Přehlednější, rychlejší a spolehlivější: Windows 11 dostanou výrazně lepší vyhledávání

- Systémové vyhledávání ve Windows 11 bude výrazně použitelnější
- Microsoft chystá velký balík oprav, který přinese lepší výkon, vyšší spolehlivost a větší přehlednost
- Novinky již nyní mohou testovat účastníci programu Windows Insider
Systémové vyhledávání ve Windows nebylo nikdy pořádně použitelné – na výsledek bylo obvykle nutné čekat a stejně nebyl mnohdy relevantní. Kromě toho systém rád uživateli předhazoval výsledky z webu, mezi které ještě propašoval reklamu. Microsoft si je nedostatků ve vyhledávání vědom a chystá zásadní zlepšení. Část z nich si mohou již dnes vyzkoušet účastníci programu Windows Insider.
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Vyhledávání ve Windows změní podobu i fungování
Microsoft na svém blogu oznámil spoustu změn, které vyhledávání v blízké budoucnosti podstoupí. Část Insiderů zapojených do kanálu Experimental uvidí novinky hned, k některým se dostanou později.
Méně rušivá obrazovka s výsledky vyhledávání – Microsoft zpřehlední seznam naposledy otevřených položek, který bude nově tvořit jednoduchý jednosloupcový seznam
Jasnější výsledky – z výsledků vyhledávání bude jasně patrné, odkud výsledek pochází, zda z aplikace, webu či ze systémového nastavení
Konec propagačního obsahu – z výsledků vyhledávání na webu zmizí propagační obsah, k uživateli se tak dostanou pouze relevantní výsledky
Deaktivace vyhledávání na webu – v nastavení vyhledávání bude možné zvolit, aby systém nevyhledával na webu a v obchodě Microsoft Store, ale pouze v lokálním obsahu
Upřednostnění lokálního obsahu – ať webové vyhledávání deaktivujete, anebo ne, systém bude vždy upřednostňovat lokální data (aplikace, položky v nastavení a soubory), pokud u nich bude větší shoda
Překlepy nevadí – systémové vyhledávání také bude shovívavější k chybám v zadaní, bude například lépe zvládat překlepy, vynechaná nebo přebytečná písmena apod.
Přehlednější vyhledávání položek Nastavení – pokud hledáte položku v Nastavení, systém vám ji vyhledá ve výrazně srozumitelnější podobě
Lepší vyhledávání souborů – systém by měl rovněž spolehlivěji vyhledávat lokálně uložené soubory, a to včetně těch, které jsou synchronizovány s cloudovým úložištěm
Vyšší spolehlivost – Microsoft také údajně zapracoval na zvýšení spolehlivosti a minimalizaci pádů a problémů s načítáním
Novinky ve vyhledávání jsou zatím pouze testovány v programu Windows Insider, do ostrého provozu by se mohly dostat někdy v příštích měsících.