zmínky o virtuální realitě

Apple minulý týden prozradil termín konání letošního ročníku vývojářské konference WWDC. Mezi 6. a 10. červnem nám Tim Cook a jeho podřízení ukáží novinky v operačních systémech iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS, dojít by ale mohlo dojít i na několik překvapení. Ve svém posledním příspěvku na serveru Bloomberg se o nich zmínil Mark Gurman.

Novinky v iOS 16 a virtuální realita

Nejprve se pojďme podívat na to, co nového by mohla přinést nová verze operačního systému iOS. Podle Gurmana bychom se měli dočkat přepracované správy notifikací a také nových funkcí pro sledování zdraví, pravděpodobně ve spojení s hodinkami Apple Watch. Tablety i iPadOS 16 by se zase mohly dočkat přepracovaného uživatelského rozhraní pro práci s více aplikacemi najednou.

V neveřejné beta verzi iOS 16 (kódové označení Sydney) se také čím dál častěji objevují odkazy na dlouze spekulovanou náhlavní soupravu pro virtuální/rozšířenou realitu. Na WWDC ji s největší pravděpodobností neuvidíme, avšak Apple by mohl ukázat platformu rOS, která ji má pohánět. Podobně jako u některých minulých produktů (naposledy u počítačů s čipy Apple M1) by vývojáři mohli dostat s předstihem vývojářské nástroje a testovací prostředí, aby stihli do uvedení hardwaru připravit první aplikace a hry. Samotná náhlavní souprava by pak mohla přijít kdykoliv v životním cyklu iOS 16, tedy někdy mezi zářím letošního a příštího roku.

Nové Macy?

To však stále nejsou jediné novinky, které by mohla konference WWDC přinést. Podle Gurmanových zdrojů se prý Apple chystá v polovině letošního roku představit dva nové Macy. Jedním z nich bude pravděpodobně nový MacBook Air, dalšími adepty na upgrade pak jsou Mac mini, 24″ iMac nebo 13,3″ MacBook Pro.

Minimálně nový MacBook Air bychom na WWDC očekávali, neboť se nemá jednat o obyčejný upgrade vnitřností, ale o zbrusu nový počítač s tenčím, lehčím a barevnějším tělem. Byla by škoda, kdyby jeho premiéru Apple „odbyl“ pouze tiskovou zprávou.