Představení Galaxy S24 má jasnější obrysy. Možná se dočkáme dříve než obvykle

Vlajkové modely z řady Galaxy S24 očekáváme začátkem příštího roku

Podle spekulací má ale konkrétní představení proběhnout o něco dříve, než jsme byli zvyklí

Důvody má k tomu Samsung poměrně pragmatické

Představení nových vlajkových modelů od Samsungu patří společně s představením iPhonů mezi nejočekávanější technologické události roku. Zatímco Apple své novinky pro nadcházející sezónu již představil, v případě jihokorejského giganta si budeme muset jako již tradičně počkat na začátek příštího roku, kdy povětšinou Samsung odhaluje novinky ze své řady Galaxy S. Konkrétní datum přitom bývá dlouhou dobu zahaleno tajemstvím a jinak tomu až doposud nebylo ani v tomto případě.

Představení se nejspíše dočkáme už 18. ledna

Nicméně leakeři nikdy nespí, což platí také o známé osobě skrývající se pod přezdívkou Ice Universe. Ten se může pochlubit úctyhodnou přesností svých spekulací ohledně produktů firmy ze Soulu, přičemž i tentokrát přišel s možným datem představení vlajkových modelů Galaxy S24 dříve, než samotná firma. Ice Universe potvrdil tradiční období, kterým je začátek roku, nicméně podle něj se konference Unpacked odehraje překvapivě brzy oproti těm minulým.

Konkrétně má Samsung své novinky představit již 18. ledna, byť samotný leaker Ice Universe upozorňuje, že se rozhodně v současné době nejedná o pevné datum. Pravděpodobně se jedná teprve o první nástřel možného představení a je poměrně pravděpodobné, že se datum ještě posune, ať už jedním či druhým směrem.

Naposledy Samsung takto brzo představoval řadu Galaxy S21 v roce 2021, přičemž v té době k tomu firma měla pádný důvod – chtěla co nejdříve nastartovat prodeje po končící pandemii koronaviru. Letos by k tomu měla mít mnohem pragmatičtější důvod. Samsung by totiž rád společně s Qualcommem představil novou generaci vlajkových čipsetů co možná nejdříve a prozatím to vypadá, že by novinka mohla být hotová už v lednový datum.