Představí Apple na WWDC nový hardware? Štěbetá se minimálně o jednom zařízení

Příští týden se uskuteční konference WWDC určená primárně pro vývojáře aplikací na zařízení Apple. Akci odstartuje 8. června tradiční úvodní keynote, na níž zástupci kalifornské firmy odhalí připravované softwarové novinky v jablečných operačních systémech, aplikacích a službách. Dočkáme se příští týden i nějakého nového hardwaru?

I když je WWDC primárně o softwaru, čas od času Apple tiskovku v první den využije k představení nějakého nového zařízení – naposledy to byl v roce 2019 počítač Mac Pro. I letos bychom se mohli dočkat odhalení nového počítače, podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by jím mohl být zcela přepracovaný MacBook Air. Ten poslední byl představen před rokem a půl a stal se jedním z prvních počítačů, které pohání čipset Apple A1. Notebook si ale ponechal stejné tělo jako jeho předchůdce s procesorem Intel, což by měla změnit právě letošní generace.

Nový MacBook Air by měl být po vzoru 24″ iMacu barevnější a měl by lákat na ještě tenčí a lehčí tělo než současný model. V útrobách by měl tikat čipset Apple M2, tedy první vlaštovka z nadcházející generace výkonných i úsporných jablečných procesorů.

Dalším spekulovaným hardwarem je náhlavní souprava pro virtuální/rozšířenou realitu. V této oblasti je ale Mark Gurman zdrženlivý. Teprve před nedávnem byl prý tento produkt předveden představenstvu a pravděpodobně ještě není připraven na veřejné odhalení.

WWDC se bude věnovat především softwaru. Apple se pochlubí připravovanými novinkami pro iOS 16, který je vyvíjen pod kódovým označením Sydney. Získat by měl nový systém notifikací, vylepšené aplikace Zprávy a Zdraví nebo proměněnou zamykací obrazovku. Ta má podporovat tapety s podobnými funkcemi, jaké nabízí současné widgety. Tato obrazovka má navíc fungovat v režimu Always-on, a to podobně jako na Apple Watch, kdy dojde ke snížení obnovovací frekvence až na 1 Hz. Na tento režim se ale prý mohou těšit pouze majitelé budoucích modelů iPhone 14 Pro / Pro Max.

Co se týče tabletového iPadOS, zde by mělo dojít k velkým změnám při práci s okny a v multitaskingu. Systém tvOS se zase údajně dočká většího propojení s chytrou domácností. Hodinková platforma watchOS prý má dostat nové ciferníky a režim nízké spotřeby.

