Jak budou vypadat jablečné AR/VR brýle? Apple prý učinil zásadní rozhodnutí

O náhlavní soupravě „Designed in California“ pro konzumaci obsahu ve virtuální nebo rozšířené realitě se hovoří již několik let, avšak z Cupertina zatím žádné nové informace nepřicházejí. Spekuluje se, že první zmínka o samotné platformě by mohla zaznít už příští měsíc na vývojářské konferenci WWDC, ovšem i v tomto případě je skepse na místě. V Applu se údajně teprve před nedávnem rozhodli, jak bude jejich náhlavní souprava fungovat.

Headset od Applu: samostatný, nebo připojený k počítači?

Podle serveru The Information se vývojový tým Applu rozštěpil na dva tábory – jedna část preferovala řešení závislé na připojeném počítači, druhá pak zcela autonomní soupravu.

Mezi zastánce prvního řešení patřil i vedoucí jablečného AR/VR týmu Mike Rockwell, který chtěl pro pohon zařízení využít aktuálně nejvýkonnější čipset Apple M1 Ultra v Macích. Tato vize se ale během vývoje ukázala jako neživotaschopná, neboť Apple v dané době souběžně nabízel několik čipů a nebylo možné vybrat jeden, který zvládne všechny úlohy. Navíc se objevily problémy se začleněním 14 kamer, které se u chystané soupravy mají starat o orientaci v prostoru. Z tohoto důvodu prý padlo rozhodnutí postavit AR/VR brýle jako samostatnou autonomní soupravu, byť se slabším čipsetem.

Zajímavá je rovněž informace, že vývoj náhlavní soupravy Apple konzultuje se svým bývalým šéfdesignérem Jony Ivem, který skrz svoji vlastní společnost Love From například promlouvá do toho, kam umístit akumulátor. Některé prototypy ji mají přímo v zařízení, jiné zase samostatně.

A kdy bychom se mohli náhlavní soupravy od Applu dočkat? Optimisté hovoří už o konci letošního či začátku příštího roku, s čímž koresponduje nedávná informace, že Apple již jeden z prototypů ukázal za zavřenými dveřmi správní radě. Lidé okolo Tima Cooka pravděpodobně vnímají, že se vznikajícími meta světy se objeví spousta podobných produktů a že by nebylo vhodné s uvedením toho vlastního příliš otálet.