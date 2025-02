Představenstvo OpenAI jednomyslně odmítlo Muskovu nabídku na převzetí firmy

Představenstvo OpenAI jednomyslně odmítlo nabídku na převzetí od Elona Muska za 97,4 miliard dolarů. Předseda představenstva Bret Taylor v reakci na to jasně prohlásil, že společnost, která je v současné době vnímána jako lídr v oblasti umělé inteligence, prostě a jednoduše „není na prodej“.

Taylor ve svém prohlášení na síti X odmítl to, co nazval „dalším pokusem pana Muska o narušení konkurence“ a zdůraznil, že případná budoucí reorganizace OpenAI by měla posílit její neziskové poslání zajistit, aby umělá inteligence prospívala lidstvu. Jako pokus o „zpomalení“ OpenAI klasifikoval Muskovu snahu o koupi OpenAI i šéf firmy Sam Altman.

Pikantní ale je, že odmítnutí přichází v době, kdy OpenAI prochází kritickou transformací směrem k ziskovému modelu. Muskův právní tým přitom ve středečním soudním podání uvedl, že miliardář svou nabídku stáhne, pokud se OpenAI zaváže zůstat neziskovou společností.

"OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk's latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity."

—Bret Taylor, Chair, on behalf of…

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) February 14, 2025